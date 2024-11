OpenAI est une organisation américaine de recherche en intelligence artificielle (IA) fondée en décembre 2015 et dont le siège se trouve à San Francisco, en Californie. Sa mission est de développer une intelligence générale artificielle (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches économiquement utiles ».En tant qu'organisation leader dans le boom actuel de l'IA, OpenAI est connue pour la famille GPT de grands modèles de langage, la série DALL-E de modèles texte-image et un modèle texte-vidéo appelé Sora. Le lancement par OpenAI de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme le catalyseur d'un intérêt généralisé pour l'IA générative.OpenAI prévoit de lancer l'agent d'IA en tant qu'aperçu de recherche et par le biais de son interface de programmation d'applications (API), ont indiqué les dirigeants d'OpenAI lors d'une réunion qui s'est tenue le mercredi 13 novembre 2024.La startup travaille sur d'autres projets liés à l'agent d'IA, notamment un outil capable d'effectuer des tâches dans un navigateur web. Cet outil serait sur le point d'être achevé.L'investisseur et partenaire de la startup, Microsoft, a annoncé en octobre que les utilisateurs de Copilot AI pourraient créer leurs propres agents autonomes dans Copilot Studio à partir de ce mois-ci. Les agents autonomes peuvent « comprendre la nature de votre travail et agir en votre nom », a déclaré Microsoft.En juillet, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, et le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, ont évoqué un avenir où tout le monde disposerait d'un assistant d'IA.« Chaque restaurant, chaque site web aura probablement, à l'avenir, ces IA », a déclaré Jensen Huang à propos de la plateforme AI Studio de Meta, qui permet aux utilisateurs et aux créateurs de générer des personnages d'IA à leur image qui peuvent les aider dans différentes tâches.Mark Zuckerberg a ajouté : « Tout comme chaque entreprise dispose d'une adresse électronique, d'un site web et d'un compte de médias sociaux, je pense qu'à l'avenir, chaque entreprise disposera d'une IA ».Entre-temps, OpenAI a lancé en octobre la capacité de ChatGPT à effectuer des recherches sur le web. ChatGPT search fournit des liens vers des sources web pertinentes dans ses réponses, « pour lesquelles il aurait fallu auparavant aller sur un moteur de recherche », a déclaré OpenAI. Grâce à la recherche sur le web dans ChatGPT, les utilisateurs peuvent poser des questions « d'une manière plus naturelle et conversationnelle ».Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'OpenAI crédible ou pertinente ?