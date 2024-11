Analyse des investissements des GAFAM



Jusqu'à présent en 2024, les Big Tech ont dépensé près de 171 milliards de dollars en capex, principalement pour l'infrastructure de l'IA, en hausse de 56% par rapport à 2023

L'IA devrait avoir un impact économique mondial de plusieurs milliers de milliards de dollars. Selon une estimation récente d'IDC, l'impact potentiel cumulé de l'IA jusqu'en 2030 s'élèverait à 20 000 milliards de dollars. L'économie mobile, qui a donné naissance à quelques-uns des mastodontes technologiques d'aujourd'hui, a ajouté environ 5,7 billions de dollars (1 billion étant 1 000 milliards) à l'économie en 2023. Les leaders de la Big Tech sont bien conscients de l'importance de saisir et de capitaliser sur une opportunité de cette ampleur, et ils ne la manqueront pas. Le développement de modèles plus importants et le doublement de la taille des modèles nécessitent une puissance de calcul massive que seules les grandes entreprises technologiques peuvent se permettre de développer, ce qui signifie qu'une grande partie des progrès de la genAI seront probablement réalisés principalement dans le cloud des grandes entreprises. Les Big Tech réalisent déjà des gains liés à l'IA, trois des quatre déclarant que les revenus de l'IA sont au moins de l'ordre de plusieurs milliards de dollars. Avec des millions ou des milliards d'utilisateurs pour les produits à améliorer avec des intégrations d'IA ou à cibler avec des fonctions d'IA dans les abonnements, l'opportunité de revenus à long terme pourrait éclipser certaines de leurs principales sources de revenus actuelles.

Ensemble, les Big Tech ont dépensé 64,9 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 11 % par rapport au trimestre précédent



Les grandes entreprises technologiques ont dépensé 64,9 milliards de dollars en investissements au troisième trimestre, soit une hausse de 11 % par rapport au trimestre précédent et une accélération de 68 % par rapport à l'année précédente

Les dirigeants signalent que la demande en matière d'IA est durable et nécessite davantage de dépenses

Des limites et des risques à ne pas négliger

Vie privée et surveillance : Une part importante de l'IA repose sur des données massives, ce qui alimente les craintes concernant la confidentialité des utilisateurs et le risque d’une surveillance accrue.

Une part importante de l'IA repose sur des données massives, ce qui alimente les craintes concernant la confidentialité des utilisateurs et le risque d’une surveillance accrue. Impact environnemental : Former des modèles d’IA avancés nécessite des quantités d’énergie considérables, soulevant des questions sur leur empreinte carbone.

Former des modèles d’IA avancés nécessite des quantités d’énergie considérables, soulevant des questions sur leur empreinte carbone. Remplacement des emplois humains : Si l'IA promet de créer des postes dans certains secteurs, elle menace d'en détruire dans d'autres, notamment les emplois répétitifs ou peu qualifiés.

Par ailleurs, un nombre croissant d'investisseurs craignent que le rendement ne soit pas à la hauteur des milliards injectés

