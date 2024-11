L'engouement pour l'IA s'essouffle : Rapport d'enquête de Slack sur la main-d'œuvre en août 2024

Pourquoi l'engouement pour l'IA s'essouffle ?

Incertitude et malaise face aux normes de l'IA La perception que l'IA n'est pas encore à la hauteur de l'engouement qu'elle suscite Le manque persistant et significatif de formation à l'IA

Sentiment que l'utilisation de l'IA est une tricherie (47 %)

la crainte d'être perçu comme moins compétent (46 %)

la crainte d'être considéré comme paresseux (46 %).

Envoyé par Extrait rapport de Slack Envoyé par Compte tenu des points de vue extrêmement variés des employés de bureau sur les utilisations de l'IA qui sont socialement et professionnellement acceptables, il est clair que l'activation de l'IA ne peut pas être une solution unique. Même au sein d'une même équipe, les employés sont susceptibles d'avoir des avis partagés sur la question de savoir s'il est acceptable ou non d'utiliser l'IA pour une tâche spécifique.



Organisez un exercice de renforcement de l'esprit d'équipe en matière d'IA : Les recherches antérieures du Workforce Lab ont permis d'identifier cinq personas d'IA qui correspondent aux points de vue les plus répandus parmi les salariés. À l'instar des tests de personnalité ou de forces pour la constitution d'une équipe, l'organisation d'un exercice sur les personas de l'IA est un moyen amusant de faire ressortir les différents points de vue, de clarifier les lignes directrices et les attentes, d'identifier les obstacles qui empêchent les gens d'essayer l'IA et de faire émerger des cas d'utilisation créatifs pour tous les rôles et toutes les fonctions.



L'IA en public : Voir comment les autres utilisent les outils d'IA et en tirent profit permet de clarifier les normes en matière d'IA. Rendez l'utilisation de l'IA par votre équipe plus visible en créant un canal Slack dédié au partage et au dépannage des cas d'utilisation de l'IA et en discutant de l'actualité de l'IA ou en commençant les réunions d'équipe en invitant les personnes à partager leur apprentissage de l'IA pour la semaine. Les dirigeants peuvent montrer la voie en partageant régulièrement les étapes importantes de leur propre parcours en matière d'IA, en montrant que l'expérimentation de l'IA (des succès aux essais et erreurs) est célébrée et encouragée.

Envoyé par Extrait rapport de Slack Envoyé par Mettre l'accent sur l'amélioration des compétences : « L'apprentissage et le renforcement des compétences » arrivent en tête de la liste des activités que les dirigeants souhaitent que les employés privilégient pour améliorer les performances de l'entreprise. Il est intéressant de noter qu'il s'agit également de la première activité à laquelle les employés de bureau aimeraient que l'IA leur donne plus de temps pour se consacrer.



Il s'agit là d'un domaine d'accord prometteur sur lequel les dirigeants peuvent s'appuyer. Les données montrent que les employés de bureau sont intrinsèquement motivés et désireux d'apprendre ; la majorité d'entre eux (76 %) ressentent l'urgence de devenir un expert en IA et les deux raisons les plus fréquemment citées sont les tendances du secteur et les objectifs personnels.



Redéfinir la productivité pour qu'elle ne se résume pas à "plus de la même chose" : Une grande partie de la rhétorique autour de l'IA s'est concentrée sur sa capacité à stimuler la productivité des employés, et pour cause, ceux qui utilisent régulièrement l'IA affichent des scores plus élevés en termes de productivité globale.



Toutefois, les cadres ont classé les "projets de travail innovants ou créatifs" au deuxième rang des domaines sur lesquels ils souhaiteraient que les employés de bureau se concentrent pour améliorer les performances de l'entreprise, tandis que les "tâches administratives" sont reléguées au bas de la liste. Les dirigeants ont donc la possibilité de redéfinir ce que signifie la productivité en clarifiant les domaines dans lesquels les employés peuvent faire avancer l'entreprise.

Envoyé par Extrait rapport de Slack Envoyé par Pensez "PET" (Permission, Education, Training): Permission, Éducation, Formation : Près de la moitié des travailleurs (45 %) n'ont pas la permission explicite d'utiliser l'IA. La première étape de tout investissement dans l'IA devrait consister à mettre en œuvre le plan "PET", en fournissant une autorisation, une éducation et une formation claires aux employés.



