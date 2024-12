Les dirigeants d'OpenAI sont divisés sur la forme que pourrait prendre la publicité

Un modèle économique en mutation

Malgré la levée de fonds de 6 Mds $, OpenAI pourrait ne pas être rentable, selon Ed Zitron

Pour qu'OpenAI atteigne un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de dollars d'ici à la fin de 2025, elle devra plus que tripler ses revenus.

Au coût actuel des revenus, il en coûtera à l'OpenAI plus de 27 milliards de dollars pour atteindre cet objectif. Même en divisant ses coûts par deux, OpenAI perdra encore 2 milliards de dollars.

Cependant, les coûts d'OpenAI sont susceptibles d'augmenter, car (comme le note le New York Times) si cette entreprise croît de 300 %, il est très probable que la base d'utilisateurs gratuits de ChatGPT augmente en même temps, ce qui alourdira les coûts de l'entreprise. Même une augmentation de 2 $ (la première hausse de prix attendue pour ChatGPT Plus, alors que l'entreprise s'apprête à facturer 44 $ par mois) et des hausses de prix similaires pour les plans Teams et Enterprise ne suffiront pas à endiguer le flux d'encre rouge sur son bilan. La formation de GPT-4 - sans compter GPT-4o - a coûté 100 millions de dollars, et les futurs modèles plus complexes coûteront des centaines de millions, voire un milliard de dollars. The Information a également estimé en juillet que les coûts de formation d'OpenAI atteindraient 3 milliards de dollars en 2024.

OpenAI n'a rien eu de vraiment important depuis le lancement de GPT-3.5, et son récent modèle o-1 n'a pas été particulièrement impressionnant. Il sera également beaucoup plus coûteux à utiliser, car le « raisonnement » de la « chaîne de pensée » qu'il effectue nécessite un tas de calculs supplémentaires (une quantité indéterminée qu'OpenAI cache délibérément), et OpenAI n'arrive même pas à trouver un cas d'utilisation significatif.

Les produits d'OpenAI sont de plus en plus banalisés, Google, Meta, Amazon et même Microsoft construisant des modèles d'IA générative pour les concurrencer. Pire encore, ces modèles utilisent tous des données d'entraînement identiques (et elles commencent à manquer !), ce qui rend leurs résultats (et par extension leur technologie sous-jacente) de plus en plus similaires.

Les activités d'OpenAI dans le cloud - c'est-à-dire les autres entreprises qui connectent leurs services à l'API d'OpenAI - sont remarquablement petites, au point de suggérer des faiblesses dans l'industrie de l'IA générative dans son ensemble. Il est extrêmement inquiétant que le plus grand acteur du jeu ne gagne qu'un milliard de dollars (moins de 30 % de son chiffre d'affaires) en donnant accès à ses modèles.

