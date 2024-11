L’IA, un accélérateur de productivité

Le PDG de JPMorgan se défait des prédictions catastrophistes sur les conséquences de l'IA pour l'humanité



Jamie Dimon, PDG de JPMorgan

Une génération centenaire, soutenue par les avancées technologiques

Il y a des aspects négatifs

Goldman Sachs suggère que le retour sur investissement de la technologie de l'IA générative risque d'être décevant

Pour Jamie Dimon, l’IA ne se limite pas à des outils ou à des algorithmes performants, mais représente une véritable révolution dans la manière dont les entreprises et les individus produisent et innovent. Grâce à des technologies avancées comme l’apprentissage automatique et les modèles prédictifs, les tâches répétitives, administratives ou analytiques seront largement automatisées.Cette automatisation pourrait conduire à une productivité accrue, rendant possible une semaine de travail de seulement 3,5 jours sans sacrifier l’efficacité. Dimon insiste néanmoins sur l’importance de l’éducation et de la formation pour accompagner cette transition, soulignant que les générations futures devront développer des compétences complémentaires, comme la créativité, l’intelligence émotionnelle et l’adaptabilité.Il explique plutôt comment il voit la technologie améliorer considérablement les entreprises et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée de leurs employés.Même Dimon, un fervent défenseur des normes de carrière établies de longue date, telles que travailler dur, être prêt à tout et travailler au bureau, affirme que les futures générations d'employés pourraient travailler une journée et demie de moins chaque semaine, grâce à l'IA.Des milliers d'employés de la plus grande banque américaine utilisent déjà cette technologie, a déclaré Dimon à Bloomberg TV, ajoutant que l'intelligence artificielle est une « chose vivante » qui évoluera au cours de l'histoire. La technologie peut être utilisée par JPMorgan dans un large éventail de domaines - erreurs, négociation, recherche et couverture, pour n'en citer que quelques-uns -, ce qui illustre clairement les craintes que l'IA ne prenne les emplois de ses homologues humains.Goldman Sachs prévoit qu'environ 300 millions d'emplois seront perdus à cause de la technologie, et environ un quart de la main-d'œuvre américaine craint de perdre son rôle à l'avenir au profit de l'intelligence artificielle.Les employés pourraient réduire leur temps de travail grâce à la technologie utilisée pour automatiser certaines de leurs activités, a constaté McKinsey dans un rapport publié l'année dernière.Le rapport indique également que l'IA générative et d'autres technologies émergentes ont le potentiel d'automatiser les tâches qui occupent 60 à 70 % du temps des employés à l'heure actuelle, ce qui permettrait d'ajouter entre 2,6 et 4,4 billions de dollars à l'économie mondiale chaque année.Alors que les entreprises se demandent encore à quelle vitesse l'IA va transformer leur secteur, des arguments sont déjà avancés pour réduire le nombre de jours de la semaine de travail actuelle.Une étude britannique menée par l'université de Cambridge auprès de 61 organisations a révélé une réduction de 65 % des congés de maladie au cours d'une semaine de travail de quatre jours, tandis que 71 % des employés ont déclaré que leur niveau d'épuisement professionnel avait diminué. En conséquence, 92 % des entreprises participant au programme ont déclaré qu'elles conserveraient un week-end de trois jours.Dimon et McKinsey ne sont toutefois pas les premiers économistes à prédire que la technologie entraînera une réduction de la semaine de travail. Dans un essai de 1930 intitulé « Economic Possibilities for our Grandchildren » (Possibilités économiques pour nos petits-enfants), l'économiste John Maynard Keynes a prédit que la génération de ses petits-enfants travaillerait 15 heures par semaine en raison de l'augmentation de la productivité. Dans le Royaume-Uni de Keynes, la moyenne actuelle est de 36,4 heures.Dimon est tout aussi optimiste quant à la longévité humaine. Outre le fait que la semaine de travail passera de cinq à trois jours et demi, Dimon prédit également que les employés de demain pourraient vivre jusqu'à 100 ans.Selon lui, les progrès dans la médecine, la biotechnologie et les sciences des données, souvent alimentés par l’IA, permettront de prolonger considérablement la durée de vie. Des traitements préventifs plus personnalisés, une meilleure compréhension des maladies chroniques, et des solutions de santé numérique pourraient transformer les soins de santé, offrant aux générations à venir une existence plus longue et en meilleure santé.Il ajoute que cette évolution impliquera de redéfinir les modèles de retraite, d’emploi