Les dépenses d'investissement des grandes entreprises technologiques dans l'IA servent de baromètre pour l'industrie de l'IA au sens large, car Microsoft, Meta, Alphabet et Amazon sont parmi les premiers à reconnaître des flux de revenus de plusieurs milliards de dollars provenant de l'IA et de l'offre d'IA générative. Ces quatre entreprises mènent également la charge en consacrant des milliards chaque trimestre à l'infrastructure de l'IA, ce qui indique qu'elles tentent encore de rattraper la demande d'IA et d'investir plus agressivement dans l'IA à l'horizon 2025.Pour mieux comprendre la trajectoire des dépenses en IA, revenons en 2023, où l'ascension rapide de ChatGPT au début de l'année a préparé le terrain pour que l'IA se retrouve rapidement sous les feux de la rampe.Au cours du premier semestre 2023, les grandes entreprises technologiques ont dépensé environ 74 milliards de dollars en dépenses d'investissement. Au troisième trimestre, ce montant est passé à 109 milliards de dollars environ.Au premier semestre 2024, les Big Tech ont dépensé près de 104 milliards de dollars, soit une augmentation de 47 % en glissement annuel. Au troisième trimestre, cette somme avait atteint 170 milliards de dollars, soit une augmentation de 56 % en glissement annuel.Pour comprendre pourquoi ces quatre entreprises accélèrent leurs dépenses cette année et préparent le terrain pour des dépenses encore plus importantes en 2025, il faut se demander pourquoi les grandes entreprises technologiques dépensent des milliards pour l'infrastructure de l'IA à l'échelle mondiale. Pourquoi les grandes entreprises se procurent-elles massivement des GPU ou construisent-elles du silicium personnalisé pour fournir des services d'IA sur le cloud à des millions d'entreprises clientes ?La réponse est triple :Cette augmentation est principalement due à Amazon, qui a augmenté ses dépenses d'investissement d'environ 5 milliards de dollars en séquentiel.Microsoft et Amazon ont combiné 42,6 milliards de dollars d'investissements au troisième trimestre, Alphabet maintenant son taux d'environ 13 milliards de dollars par trimestre et Meta commençant à accélérer ses dépenses.Amazon a indiqué au troisième trimestre qu'elle prévoyait de dépenser 75 milliards de dollars en dépenses d'investissement cette année, tandis que Meta a resserré et augmenté ses prévisions de dépenses d'investissement de 38 à 40 milliards de dollars - à elles seules, les deux entreprises prévoient de dépenser près de 115 milliards de dollars en 2024. Pour atteindre cet objectif, les investissements combinés des deux entreprises devront s'élever à près de 35 milliards de dollars.Alphabet s'attend à ce que les dépenses d'investissement du quatrième trimestre soient relativement en ligne avec celles du troisième trimestre, tout en maintenant son rythme pour des dépenses d'environ 50 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année, tandis que Microsoft n'a pas présenté de tableau concret pour les dépenses d'investissement de cette année. En supposant que les dépenses de Microsoft restent stables d'un trimestre à l'autre, les deux entreprises dépenseraient environ 33 milliards de dollars au quatrième trimestre.Si l'on met tout cela bout à bout, les grandes entreprises technologiques pourraient dépenser 70 milliards de dollars supplémentaires au quatrième trimestre, essentiellement pour l'infrastructure de l'IA, ce qui porterait les dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année à environ 240 milliards de dollars, soit près de 15 % de plus que le niveau envisagé au début de l'année.Microsoft a dépensé près de 10 milliards de dollars au cours du dernier trimestre pour des serveurs GPU et CPU, principalement pour répondre à la demande de cloud, la direction signalant que « la demande continue d'être plus élevée que notre capacité disponible. »La directrice financière Amy Hood a expliqué que Microsoft s'attend à ce que les dépenses en capital « augmentent de manière séquentielle, compte tenu de notre signal de demande en matière de cloud et d'IA », l'objectif étant de rester aligné sur les signaux de la demande. Microsoft a également « annoncé de nouveaux investissements dans l'infrastructure cloud et IA au Brésil, en Italie, au Mexique et en Suède, car nous augmentons notre capacité conformément à nos signaux de demande à long terme. »Hood a également précisé que Microsoft est convaincu qu'avec « un bon afflux d'offres au cours du second semestre, en particulier du côté de l'IA, nous serons mieux à même de faire correspondre l'offre et la demande, et donc de parler d'accélération [d'Azure] au cours du second semestre ».Andy Jassy, PDG d'Amazon, a déclaré qu'AWS a « plus de demande que nous pourrions satisfaire si nous avions encore plus de capacité aujourd'hui » et que « presque tout le monde a aujourd'hui moins de capacité qu'il n'en a besoin, et c'est vraiment principalement les puces qui sont le domaine dans lequel les entreprises pourraient utiliser plus d'offre ». Il a expliqué qu'AWS se développe rapidement dans le domaine de l'IA, mais il pense que « le taux de croissance a une chance de s'améliorer au fil du temps car nous avons une capacité de plus en plus grande ».Ce que Jassy veut dire, c'est qu'AWS et Microsoft ne sont pas les seules entreprises dont l'offre est limitée, Alphabet, Oracle et d'autres ayant tous du mal à répondre à la demande parce qu'ils