Le projet potentiel d'OpenAI d'intégrer des publicités dans des produits tels que ChatGPT n'est guère surprenant, mais il devrait néanmoins servir de signal d'alarme pour les fabricants et les utilisateurs d'IA. Pourquoi ? Les chatbots d'IA coûtent une fortune à faire fonctionner et restent disponibles gratuitement. La publicité pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de revenus pour OpenAI et ses concurrents, mais elle risque également de séparer les intérêts des entreprises d'IA de ceux de leurs clients.Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI, a déclaré qu'OpenAI envisageait d'inclure des publicités dans ses produits, mais qu'elle souhaitait « réfléchir au moment et à l'endroit où elle les mettrait en œuvre ». D'autres fournisseurs d'IA ont également commencé à explorer ou à intégrer des publicités dans les chatbots et les moteurs de recherche alimentés par l'IA. Il s'agit notamment de Microsoft et de Perplexity, ainsi que de startups comme Adzedek.Dans un communiqué publié à la suite de l'interview, Friar a ajouté : « Notre activité actuelle connaît une croissance rapide et nous voyons des opportunités significatives dans notre modèle d'entreprise existant. Bien que nous soyons ouverts à l'exploration d'autres sources de revenus à l'avenir, nous n'avons pas de plans actifs pour poursuivre la publicité ».OpenAI redouble d'efforts pour générer des revenus à partir de ses produits, tels que son moteur de recherche alimenté par l'IA, car elle cherche à tirer parti de son avance dans le secteur en plein essor de l'IA. Son concurrent plus petit, Perplexity, pilote déjà la publicité dans son moteur de recherche alimenté par l'IA.Friar, qui a précédemment occupé des postes de direction dans des entreprises telles que Nextdoor, Square et Salesforce, a souligné la richesse de son expérience en matière de publicité, ainsi que celle de Kevin Weil, directeur des produits de l'entreprise.La publicité est un moyen très efficace pour les grandes entreprises technologiques telles que Google et Meta de rentabiliser leurs immenses audiences en ligne. Mais les dirigeants d'OpenAI sont divisés sur la forme que pourrait prendre la publicité sur leur plateforme, selon deux personnes au fait des discussions.Le directeur général, Sam Altman, s'est montré réceptif à l'idée, selon une personne au fait de ses réflexions.Le groupe à croissance rapide, qui est aujourd'hui l'une des entreprises privées les plus valorisées de la Silicon Valley avec une valorisation de 150 milliards de dollars, est en pleine restructuration pour devenir une société à but lucratif.Les coûts élevés de la formation de nouveaux modèles signifient que les jeunes entreprises d'IA, notamment OpenAI, Anthropic et xAI d'Elon Musk, cherchent de nouveaux moyens de commercialiser leur technologie et s'engagent dans de fréquentes campagnes de collecte de fonds.Les revenus d'OpenAI ont grimpé à environ 4 milliards de dollars sur une base annuelle grâce au succès fulgurant de ChatGPT, ce qui la place parmi les start-ups à la croissance la plus rapide de tous les temps. Lancé il y a deux ans, le chat bot compte aujourd'hui plus de 250 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires.Toutefois, en raison des coûts considérables associés au développement de modèles d'IA « d'avant-garde », OpenAI prévoit de dépenser beaucoup plus que ce qu'elle dépense chaque année à court terme. L'entreprise est en passe d'épuiser plus de 5 milliards de dollars de liquidités L'une des principales sources de revenus d'OpenAI provient de l'accès à son interface de programmation d'applications (API), qui permet aux entreprises et aux développeurs de construire avec sa technologie, ainsi que de la vente de licences individuelles et d'entreprise de ChatGPT. « Ils visent la productivité et la recherche des consommateurs. L'API n'est pas une activité à forte marge », a ajouté cette personne.Il existe toute une série de moyens par lesquels la publicité peut se fondre dans l'expérience conversationnelle d'un chatbot - et le « comment » est important. Actuellement, les créateurs de chatbots personnalisés peuvent intégrer des publicités en utilisant la technologie de Microsoft et d'Adzedek. Ces outils diffusent une publicité connexe, mais distincte et clairement identifiée, en même temps que la réponse à la requête de l'utilisateur. OpenAI et d'autres pourraient faire quelque chose de similaire. Tant que les publicités sont clairement identifiées et qu'elles n'affectent pas la réponse du chatbot, l'expérience est comparable à ce qui se passe aujourd'hui avec les publicités sur les moteurs de recherche. Mais si ces lignes ne sont pas