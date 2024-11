Un modèle qui interpelle

L’impact sur le métier d’écrivain et l’industrie du livre

Spines n'est pas la seule entreprise technologique à tenter d'imprimer sa marque sur l'édition

« Indépendamment de la manière dont ils présentent leur plateforme, ils SONT une maison d'édition à compte d'auteur »

The Spines news is as crap as it sounds. Regardless of how they present their platform they ARE a vanity publisher, only worse bc they will flood the market with AI.



Here is their logo so you can avoid/boycott them.



They have a website by the same name.



Article in comments. pic.twitter.com/oof1DXzg46 — Deidre J Owen 💖💜💙 (@deidrejowen) November 25, 2024

« Si vous dites "IA" aux bonnes personnes, elles vous accorderont un financement de 16 millions de livres sterling »

L’avenir de la littérature entre innovation et tradition

Si la promesse de rapidité et d'efficacité peut séduire certains auteurs, notamment indépendants, les ambitions de Spines ne sont pas sans controverse. Produire des milliers de livres en un temps record pourrait bouleverser un secteur déjà saturé, où la concurrence est rude et la visibilité des nouveaux titres difficile à obtenir.Les critiques s’inquiètent aussi de la qualité des ouvrages produits. Bien que l’IA excelle dans les tâches techniques comme la correction ou la mise en page, son incapacité à percevoir les nuances artistiques ou à créer de manière authentique soulève des doutes quant à la profondeur et l’originalité des œuvres générées.Pour de nombreux écrivains, l’initiative de Spines symbolise une menace. L’automatisation de la production pourrait non seulement réduire les opportunités pour les auteurs humains, mais aussi dévaloriser leur métier en favorisant une logique de production en masse.De plus, les petites maisons d’édition pourraient se retrouver en difficulté face à un acteur capable de publier à une telle échelle et à moindre coût. L’édition indépendante, souvent associée à un travail minutieux et passionné, risque d’être marginalisée par ce modèle industriel.Un autre point de friction concerne l'entraînement des modèles d'IA. Ces systèmes reposent souvent sur des corpus littéraires préexistants, soulevant des interrogations sur la propriété intellectuelle et l’autorisation des auteurs originaux. Si Spines ne détaille pas la manière dont ses IA sont formées, de telles pratiques pourraient engendrer des conflits juridiques.La semaine dernière, le géant Microsoft a lancé sa propre marque, 8080 Books, afin de l'accélérer, déclarant que « la technologie a accéléré le rythme de presque tous les secteurs, sauf celui de l'édition ». ByteDance, l'entreprise à l'origine de la plateforme de partage de vidéos TikTok, a également annoncé qu'elle commencerait à vendre des livres imprimés dans les librairies au début de l'année prochaine, publiés sous sa propre marque, 8th Note Press.Spines a récemment obtenu un financement d'amorçage de 16 millions de dollars et affirme avoir déjà publié 273 titres en septembre 2024, dont 33 le même jour. « Nous voulons publier jusqu'à 8 000 livres l'année prochaine. L'objectif est d'aider un million d'auteurs à publier leurs livres », a déclaré Yehuda Niv, directeur général et cofondateur de Spines à The Bookseller.Niv a déclaré avoir réalisé « il y a trois ans que le secteur de l'édition était sur le point d'être perturbé par cette technologie émergente appelée IA ». À l'époque, il dirigeait une maison d'édition hybride et une entreprise de services d'édition en Israël appelée Niv Books. « J'ai réalisé que deux options s'offraient à moi : soit l'IA me rendrait inutile, soit je serais à la tête de cette opportunité dans le monde », a-t-il déclaré.Bien sûr, l'IA est déjà en train de « perturber » l'industrie de l'édition, avec la nouvelle de la semaine dernière selon laquelle HarperCollins US demande à certains de ses auteurs d'ouvrages non romanesques la permission d'accorder une licence pour leurs livres à Microsoft afin d'entraîner ses grands modèles de langage (LLM), faisant suite à une série de presses universitaires, dont Sage, Taylor & Francis et Wiley, qui ont déjà conclu des accords offrant aux entreprises technologiques leurs fonds d'ouvrages pour entraîner des chatbots et d'autres outils d'intelligence artificielle. Début novembre, The Bookseller a rapporté que l'éditeur néerlandais Veen Bosch & Keuning (VBK), propriété de Simon & Schuster, « testait » l'utilisation de l'IA pour traduire un nombre limité de ses titres en anglais.