Pensez à une approche descendante, à une approche de pair à pair et à une approche ascendante : La majorité des employés de bureau (70 %) estiment que la formation à l'IA devrait être assurée à la fois par les employés et par l'employeur. Les dirigeants devraient donc prévoir du temps et de l'espace pour les opportunités de formation descendante ainsi que pour l'apprentissage autoguidé et entre pairs, en invitant par exemple les employés à partager des cas d'utilisation créatifs de l'IA lors de réunions d'équipe hebdomadaires ou sur des canaux Slack dédiés.



Micro-apprentissage de l'IA : "Les programmes de formation à l'IA n'ont pas besoin d'être très lourds", a déclaré Chrissie Arnold, directrice des programmes sur l'avenir du travail chez Workforce Lab. "Chez Slack, nous avons obtenu des résultats assez étonnants avec seulement 10 minutes par jour de micro-apprentissage de l'IA."

Trois prédictions pour les dirigeants selon le rapport d'enquête de Slack

Selon l'enquête de Slack, les dirigeants sont tous convaincus par l'IA, 99 % d'entre eux prévoyant d'investir dans l'IA au cours de l'année à venir. Pourtant, pour la première fois depuis l'introduction de l'IA générative, les taux d'adoption plafonnent et l'enthousiasme diminue au sein de la main-d'œuvre mondiale. L'enquête a été menée entre le 2 et le 30 août 2024 auprès de 17 372 travailleurs en Australie, au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, en Inde, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas, à Singapour, en Espagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis.Ainsi, les dirigeants misent tout sur l'IA : 99 % déclarent qu'ils investiront dans l'IA cette année et 97 % affirment qu'ils ressentent un certain degré d'urgence à intégrer l'IA dans les activités de l'entreprise. Pourtant, pour la première fois depuis l'arrivée de l'IA générative sur la scène, le sentiment et l'adoption de l'IA par les employés de bureau commencent à se calmer. Au cours des trois derniers mois, les taux d'adoption de l'IA ont stagné en France et aux États-Unis, tandis que les taux d'enthousiasme à l'égard de l'IA ont chuté de 6 points de pourcentage au niveau mondial.Près de la moitié (48 %) des employés de bureau seraient mal à l'aise d'avouer à leur supérieur qu'ils utilisent l'IA pour des tâches professionnelles courantes. Les principales raisons de ce malaise sont 1) le sentiment que l'utilisation de l'IA est une tricherie, 2) la crainte d'être perçu comme moins compétent et 3) la crainte d'être perçu comme paresseux.Les données montrent également un fossé entre ce que les employés de bureau souhaitent que l'IA leur permette de se concentrer et l'effet final qu'ils prévoient qu'elle aura sur leur vie professionnelle : Les employés souhaitent surtout que l'IA leur permette de recentrer leur temps sur des activités utiles, mais ils craignent que l'IA n'entraîne une intensification du travail et une augmentation de la charge de travail.Autre fait intéressant, un manque persistant de formation continue d'entraver l'adoption de l'IA : 61 % des employés de bureau ont consacré moins de cinq heures à l'apprentissage de l'utilisation de l'IA. La bonne nouvelle, c'est que les employés de bureau sont désireux de se perfectionner en matière d'IA : 76 % d'entre eux ressentent l'urgence de devenir des experts en IA et les deux raisons les plus fréquemment citées sont les tendances de l'industrie et les objectifs personnels (les attentes de la direction étant plus loin dans la liste), ce qui témoigne d'une motivation intrinsèque de la part de la main-d'œuvre.Les employés et les dirigeants s'accordent à dire que le perfectionnement des compétences est une priorité absolue : "" sont en tête de la liste des activités que les cadres aimeraient voir les employés privilégier pour améliorer les performances de l'entreprise. Il s'agit également de la première activité à laquelle les employés de bureau aimeraient que l'IA leur permette de consacrer plus de temps.Les dirigeants misent tout sur l'IA. L'innovation en matière d'IA reste le principal sujet de préoccupation des cadres, avant tous les facteurs externes, y compris la politique ou l'économie. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99 %) des dirigeants déclarent qu'ils investiront dans l'IA cette année, 72 % d'entre eux donnant la priorité à un investissement "significatif" et la quasi-totalité (97 %) déclarant qu'ils ressentent un certain degré d'urgence à incorporer l'IA générative dans les opérations commerciales.Pourtant, pour la première fois depuis l'arrivée de l'IA générative, le sentiment et l'adoption par les employés de bureau commencent à se refroidir. Entre septembre 2023 et mars 2024, l'adoption de l'IA n'a cessé d'augmenter à l'échelle mondiale, passant de 20 % de la population mondiale des travailleurs de bureau à 32 % en mars 2024, soit environ un tiers de tous les travailleurs de bureau. Mais au cours des trois derniers mois, les taux d'adoption de l'IA ont stagné dans certains pays : la France n'a connu qu'une croissance de deux points de pourcentage, passant de 31 % à 33 % des travailleurs de bureau essayant l'IA, et les États-Unis n'ont connu qu'une croissance d'un seul point de pourcentage, passant de 32 % à 33 % des travailleurs de bureau.L'enthousiasme à l'égard de l'IA diminue également, perdant six points de pourcentage (de 47 % à 41 %) dans l'ensemble de la population mondiale. Cette tendance est tirée par les États-Unis, où la proportion de travailleurs qui se disent enthousiastes à l'idée que l'IA les aide à accomplir des tâches au travail a chuté de neuf points de pourcentage (de 45 % à 36 %) au cours des trois derniers mois, et par la France, où les taux d'enthousiasme ont chuté de 12 points de pourcentage (de 53 % à 41 %). L'enthousiasme a également baissé au Japon et au Royaume-Uni.", a déclaré Christina Janzer, responsable du Workforce Lab de Slack . "Dans une certaine mesure, ce schéma correspond à la courbe de maturité typique des nouvelles technologies. Mais les données révèlent d'autres obstacles :Des études antérieures de Workforce Index ont révélé que de nombreux travailleurs ne savent pas exactement quels types d'utilisation de l'IA sont autorisés dans leur entreprise, mais de nouveaux résultats révèlent que l'autorisation formelle n'est pas le seul frein à l'adoption de l'IA ; les employés de bureau ne savent pas non plus quand il est socialement et professionnellement acceptable d'utiliser l'IA sur le lieu de travail.Lorsqu'on leur présente une liste de 11 tâches courantes sur le lieu de travail, allant de la rédaction de messages à la recherche de nouvelles idées, en passant par l'analyse de données et l'écriture de codes, près de la moitié (48 %) des employés de bureau déclarent qu'ils seraient mal à l'aise d'admettre à leur supérieur qu'ils ont utilisé l'IA pour au moins l'une des tâches susmentionnées.Parmi ceux qui ont déclaré qu'ils seraient mal à l'aise de partager leur utilisation de l'IA avec leur supérieur, les raisons les plus fréquemment citées sont les suivantes :Il est intéressant de noter que "" est la raison la moins souvent citée (21 %). Sans surprise, les personnes qui n'hésitent pas à dire qu'elles ont utilisé l'IA pour des tâches professionnelles sont 67 % plus susceptibles d'avoir utilisé l'IA pour le travail que celles qui déclarent qu'elles ne seraient pas à l'aise pour admettre qu'elles ont utilisé l'IA.", a déclaré Christina Janzer. "Une grande partie de l'enthousiasme et du battage autour de l'IA a été centrée sur la promesse qu'elle aiderait les travailleurs à accomplir des tâches plus rapidement et à gagner du temps. Mais à quoi ce temps doit-il servir ?Contrairement à l'argent, le temps n'est pas une ressource fongible qui peut facilement être réaffectée à un meilleur usage ; ce n'est pas parce que vous gagnez quelques heures que vous êtes nécessairement et automatiquement plus efficace dans votre journée. Les données révèlent un décalage entre ce que les employés de bureau souhaitent que l'IA leur permette de se concentrer, ce que l'IA est le mieux à même de faire, la manière dont les gens utilisent l'IA aujourd'hui et l'effet final que les travailleurs attendent de l'IA sur leur vie professionnelle.Les employés souhaitent avant tout que l'IA leur permette de recentrer leur temps sur des activités qu'ils jugent utiles. Ils pensent que l'IA est la meilleure solution pour les tâches administratives. Pourtant, ils craignent que l'IA n'entraîne une intensification du travail et une augmentation de la charge de travail quotidienne dans son ensemble.