ne peuvent pas acheter suffisamment de GPU ou déployer suffisamment d'accélérateurs personnalisés aux côtés des GPU pour répondre à la demande.Jassy a également lâché un gros indice sur la demande à long terme et la nécessité pour AWS d'augmenter rapidement ses investissements dans l'IA. Il a déclaré qu'il pensait que l'IA était à un « stade plus précoce [et] plus fluide et dynamique que notre partie d'AWS non liée à l'IA », et que les clients ne « se présentaient pas pour 30 000 puces en un jour. Ils planifient à l'avance. Nous avons donc des signaux de demande très significatifs qui nous donnent une idée de la quantité dont nous avons besoin ».Le géant de la recherche a été un peu plus obscur sur la demande d'IA dans le cloud, mais les dirigeants ont indiqué que les dépenses augmenteraient en 2025. Le directeur financier Anat Ashkenazi a déclaré que la réalisation d'opportunités de croissance et l'innovation dans le domaine de l'IA « nécessitent une portée mondiale, que nous avons grâce à nos produits et à nos plateformes, ainsi qu'un investissement continu et significatif en capital ». Ashkenazi a expliqué qu'Alphabet pense « qu'en 2025, nous prévoyons une augmentation, et nous donnerons plus de détails à ce sujet lors de l'appel du quatrième trimestre, probablement pas le même pourcentage d'augmentation que celui que nous avons vu entre 23 et 24, mais une augmentation supplémentaire ».Bien que Meta soit principalement positionné dans la publicité et non dans le cloud, les dirigeants ont tout de même signalé des opportunités à long terme et la nécessité d'investir continuellement dans l'IA. Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré qu'il est « clair qu'il y a beaucoup de nouvelles opportunités d'utiliser les nouvelles avancées de l'IA pour accélérer notre activité principale qui devrait avoir un fort retour sur investissement au cours des prochaines années », tandis que les « investissements en IA de Meta continuent de nécessiter une infrastructure sérieuse, et je m'attends à continuer à investir de manière significative dans ce domaine également ».La directrice financière Susan Li a ajouté que Meta « augmente ses investissements dans l'infrastructure de manière significative cette année, et nous prévoyons une nouvelle croissance significative en 2025. » Pour le quatrième trimestre, elle a précisé que Meta prévoyait un bond important du trimestre en partie en raison de « l'augmentation des dépenses en serveurs et, dans une moindre mesure, des dépenses en centres de données » en raison de la dynamique de la livraison et de la reconnaissance des liquidités.Cependant, cette course à l’innovation n’est pas exempte de controverses. L’ampleur des sommes investies soulève des préoccupations sur la répartition de ces bénéfices. Les petites et moyennes entreprises (PME), par exemple, risquent d’être marginalisées, incapables de suivre le rythme imposé par les géants technologiques qui dominent ce marché. Cette concentration pourrait exacerber les inégalités économiques, creusant un fossé entre les pays et les entreprises capables de s’offrir ces technologies et les autres.La montée en puissance de l'IA intensifie également d'autres débats cruciaux : Les experts s'interrogent sur les limites des grands modèles de langage (LLM). Il apparaît de plus en plus clairement que la machine à faire du battage médiatique sur l'IA générative commence à ralentir, avec un retour à la réalité.Des dizaines de milliards de dollars ont été dépensés pour développer de modèles d'IA depuis le début du boom de l'IA, mais très peu d'entreprises les utilisent réellement. Selon les chiffres du Bureau du recensement des États-Unis, seuls 4,8 % des entreprises utilisent des modèles d'IA pour produire des biens et des services, contre 5,4 % au début de l'année. C'est à peu près la même proportion qui a l'intention de le faire au cours au cours de l'année prochaine.Le problème de nombreux modèles d'IA actuels est qu'ils ne sont tout simplement pas assez puissants pour être tangibles. Une étude publiée cette année par le groupe de réflexion RAND a révélé que 80 % des projets d'IA échouent, soit plus du double du taux enregistré pour les autres projets. Certains dirigeants se plaignent, expliquant que les retombées des projets d'IA sont "lamentables". Selon plusieurs analystes, les rendements ne seront pas à la hauteur.Par ailleurs, des rapports indiquent qu'OpenAI, le leader de la course à l'IA, serait lui-même en difficulté. OpenAI prévoit une perte d'environ 5 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars en 2024. Le chiffre d'affaires devrait atteindre 11,6 milliards de dollars pour l'année 2025. OpenAI, qui est soutenu par Microsoft, est actuellement à la recherche d'un financement qui pourrait valoriser la société à plus de 150 milliards de dollars.Sources : I/O Fund Le franchissement du cap des 250 milliards de dollars dans les dépenses liées à l’IA, véritable opportunité d'affaires ou mirage pour justifier tous les milliards déjà investis ?Quels secteurs bénéficieront le plus des investissements en IA, et lesquels risquent d'en être exclus ?Comment garantir que les PME puissent également accéder aux technologies d’IA, face à la domination des grandes entreprises ?L'IA peut-elle réellement créer plus d'emplois qu'elle n'en détruit ? Quels types de formations doivent être prioritaires pour préparer la main-d’œuvre ?