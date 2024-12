La dépendance de Metamate à l'égard de GPT-4 d'OpenAI

Les promesses de Llama contre les réalités pratiques

Mark Zuckerberg utilise également GPT-4 en dehors de Meta

Mark Zuckerberg a toujours défendu le modèle Llama de Meta en tant que leader de la technologie d'IA générative. Il le positionne comme un concurrent solide d'OpenAI et de Google. Après la publication de Llama 3.1 en juillet 2024, Mark Zuckerberg avait déclaré qu'il s'agissait « du plus grand et du meilleur modèle d'IA open source à ce jour, surpassant ChatGPT ». Il avait également déclaré que Llama serait bientôt l'assistant d'IA le plus utilisé.Cependant, en coulisses, Meta complète Llama avec le modèle d'IA concurrent GPT-4 pour répondre à ses besoins internes. GPT-4 est notamment intégré dans l'outil d'IA de codage Metamate du géant des médias sociaux. Fortune a interrogé deux personnes à ce sujet, un ancien employé et un employé actuel de Meta. « C'est l'une des meilleures choses qu'ils aient faites en matière d'IA générative », a déclaré l'une des personnes à propos de l'outil Metamate.Malgré les déclarations de Mark Zuckerberg selon lesquelles Llama est compétitif par rapport aux modèles les plus avancés, la dépendance de Metamate à l'égard de GPT-4 souligne les difficultés liées à la création d'une solution unique pour l'IA générative. Les sources ont ajouté que si Metamate est efficace pour les tâches de base, il a du mal avec les travaux d'ingénierie plus complexes. Une personne a comparé ses performances à celles d'un stagiaire.Toutefois, l'utilité de l'IA a pour effet secondaire que les cadres supérieurs pensent qu'ils ont besoin de moins de travailleurs. « C'est en partie ce qui provoque les licenciements », a déclaré l'une des personnes interrogées. D'autres rapports ont révélé que l'IA prend désormais en charge les tâches sur lesquelles les jeunes diplômés de l'université s'appuyaient auparavant pour faire décoller leur carrière, nuisant ainsi à leur insertion dans la vie professionnelle.Meta a progressivement licencié des dizaines de travailleurs cette année après avoir supprimé plus de 20 000 employés entre 2022 et 2023. Les entreprises technologiques ont licencié des dizaines de milliers d'employés au cours des deux dernières années en vue de faire des économies et de réaffecter les ressources financières au développement de systèmes d'IA capables d'occuper les postes vacants. Ce qui suscite de nombreuses préoccupations.La double dépendance de Metamate à l'égard de Llama et GPT-4 soulève des questions sur les ambitions plus larges de Meta en matière d'IA. Mark Zuckerberg a positionné Llama comme un acteur clé dans ce qu'il appelle la « guerre des modèles », vantant son cadre open source comme un avantage concurrentiel . Cependant, l'intégration de GPT-4 dans les principaux outils Meta suggère que son modèle Llama, bien que puissant, souffre encore de plusieurs limites.L'une des limites de Llama concerne notamment le traitement de diverses requêtes et la fourniture d'un soutien solide dans divers cas d'utilisation. Alors que Llama reste la pierre angulaire de la vision de Meta en matière d'IA, l'intégration de GPT-4 souligne les réalités pratiques de la construction d'outils qui répondent aux besoins divers et évolutifs des employés, des développeurs et des utilisateurs finaux. Les modèles propriétaires semblent encore en avance.Cette approche hybride permet à Meta de tirer parti des forces de deux des grands modèles de langage (LLM) les plus avancés au monde. « Alors que Llama marque une avancée significative pour l'IA open source, la dépendance interne de Meta à l'égard de GPT-4 met en évidence l'avantage durable des modèles propriétaires dans des applications spécifiques à fort enjeu dans le monde réel », a déclaré Abhivyakti Sengar, analyste principal chez Everest Group.« Les gestionnaires de produits et les fondateurs les plus intelligents seront ceux qui mettront leur ego de côté pour tirer le meilleur de chaque modèle. Bien que ces deux LLM se soient avérés très efficaces pour l' assistance au codage , ils présentent chacun des forces et des faiblesses variables en matière de précision, d'utilisation des ressources, de raisonnement, de créativité et de support multilingue », explique Vaibhav Bansal, vice-président d'Everest Group.« C'est probablement ce dont Meta est conscient et qu'il essaie d'optimiser pour Metamate », a ajouté Vaibhav Bansal. Dans le même temps, il est important de souligner que l'utilité réelle des outils tels que Metamate est remise en cause par de nombreux rapports. Une étude sur GitHub Copilot a révélé que l'outil n'augmente pas la vitesse de codage, mais augmente significativement le taux de bogues (41 %), soulevant des inquiétudes quant à la qualité du code.L'approche hybride de Meta et l'utilisation de la technologie d'OpenAI ne se limitent pas aux opérations internes. La Chan Zuckerberg Initiative (CZI), l'organisation philanthropique dirigée par Mark Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan, développe actuellement un outil d'IA pour l'éducation, basé sur ChatGPT. Cet effort comprend des personnalisations pour ses besoins spécifiques, connues dans l'industrie comme une « enveloppe » autour de l'IA de base.Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a rejoint le conseil consultatif sur l'IA du CZI au début de l'année, signe d'une collaboration plus étroite entre les deux entités. La dépendance de Meta à l'égard d'un modèle rival tel que GPT-4 met en évidence la complexité de rester compétitif dans le paysage de l'IA qui évolue rapidement.Si Llama reste un élément clé de la stratégie d'IA générative de Meta, l'utilisation pragmatique d'autres modèles par l'entreprise reflète les défis permanents liés à la construction et au déploiement de systèmes d'IA qui répondent à la fois aux besoins techniques internes et aux besoins commerciaux.Alors que Meta continue d'innover avec Llama , l'intégration discrète de GPT-4 dans ses outils internes de productivité montre que même les leaders de l'industrie ont souvent besoin d'un soutien externe pour rester en tête dans la course à l'armement de l'IA.« Cela nous rappelle clairement qu'aucun modèle unique ne domine tous les domaines, et que l'avenir de l'IA générative réside dans une approche pragmatique et hybride qui intègre diverses solutions de premier ordre », a noté Abhivyakti Sengar. Meta s'est refusé à tout commentaire sur le sujet.Quel est votre avis sur le sujet ?Meta utilise GPT-4 d'OpenAI pour améliorer son outil de codage interne et ses projets philanthropiques. Qu'en pensez-vous ?Que révèle cette approche hybride sur les ambitions de Meta en matière d'IA générative ?