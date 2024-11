Les nouveaux moteurs de recherche basés sur l'IA menacent-ils Google ?

Rappel sur le fonctionnement de la recherche traditionnelle sur le Web

L'impact potentiel de l'IA sur les techniques de référencement

L'impact financier potentiel sur les moteurs de recherche traditionnels

Les lacunes en matière de fiabilité et les problèmes d'hallucination de l'IA

La recherche basée sur l'IA consomme dix fois d'énergie

Quelques observations sur l'opposition entre Google et l'IA

évolution de l'IA : l'IA devient de plus en plus sophistiquée et a le potentiel de perturber le paysage des moteurs de recherche, y compris la domination de Google dans ce domaine ;

: l'IA devient de plus en plus sophistiquée et a le potentiel de perturber le paysage des moteurs de recherche, y compris la domination de Google dans ce domaine ; l'algorithme de Google : alors que Google s'appuie depuis longtemps sur son algorithme pour fournir des résultats de recherche pertinents aux utilisateurs, les progrès de l'IA pourraient permettre aux concurrents de développer des algorithmes plus avancés, capables de mieux comprendre les nuances de l'intention des utilisateurs et de fournir des résultats de recherche plus personnalisés ;

: alors que Google s'appuie depuis longtemps sur son algorithme pour fournir des résultats de recherche pertinents aux utilisateurs, les progrès de l'IA pourraient permettre aux concurrents de développer des algorithmes plus avancés, capables de mieux comprendre les nuances de l'intention des utilisateurs et de fournir des résultats de recherche plus personnalisés ; Google et son IA : il est toutefois important de noter que Google a déjà commencé à intégrer l'IA et l'apprentissage automatique dans ses algorithmes de recherche, ce qui pourrait l'aider à conserver son avantage sur ses concurrents ;

: il est toutefois important de noter que Google a déjà commencé à intégrer l'IA et l'apprentissage automatique dans ses algorithmes de recherche, ce qui pourrait l'aider à conserver son avantage sur ses concurrents ; les ressources en données de Google : les vastes ressources de données et les poches profondes de Google lui permettent d'investir massivement dans la recherche et le développement de l'IA, ce qui pourrait lui conférer un avantage à long terme ;

: les vastes ressources de données et les poches profondes de Google lui permettent d'investir massivement dans la recherche et le développement de l'IA, ce qui pourrait lui conférer un avantage à long terme ; l'essor de la recherche vocale : l'essor de la recherche vocale et des assistants intelligents pourrait également jouer un rôle dans l'avenir de la recherche ;

: l'essor de la recherche vocale et des assistants intelligents pourrait également jouer un rôle dans l'avenir de la recherche ; Google est là pour rester : bien que l'IA puisse perturber le secteur des moteurs de recherche, il est peu probable que l'avantage de Google en matière de recherche disparaisse complètement dans un avenir proche. Au contraire, il pourrait évoluer et s'adapter pour intégrer les nouvelles technologies et les comportements des utilisateurs ;

: bien que l'IA puisse perturber le secteur des moteurs de recherche, il est peu probable que l'avantage de Google en matière de recherche disparaisse complètement dans un avenir proche. Au contraire, il pourrait évoluer et s'adapter pour intégrer les nouvelles technologies et les comportements des utilisateurs ; différents facteurs en jeu : en fin de compte, l'avenir de la recherche dépendra d'une série de facteurs, notamment des progrès de l'IA, de l'évolution du comportement des utilisateurs et de la capacité des moteurs de recherche à fournir des résultats pertinents et personnalisés aux utilisateurs.

