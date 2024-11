Le phénomène touche à un large spectre d’obédiences religieuses. Même les temples bouddhistes sont concernés

La chapelle Saint-Pierre de Lucerne, en Suisse, a récemment dévoilé une installation artistique expérimentale qui met en scène une version IA de Jésus dans la cabine du confessionnal. L'église encourage les visiteurs à partager leurs pensées et leurs questions avec l'IA Jésus tout en précisant qu'il ne s'agit pas du sacrement de la confession. L’IA Jesus dont l’image apparaît sur un écran dans le confessionnal est susceptible de « créer un moment sacré », selon l’église.La chapelle Saint-Pierre ajoute que l'installation est destinée à encourager les visiteurs à « réfléchir de manière critique aux limites de la technologie dans le contexte de la religion. » D’ailleurs, des retours d’utilisateurs du service font état de ce que l’IA lance un avertissement à ses utilisateurs : « Ne divulguez en aucun cas des informations personnelles. Utilisez ce service à vos risques et périls. Appuyez sur le bouton si vous acceptez. »En effet, lors de la commémoration des 500 ans de la Réforme protestante, une église en Allemagne a dévoilé un robot prêtre capable de bénir les fidèles en 5 langues différentes. Le robot se nomme BlessU-2 (entendez « je te bénis aussi ») et est doté d’une tête, de deux bras ainsi que d’un écran au centre de son torse, peut lire des passages de la Bible en allemand, anglais, français, espagnol et polonais avec au choix une voix d’homme ou de femme. Le robot sait aussi émettre des signaux lumineux du genre qui caractérisent les atmosphères chargées d’une grosse dose de spiritualité.« Puis-je vous bénir ? Quelle est votre préférence : être béni par une voix d’homme ou celle d’une femme ? De quelle bénédiction avez-vous besoin ? » font partie des questions que ce dernier pose aux fidèles lors de leurs échanges.L’église protestante de la province Hesse-Nassau expérimentait pour lancer un débat : celui de savoir s’il est absolument nécessaire que les humains seuls prononcent des bénédictions. L’initiative visait aussi à amener le public à envisager la perspective d’en recevoir d’un robot prêtre. Grosso modo, l’idée était d’évaluer l’apport de la technologie au monde religieux.Même les temples bouddhistes sont concernés. Il y a des lieux où l’on ne s’attend pas à trouver un robot. Les temples bouddhistes en font partie. Pourtant, des nouvelles selon lesquelles la région de Kyoto fait des expériences avec un robot prêtre ont fait surface en 2017. Mindar (le produit d’un partenariat avec une équipe de recherche de l’université d’Osaka) officie au Kodai-ji, qui est à la fois un temple bouddhiste vieux de 400 ans et une école du bouddhisme zen. Comme les autres membres du clergé, le robot est en mesure de délivrer des sermons religieux et d'interagir avec les croyants. Pourtant, tous les traits robotiques de la machine qui a coûté un million de dollars sont visibles : c’est un mélange d'aluminium et de silicone ; seuls son visage, la région de son cou et ses mains sont recouverts de silicone, le reste ne dissimule rien de sa constitution mécanique.Tensho Goto, l’intendant en chef dudit temple est catégorique : l’apport de la robotique et de l’intelligence artificielle est indéniable. « Ce robot ne mourra jamais. Il continuera de se mettre à jour et d'évoluer. Avec l'intelligence artificielle, nous espérons qu'il gagnera en sagesse, afin d'aider le public à affronter leurs troubles les plus terribles. Cette initiative est en train de changer le bouddhisme », souligne-t-il. En effet, l’une des idées derrière l’adoption de Mindar est d’user des outils de ce temps pour intéresser les jeunes générations japonaises très déconnectées de tout ce qui est religieux.La disponibilité 24 heures sur 24 est l’une des raisons susceptibles de justifier l’utilisation de l’intelligence artificielle et des robots pour des questions en lien avec le sacré. L’approche est en sus susceptible de cacher un désintérêt croissant des humains pour les professions dans cette filière.Source : Saint-Pierre Lucerne Y a-t-il une certaine pertinence à tenter de faire usage de l'intelligence artificielle pour diffuser l'évangile ou remplacer des prêtres et pasteurs ?Ces robots prêtres risquent-ils d'apporter de l'eau au moulin des athées pour tourner les religions en ridicule ?Une bénédiction prononcée par un robot ou une IA prêtre a-t-elle une quelconque valeur à vos yeux ?Accepteriez-vous de recevoir une bénédiction ou un sacrement d’une intelligence artificielle ou d’assister à un office dirigé par ce dernier ? Si oui (ou non), pourquoi ?