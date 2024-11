Quelles étaient déjà les déclarations d'Elon Musk sur les normes de sécurité de l'IA ?

Ces éventuelles réglementations s'aligneraient avec les efforts législatifs récents tels que le « Content Origin Protection and Integrity from Edited and Deepfaked Media Act » (COPIED Act). En effet, en juillet 2024, le Sénat américain a présenté un projet de loi visant à établir un cadre juridique pour le développement éthique de l'IA . Le COPIED Act a pour objectif d'interdire l'utilisation contraire à l'éthique des contenus générés par l'IA et de la technologie « deepfake ». Notamment, le projet de loi « établit de nouvelles directives fédérales en matière de transparence pour le marquage, l'authentification et la détection des contenus générés par l'IA, protège les journalistes, les acteurs et les artistes contre le vol par l'IA et tiennent les contrevenants pour responsables des abus commis ».Ce n'est un secret pour personne qu'Elon Musk et Donald Trump entretiennent de bonnes relations, le PDG de SpaceX s'étant montré très ouvert sur son soutien au président élu pendant sa campagne, avec de nombreux messages sur son site de médias sociaux, X. Même avant que Donald Trump ne remporte l'élection présidentielle de 2024, il a également été spéculé qu'il pourrait y avoir une place pour Elon Musk à la Maison-Blanche.Aucune annonce officielle n'a encore été faite, mais quoi qu'il en soit, il est probable qu'Elon Musk exercera une influence sur la future administration. Pour ce qui est de l'avenir, un éminent scientifique qui a travaillé en étroite collaboration avec Elon Musk a émis l'hypothèse que cela pourrait conduire à des normes plus strictes en matière d'IA lorsqu'il s'agit de sécurité.Max Tegmark, professeur, spécialiste de l'IA au Massachusetts Institute of Technology, a souligné que le soutien d'Elon Musk à un projet de loi sur l'IA qui a échoué en Californie témoignait de la préoccupation constante du milliardaire pour la sécurité de l'IA. Si Donald Trump lui-même n'a pas abordé la question, que ce soit pendant ou en dehors de la campagne, il s'agit certainement d'une priorité pour Elon Musk.Cela n'a pas empêché Elon Musk de proposer des outils d'IA sur ses plateformes, comme X, mais il a mis en garde contre le développement effréné de l'IA. En 2023, il a été l'un des 30 000 signataires d'une lettre appelant à suspendre la recherche sur les modèles d'IA.Il a également profité de son passage à la conférence South by Southwest (SXSW) pour réitérer ses avertissements concernant le danger de l’intelligence artificielle (IA). D'après Elon Musk, « l’IA est plus dangereuse que les ogives nucléaires » et il devrait exister un organisme de réglementation supervisant le développement de cette technologie.« Je ne suis pas normalement un partisan de la réglementation et de la surveillance - je pense qu’on devrait généralement pécher par excès de minimisation de ces choses-là, mais il s’agit d’une situation où le public court un très grave danger », a prévenu Elon Musk.S'adressant au Guardian lors du Web Summit de Lisbonne, Max Tegmark a expliqué qu'Elon Musk pourrait user de son influence pour persuader Donald Trump d'introduire des normes empêchant le développement de l'intelligence générale artificielle (AGI) - terme désignant les systèmes d'IA qui égalent ou dépassent les niveaux d'intelligence humaine, ce que M. Musk a déjà craint par le passé.« Je pense effectivement que si Elon [Musk] parvient à obtenir l'oreille de Trump sur les questions d'IA, nous aurons plus de chances d'obtenir une forme de normes de sécurité, quelque chose qui empêche l'AGI », a déclaré Max Tegmark. « Il pourrait aider Trump à comprendre qu'une course à l'AGI est une course au suicide. »Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que le point de vue du professeur Tegmark est crédible ou pertinent ?Selon vous, les leaders technologiques comme Elon Musk devraient-ils avoir une influence significative sur les politiques gouvernementales en matière d'IA ?