et d’éducation, car une vie plus longue nécessitera une carrière et un apprentissage tout au long de la vie.Malgré cet optimisme, Dimon reconnaît les défis que posent de telles transformations. L’IA, bien qu’innovante, suscite des inquiétudes légitimes concernant la perte d’emplois, l’éthique et les inégalités d’accès.Comme beaucoup d'autres leaders d'opinion, Dimon est conscient que la technologie pourrait s'avérer une arme puissante si elle tombait entre de mauvaises mains.Faisant écho aux préoccupations de personnes telles que Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, et Bill Gates, cofondateur de Microsoft, Dimon a déclaré : « La technologie a fait des choses incroyables pour l'humanité mais, vous savez, les avions s'écrasent, les produits pharmaceutiques sont mal utilisés - il y a des aspects négatifs. Celui-ci, le plus important à mon avis, est l'utilisation de l'IA par des personnes mal intentionnées pour faire de mauvaises choses. Pensez à la cyberguerre ».À l'instar de Sam Altman, PDG d'OpenAI, fabricant de ChatGPT, Dimon espère également que des garde-fous seront introduits dans le secteur, tout en reconnaissant que cela pourrait prendre un certain temps avant de porter ses fruits, car la technologie est relativement nouvelle.Le patron milliardaire de la banque new-yorkaise a également fait remarquer que la vie de certains employés sera perturbée par la technologie qui remplacera leur rôle. Dans le cas de JPMorgan Chase au moins, Dimon a déclaré qu'il espérait « redéployer » tout le personnel qui serait évincé de son poste par l'IA.Il a établi des comparaisons avec l'acquisition de First Republic par JPMorgan en mai 2023, lorsque cette dernière banque a été victime d'une vague d'instabilité bancaire avant d'accepter une transaction de 10 milliards de dollars.« Chez First Republic, nous avons offert des emplois à 90 % des gens. Ils ont accepté, mais nous leur avons aussi dit que certains de ces emplois étaient transitoires. Mais nous embauchons 30 000 personnes par an, et nous espérons donc pouvoir leur trouver un emploi dans une autre succursale ou une autre fonction, si nous le pouvons », a expliqué Dimon. « C'est ce que nous ferons avec toute dislocation résultant de l'IA ».Certaines analyses indiquent que les dépenses dans les projets d'IA générative franchiront la barre des 1 000 milliards de dollars dans les années à venir. Ces investissements colossaux seront consacrés à la collecte de données, aux centres de données nécessaires à la formation et à l'inférence des modèles d'IA, à l'achat d'énergie électrique, aux puces d'IA, et bien plus encore. Mais alors que les investissements atteignent des sommets, un récent rapport de Goldman Sachs s'est penché sur la grande question qui se pose : « ces dépenses considérables seront-elles un jour rentables ? ». Les entreprises pourraient être déçues « Le temps et l'argent investis par diverses entreprises dans l'IA risquent de donner des résultats décevants », a écrit Goldman Sachs dans son rapport intitulé "Gen AI: Too much to spend, too little benefit". Les analystes de Goldman Sachs ont ajouté que la technologie ne résout presque aucun problème qui justifie ces dépenses. « La technologie de l'IA est exceptionnellement chère, et pour justifier ces coûts, la technologie doit être capable de résoudre des problèmes complexes, ce qu'elle n'est pas conçue pour faire », a déclaré Jim Covello, responsable de la recherche sur les actions mondiales au sein de la banque américaine.Covello a ajouté : « le point de départ des coûts est également si élevé que même si les coûts diminuent, ils devraient le faire de manière spectaculaire pour rendre l'automatisation des tâches avec l'IA abordable. D'après notre expérience, même les tâches de résumé de base produisent souvent des résultats illisibles et absurdes ». Cette déclaration fait écho à plusieurs événements récents. Google Search a réduit l'utilisation de l'IA après que sa fonction "AI Overviews" a commencé à faire des suggestions étranges , notamment en conseillant à un utilisateur de mettre de la colle sur sa pizza pour que le fromage reste en place.L'IA de Google Search traite le site Web satirique The Onion comme une véritable source et l'exploite sans cesse pour générer ses résumés, ce qui donne lieu à des réponses erronées et parfois dangereuses. Par exemple, certaines captures d'écran partagées sur les réseaux sociaux montrent que l'IA de Google ne reconnaît pas les pays d'Afrique commençant par la lettre K et suggère que les pythons sont des mammifères, ce qui est bien sûr faux. Elle a aussi propagé la théorie du complot selon laquelle l'ancien président des États-Unis Barack Obama est musulman. L'IA de Google a généré d'autres choses tout aussi étranges.Sources : entretien avec Jamie Dimon, McKinsey