À la question "", les personnes interrogées ont répondu qu'elles souhaiteraient surtout utiliser le temps gagné grâce à l'IA pour des activités non professionnelles, puis pour l'apprentissage et l'acquisition de compétences.Mais lorsqu'on leur pose une variante de cette question : "", les personnes interrogées ont répondu qu'elles consacreraient ce temps à des tâches plus administratives, puis à des projets plus importants. Enfin, à la question "", l'administration arrive en tête de liste (87 %), suivie de l'assistance aux projets de base (80 %) et des projets innovants ou créatifs (81 %).", a déclaré Christina Janzer. "Le dernier Workforce Index avait révélé que ceux qui sont formés à l'utilisation de l'IA sont jusqu'à 19 fois plus susceptibles de déclarer que l'IA améliore leur productivité. Pourtant, le manque de formation à l'IA reste un problème persistant ; en août 2024, seuls 7 % des employés de bureau se considèrent comme des utilisateurs experts de l'IA. La majorité des employés de bureau (61 %) ont passé moins de cinq heures à apprendre à utiliser l'IA et 30 % des travailleurs disent n'avoir reçu aucune formation à l'IA, y compris aucun apprentissage autodirigé ou expérimentation.68 % des employés de bureau dans le monde estiment que l'étudiant moyen diplômé aujourd'hui possède davantage de compétences en matière d'IA que l'employé moyen de leur entreprise. Et les nouveaux arrivants sur le marché du travail sont d'accord : les employés de bureau qui occupent leur premier emploi sont deux fois plus susceptibles de se considérer comme des experts en IA que les employés de bureau qui ont plus d'expérience professionnelle. Les milléniaux et la génération Z sont également les plus susceptibles de rechercher des opportunités d'apprentissage autonome, qu'il s'agisse de cours en ligne, d'exploration des fonctionnalités par essais et erreurs ou d'apprentissage entre pairs.", a déclaré Christina Janzer. "81 % des utilisateurs de l'IA disent se tourner vers l'IA pour obtenir des conseils ou de l'aide sur un projet important au lieu de consulter un ami ou un pair, au moins occasionnellement, et 28 % disent le faire fréquemment. Cette tendance est portée par les travailleurs de la génération Z et du millénaire, qui sont les plus susceptibles de consulter l'IA à la place d'un collègue : 30 % des membres de la génération Z et 33 % des milléniaux déclarent le faire fréquemment, contre 23 % des membres de la génération X et 13 % des baby-boomers.", a déclaré Mick Costigan, le vice-président de Salesforce Futures. "3 travailleurs de bureau sur 4 déclarent que la capacité d'un employeur potentiel à fournir des outils d'IA et à permettre aux travailleurs de les utiliser est un facteur dans leur recherche d'emploi, et près de deux sur cinq disent qu'ils préféreraient travailler pour des entreprises qui fournissent des outils d'IA et en permettent l'utilisation. Cette tendance est susceptible de s'accélérer, car les personnes qui occupent leur premier emploi sont 1,8 fois plus susceptibles de dire que l'activation de l'IA est un « facteur très important » dans leur recherche d'emploi.", a déclaré Nathalie Scardino, présidente et directrice des ressources humaines chez Salesforce. "Le rapport d'enquête de Slack confirme que l'adoption de l'IA est conditionnée par son utilité. D'autres études ont remis en question l'impact de l'IA sur la productivité des employés. Dans le cas des développeurs, par exemple, une étude révèle que l'utilisation de GitHub Copilot a entraîné une augmentation de 41 % des bogues , soulevant des inquiétudes quant à la qualité du code.Et malgré la diminution des heures de travail pour les groupes de contrôle et de test, ceux qui ont utilisé GitHub Copilot n'ont pas été soulagés de l'épuisement professionnel, ce qui indique l'efficacité limitée de l'outil dans la réduction du stress lié au travail. Les développeurs passent désormais plus de temps à examiner le code généré par l'IA, ce qui pourrait contrebalancer tout gain de temps. Les suggestions du rapport de Slack pourraient donc constituer des pistes pour élaborer une stratégie efficace d'adoption de l'IA.Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?