À l'instar de 8080 Books de Microsoft, Spines met l'accent sur la rapidité. Niv affirme que la plateforme peut réduire le temps nécessaire à la publication d'un livre de six à 18 mois à deux ou trois semaines. Il affirme que les auteurs sont prêts à payer des « dizaines de milliers » de dollars pour des services d'édition pour des livres auto-publiés, mais Spines coûte entre 1 200 et 5 000 dollars pour automatiser la relecture, la conception de la couverture, l'optimisation des métadonnées et des services de traduction limités, en commençant par l'espagnol.Les auteurs paient pour les services d'édition et conservent 100 % de leurs droits d'auteur ainsi que les droits sur leurs mots une fois que leurs livres sont dans le monde, ce qui ressemble à de l'auto-édition. Niv affirme cependant que Spines « n'est pas une maison d'édition à compte d'auteur, ni une maison d'édition traditionnelle, ni une maison d'édition à compte d'auteur ». Il ajoute : « Nous sommes une plateforme d'édition. C'est un nouveau concept ».« Indépendamment de la manière dont ils présentent leur plateforme, ils SONT une maison d'édition à compte d'auteur », a écrit Deidre J Owen, cofondatrice du « micro-éditeur indépendant » Mannison Press, dans un billet publié sur X.« Ce ne sont pas des gens qui s'intéressent aux livres, à la lecture ou à quoi que ce soit d'autre », a déclaré l'auteur Suyi Davies Okungbowa, dont le dernier livre s'intitule Lost Ark Dreaming, dans un message publié sur Bluesky. « Ce sont des opportunistes et des capitalistes extractifs ».L'entreprise semble « juste essayer d'accélérer » l'auto-édition « d'une manière qui ne fonctionnera pas bien, et bien sûr, ils ne veulent pas l'appeler ainsi », a déclaré Marco Rinaldi, co-animateur de Page One - The Writer's Podcast, dans un message sur Bluesky.Ci-dessous les propos de l'éditeur indépendant Canongate.La lecture de livres est essentiellement un passe-temps de niche, ce qu'il est facile d'oublier lorsqu'on est un lecteur, car pour beaucoup d'entre nous, elle a été l'une des grandes choses de notre vie. C'est aussi, sur le plan financier, une petite affaire.Il serait facile d'être un lecteur engagé, d'acheter la plupart des livres que l'on lit (sans même tenir compte du fait que, heureusement, les bibliothèques existent et que de nombreuses personnes s'y procurent leurs livres) et de dépenser moins en un an que ce qu'un bricoleur pourrait mettre dans une belle perceuse.L'industrie du livre - où j'ai choisi de passer toute ma vie professionnelle, qui est responsable de certaines des expériences artistiques les plus profondes que j'aie jamais vécues, et qui a été fondamentale pour ma vision du monde et mon éducation - est dominée par quelques grandes entreprises technologiques qui n'en ont rien à foutre.C'est l'une des bizarreries de ce secteur souvent particulier.Apple pourrait facilement être le plus grand détaillant de livres électroniques au monde. La seule raison pour laquelle elle ne l'est pas est qu'il lui a fallu des années après l'introduction de l'iPhone (2007 - l'année du premier Kindle) pour commencer à vendre des livres électroniques (2010).Et la seule raison en est qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt. Ce n'est pas grand-chose.Ils étaient motivés par les jeux, la musique, les films et la télévision. Ils ne s'intéressaient pas aux livres parce que si votre capitalisation boursière est plus importante que le PIB de certains pays, les livres ne valent pas la peine qu'on s'y intéresse.Amazon est la plus grande boutique de livres électroniques au monde. Amazon a commencé par vendre des livres, et a donc pris le marché dont Apple ne s'occupait pas.Pourquoi ont-ils commencé par les livres ? Parce que si vous créez