OpenAI se positionne comme un concurrent direct de Google avec sa nouvelle fonctionnalité baptisée ChatGPT Search . L'entreprise affirme que les outils d'IA générative rendront la recherche en ligne plus efficace que jamais pour les utilisateurs. Par exemple, au lieu d'avoir à se frayer un chemin dans une mer d'URL, ils pourront simplement obtenir une réponse tirée de l'ensemble du Web. Ces réponses se présentent sous la forme de résumés prêts à l'emploi.Selon le cabinet d'études Gartner, d'ici 2026, le trafic Web provenant des moteurs de recherche diminuera de 25 % en raison des chatbots et autres agents virtuels basés sur l'IA. Ross Hudgens, PDG de l'entreprise américaine de conseil en référencement Siege Media, prédit une baisse de 10 à 20 % du trafic pour de nombreux éditeurs, et certains seront confrontés à une chute encore plus importante. « Certaines entreprises seront tuées », déclare Ross Hudgens. ChatGPT Search et d'autres nouveaux moteurs de recherche pilotés par l'IA, tels que Perplexity.ai, augmenteront probablement la concurrence. Mais affecteront-ils la domination de Google sur le marché de la recherche ? Même Google et Bing de Microsoft font le pari que l'IA est l'avenir de la recherche. Cependant, de nombreux critiques affirment que l'IA générative n'est pas en mesure de supplanter Google, principalement en raison de ses limites.Amit Mehta, le juge qui a statué cette année que Google est un monopole dans le cadre d'un procès intenté par le ministère américain de la Justice, s'est forgé sa propre opinion sur le fait que l'IA nous éloigne de la recherche sur Google. « L'IA pourrait un jour modifier fondamentalement la recherche, mais pas dans l'immédiat », a-t-il déclaré. Ravi Sen, professeur associé en gestion de l'information et des opérations à l'université A&M du Texas, a un autre avis.Une personne à la recherche d'informations en ligne ouvre son navigateur, se rend sur un moteur de recherche et tape les mots-clés pertinents. Le moteur de recherche affiche les résultats, et l'utilisateur parcourt les liens affichés dans les listes de résultats jusqu'à ce qu'il trouve une information pertinente. Afin d'attirer l'attention des utilisateurs, les fournisseurs de contenu en ligne utilisent des stratégies de marketing sur les moteurs de recherche classiques.Ces stratégies comprennent l'optimisation des moteurs de recherche, les placements payants et l'affichage de bannières. Par exemple, un site Web d'information pourrait engager un consultant pour l'aider à mettre en évidence des mots-clés dans les titres et les métadonnées afin que Google et Bing rehaussent son contenu lorsqu'un utilisateur recherche les dernières informations sur une nouvelle technologie, les langages de programmation, et bien d'autres.Toutefois, tout cela dépend de la capacité des moteurs de recherche à attirer des dizaines de millions d'utilisateurs sur leurs sites Web. Pour gagner la fidélité des utilisateurs et le trafic Web, les moteurs de recherche doivent donc travailler en permanence sur leurs algorithmes afin d'améliorer la qualité de leurs résultats de recherche. Certains experts pensent que l'utilisation croissante de l'IA générative pourrait rendre les techniques de référencement obsolètes.Tous les plus grands moteurs de recherche ont déjà adopté cette approche ou l'expérimentent. Plutôt que d'obtenir une liste de liens, organiques ou payants, en fonction des mots-clés ou des questions saisis par l'utilisateur, l'IA générative donnera simplement à l'utilisateur un résultat textuel sous la forme d'une réponse. À mesure que la qualité des réponses de l'IA s'améliorera, les utilisateurs seront moins enclins à parcourir les listes de résultats de recherche.Ravi Sen, professeur associé en gestion de l'information et des opérations à l'université A&M du Texas, affirme que les utilisateurs pourront gagner du temps et de l'énergie en lisant la réponse générée par l'IA à leur requête. En d'autres termes, l'IA générative permettrait à l'utilisateur de contourner tous les liens payants et les efforts coûteux déployés par les sites Web pour améliorer leurs scores de référencement, les rendant ainsi inutiles.Lorsque les utilisateurs commenceront à ignorer les listes de résultats sponsorisés et éditoriaux, cela aura un impact négatif sur les revenus des consultants en référencement, des consultants en marketing de moteurs de recherche et, en fin de compte, sur les résultats des moteurs de recherche eux-mêmes.L'industrie du référencement a généré 68,1 milliards de dollars dans le monde en 2022. On s'attendait à ce qu'il atteigne 129,6 milliards de dollars en 2030. Toutefois, ces projections ont été faites avant que l'émergence de l'IA générative, qui menace de rendre le secteur obsolète.La monétisation des services de recherche constitue l'une de leurs principales sources de revenus des moteurs de recherche. Ils reçoivent une part de l'argent que les sites Web dépensent pour améliorer leur visibilité en ligne par le biais de placements payants, d'annonces, de marketing d'affiliation et autres, collectivement connus sous le nom de marketing des moteurs