claires, les publicités remettront en question les besoins auxquels répond réellement le chatbot - et saperont la confiance des utilisateurs dans la technologie.Depuis son lancement, OpenAI a expérimenté divers modèles économiques pour financer ses innovations. Alors que la version gratuite de ChatGPT repose sur un accès limité, l’abonnement à ChatGPT Plus propose une expérience enrichie avec des modèles comme GPT-4. À ce jour, ses revenus proviennent d'un mélange de clients professionnels et de consommateurs qui paient 20 dollars par mois pour une version premium de ChatGPT. L'intégration de publicités représente donc une rupture dans la stratégie initiale d’OpenAI. Envisager un virage vers la publicité semble être motivé par des impératifs économiques croissants, en particulier le coût élevé de l'entraînement et de l’exploitation des modèles d’IA à grande échelle.La publicité est depuis longtemps la principale source de revenus de la plupart des services internet grand public, ce qui permet aux entreprises de tout proposer, du courrier électronique aux médias sociaux, en grande partie gratuitement.Cette approche s'est avérée très populaire, les services de courrier électronique payants étant relégués à une niche. Les réseaux sociaux payants, quant à eux, n'ont pas réussi à attirer une masse critique suffisante et se sont effondrés, bien que LinkedIn et X aient adopté des modèles freemium.Toutefois, les modèles économiques basés sur la publicité ont poussé les entreprises de l'internet à renforcer leurs stratégies d'engagement et à suivre les activités des utilisateurs pour mieux cibler les publicités.Les fabricants d'IA seront tentés par des tactiques similaires, avec un risque supplémentaire lié au pouvoir connu de la technologie de persuader et de se lier avec les utilisateurs. Un chatbot qui se transforme en vendeur pourrait être à la fois lucratif et ennuyeux. Un compagnon d'IA qui insère subrepticement un message sponsorisé, ou un agent d'IA qui fait des choix à votre place en fonction de l'argent de la publicité, pourrait être prédateur.Friar a souligné que les modèles publicitaires présentent des inconvénients, notamment le fait qu'ils sont sensibles aux fluctuations du cycle économique général et qu'ils tendent à faire passer l'attention de l'entreprise de la satisfaction des utilisateurs à celle des annonceurs. « Je n'exclus pas la publicité », a-t-elle déclaré. « Mais pour l'instant, il y a beaucoup de fruits à portée de main dans la façon dont nous faisons les choses ».Ed Zitron, critique fréquent de l'IA, estime qu'il y a « quelques raisons de s'inquiéter ». Ci-dessous un extrait de ses propos OpenAI perd de l'argent chaque fois que quelqu'un utilise son produit, et bien qu'elle puisse gagner de l'argent en vendant des abonnements premium, je doute fortement qu'elle fasse des bénéfices avec ces clients, et qu'elle perde certainement de l'argent avec tous les grands utilisateurs. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'une crise de l'IA subprime se prépare parce que les services API d'OpenAI - qui permettent aux gens d'intégrer ses différents modèles dans des produits externes - sont actuellement facturés à perte, et l'augmentation des prix rendra probablement ce produit non viable pour de nombreuses entreprises qui comptent actuellement sur ces tarifs réduits.Comme je l'ai déjà dit, OpenAI n'est pas rentable, n'est pas viable et n'est pas tenable dans sa forme actuelle, mais je pense qu'il est important d'expliquer exactement à quel point elle est intenable, et je vais commencer par quelques déclarations :Et, fondamentalement, je ne trouve aucune preuve convaincante qui suggère qu'OpenAI sera en mesure de soutenir cette croissance. En fait, je ne trouve aucune comparaison historique et je pense que la croissance d'OpenAI est déjà en train de trébucher.Source : Sarah FriarL’introduction de publicités dans les chatbots peut-elle être considérée comme une forme de manipulation implicite des utilisateurs ?Comment OpenAI pourrait-elle garantir que les réponses sponsorisées soient clairement identifiables et évitent de biaiser les utilisateurs ?Les chatbots publicitaires risquent-ils de transformer la perception des IA d’assistants neutres à outils commerciaux ?Cette stratégie pourrait-elle rendre OpenAI plus dépendante des intérêts des annonceurs, au détriment de ses utilisateurs ?Quels risques OpenAI court-elle face à la concurrence si des alternatives sans publicité émergent et attirent une partie de son audience ?Ce modèle économique pourrait-il inciter d’autres entreprises de l’IA à adopter des pratiques similaires, redéfinissant ainsi les standards de l’industrie ?