une boutique en ligne, les rectangles stables à l'étalage sont un excellent point de départ. Les livres sont faciles à stocker, à emballer et à expédier.Lecteurs : sachez qu'Amazon vous a dépassés. Amazon Web Services a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 90 milliards de dollars l'année dernière. Je suis sûr qu'ils sont très heureux d'avoir le Kindle et Audible comme moyens d'attirer les abonnés d'Amazon Prime. Mais ils sont probablement plus excités par les Anneaux de Pouvoir.Je suis sûr qu'ils sont aussi heureux de vous vendre un livre qu'ils le sont de vous vendre un grille-pain, un kettlebell ou un canot pneumatique, mais ils savent mieux que quiconque où se font les gros sous, et ce n'est pas dans les livres (Je mets ici de côté une valeur potentielle des livres pour vos Disney-MGM-Amazon Studios-mega corporates : en tant que source de propriété intellectuelle exploitable. C'est un tout autre débat).Ce que je veux dire, c'est que l'édition survit grâce à des sommes d'argent que d'autres industries trouveraient absolument pitoyables. Et à partir de là : des livres. Qui, pour beaucoup d'entre nous, sont capables des choses les plus extraordinaires, les plus inestimables, les plus salvatrices.Ensuite, ces abrutis du Bookseller - www.thebookseller.com/news/new-pub ... - qui ne se soucient ni de l'écriture ni des livres, ont compris que si vous dites « IA » aux bonnes personnes à ce moment historique particulier, elles vous accorderont un financement de 16 millions de livres sterling.Ils veulent ensuite facturer 5 000 dollars ( !) à des auteurs en herbe pleins d'espoir pour automatiser le processus d'envoi de leur livre dans le monde entier, avec le moins d'attention, de soin ou d'habileté possible.Une capture d'écran de l'article avec un peu d'accent sur leur tarif. « ... une startup technologique qui propose, contre rémunération, l'utilisation de l'IA pour relire, produire, publier et distribuer des livres. L'entreprise facture jusqu'à 5 000 dollars par livre, mais il ne faut que trois semaines pour passer d'un manuscrit à un titre publié. »C'est à ce moment-là que le capital s'active. La plupart du temps, les livres ne sont pas assez rentables pour qu'on s'en préoccupe.Mais voilà qu'apparaît une nouvelle façon d'exploiter les gens - et elle est entièrement automatisable ! L'argent commence alors à tourner autour, comme un requin curieux.Alors que Spines cherche à « révolutionner » l’édition, cette annonce relance un débat fondamental : peut-on concilier créativité humaine et innovation technologique sans compromettre l’essence même de la littérature ?Certains voient dans l'IA un outil prometteur pour accompagner les écrivains, notamment en phase de rédaction ou d'édition. Mais pour beaucoup, la perspective d’une production entièrement automatisée menace de transformer les livres en simples produits de consommation, au détriment de leur valeur culturelle et émotionnelle.Face à ces bouleversements, il apparaît urgent d’encadrer l’usage de l’intelligence artificielle dans l’édition. Si Spines ambitionne de marquer un tournant, l’industrie devra trouver un équilibre entre progrès technologique et respect de la création littéraire. L’avenir du livre reste à écrire – à la plume humaine ou avec l’aide d’algorithmes.Sources : Bookseller Quelle lecture faites-vous de la situation ?Que pensez-vous de la phrase « Si vous dites "IA" aux bonnes personnes, elles vous accorderont un financement de 16 millions de livres sterling » ? Est-elle pertinente ou non selon vous ?Accepteriez-vous de lire un livre si vous savez qu’il a été entièrement produit par une IA ?Préférez-vous une industrie littéraire qui favorise la production rapide et en masse, ou un modèle axé sur la qualité et la singularité des œuvres ?Selon vous, les lecteurs seront-ils capables de distinguer une œuvre générée par IA d’une œuvre écrite par un humain ?Trouvez-vous acceptable que des IA soient formées à partir d’œuvres existantes sans le consentement explicite des auteurs ?Pensez-vous que cette automatisation pourrait rendre l’accès à la publication plus démocratique, ou au contraire, nuire aux écrivains indépendants ?