de recherche. Google tire une bonne partie de ses revenus de son activité de recherche en ligne.Par exemple, environ 58 % des revenus de Google en 2022, soit près de 162,5 milliards de dollars, provenaient de Google Ads, qui fournit certains de ces services. Les moteurs de recherche gérés par les grandes entreprises ayant de nombreuses sources de revenus, notamment Google et Microsoft, trouveront probablement des moyens de compenser les pertes en élaborant des stratégies pour gagner de l'argent grâce aux réponses génératives de l'IA.Toutefois, les spécialistes du marketing SEO et les consultants qui dépendent des moteurs de recherche, principalement des petites et moyennes entreprises, ne seront plus nécessaires comme ils le sont aujourd'hui. Selon certains observateurs, il est donc peu probable que l'industrie survive encore longtemps.Mais il ne faut pas s'attendre à ce que le secteur du référencement disparaisse immédiatement. Les moteurs de recherche basés sur l'IA en sont encore à leurs balbutiements et doivent relever certains défis avant de dominer la recherche. D'une part, la plupart de ces initiatives sont encore expérimentales.Ils ne sont souvent accessibles qu'à certains utilisateurs. D'autre part, l'IA générative est connue pour ses réponses incorrectes, plagiées ou tout simplement inventées. Dans ce dernier cas, on dit que l'IA hallucine. Certaines études suggèrent que le problème de l'hallucination de l'IA pourrait s'avérer insoluble.Des messages sur les médias sociaux indiquent même que ChatGPT Search pourrait devenir le tueur de Google . Toutefois, l'essor des moteurs de recherche alimentés par l'IA suscite également quelques inquiétudes, comme l'opacité sur l'origine des informations, le risque de réponses « hallucinées » et les problèmes de droits d'auteur. Google a dû faire face à des critiques acerbes au début de l'année après les débuts catastrophiques de sa fonction « AI Overviews ».AI Overviews est censé proposer à l'utilisateur « une réponse courte et utile » basée sur les résultats de sa recherche. Mais la fonction a connu des débuts difficiles, ayant du mal à distinguer les affirmations satiriques de la réalité et proposant aux utilisateurs de mettre de la colle sur leur pizza. Une étude récente d'OpenAI révèle que même ses meilleurs modèles donnent de mauvaises réponses dans une très large proportion. Et la concurrence ne se porte pas mieux.En raison de ces difficultés, il n'est pas surprenant que l'IA générative n'ait pas encore transformé la recherche en ligne. Mais compte tenu des ressources mises à la disposition des chercheurs qui travaillent sur des modèles d'IA générative, on peut supposer que ces modèles finiront par s'améliorer, entraînant la mort de certains sous-secteurs comme celui du référencement. Cela dit, il est peu probable que l'IA évince la domination de Google dans un avenir proche.Lorsque l'on compare Google Search et la recherche basée sur IA, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment la précision, la vitesse et la capacité à comprendre les requêtes en langage naturel. En matière de précision, la recherche basée sur l'IA a le potentiel de fournir des résultats plus pertinents, car elle tente de comprendre l'intention derrière une requête. Elle n'y arrive pas toujours, ce qui peut donner lieu à des réponses erronées hallucinées.De l'autre côté, Google Search peut encore fournir des résultats plus précis pour des requêtes spécifiques en raison de son vaste index de sites Web. En matière de rapidité, Google Search est généralement plus rapide, car elle n'a pas besoin de traiter le sens d'une requête. La recherche basée sur l'IA , en revanche, peut prendre plus de temps parce qu'elle doit comprendre l'intention derrière la requête de l'utilisateur avant de fournir une réponse ou des résultats.Ce fonctionnement de l'IA générative induit une consommation énergétique importante. Selon un rapport publié cette année, les résumés de recherche fournis par l'IA consomment 10 fois plus d'énergie qu'une recherche normale sur Google. Chaque fois que vous effectuez une recherche comme « combien de cailloux dois-je manger » et que l'IA de Google vous répond « au moins un petit caillou par jour », vous consommez environ trois wattheures d'électricité.Cette information provient d'Alex de Vries, fondateur de Digiconomist, une société qui expose les conséquences involontaires des tendances numériques. La situation est telle que l’IA entraîne la surcharge des réseaux électriques et fait craindre une pénurie. L'IA est non seulement un gouffre financier, mais aussi un énorme gouffre à électricité . L'impact environnemental de l'IA générative suscite de profondes préoccupations.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la recherche en ligne basée sur l'IA ?Que pensez-vous de ChatGPT Search ? S'agit-il d'un tueur de Google ?Quels avantages apporte la recherche basée sur l'IA par rapport aux moteurs de recherche traditionnels ? Quid des inconvénients ?Pensez-vous que la position dominante de Google sur le marché de la recherche est menacée par les moteurs de recherche basée sur l'IA ?