Le lancement de Sora suscite de plus en plus de l'impatience

D'autres nouvelles fonctionnalités et mises à jour potentielles

la version complète du modèle o1 centré sur le raisonnement ;

l'amélioration du mode vocal avancé de ChatGPT, avec éventuellement une voix sur le thème des fêtes ;

des mises à jour de ChatGPT Canvas ;

le déblocage potentiel des capacités de génération d'images de GPT-4o ;

des aperçus possibles de futurs modèles comme o2 ou GPT-5o.

La concurrence dans le paysage de l'IA générative s'intensifie

Impacts potentiels de l'événement d'OpenAI sur l'industrie

Controverses et considérations éthiques liées aux produits d'OpenAI

OpenAI a passé une année 2024 tumultueuse. La société a dû faire face à plusieurs actions en justice pour violation du droit d'auteur, dont une action très médiatisée intentée par le New York Times , et à une concurrence plus accrue de la part de rivaux Google et Anthropic. Cependant, OpenAI entend souhaiter à ses utilisateurs de bonnes fêtes de fin d'année d'une manière spéciale. La société lance une période festive de 12 jours à compter de ce 5 décembre.Sam Altman, PDG d'OpenAI, a déclaré que cette période festive sera marquée par le lancement de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits et des démonstrations pour les produits de la marque. Il n'a ajouté aucune précision, ouvrant la voie aux spéculations sur les produits. Dans la communauté, l'un des lancements les plus attendus lors de cet événement est celui de Sora, le modèle d'OpenAI capable de générer une vidéo à partir d'une invite textuelle.Juste avant le lancement, quelques employés d'OpenAI ont créé le suspense sur les médias sociaux. « Qu'y a-t-il sur votre liste de Noël ? », a posté un membre de l'équipe technique d'OpenAI. « Je suis rentré juste à temps pour installer le sapin de Noël », a écrit un autre membre de l'équipe. Un autre un membre du personnel a posté : « OpenAI est incroyablement de retour ». Ce à quoi Bill Peebles, le responsable de Sora, a répondu avec un seul « Correct ».Actuellement en phase de recherche fermée, Sora a suscité beaucoup d'intérêt, mais également de controverses au sein de la communauté technologique. Il y a quelques semaines, des artistes ont fait fuiter le modèle pour protester contre son utilisation par OpenAI pour ce qu'ils affirment être « de la R&D et des relations publiques non rémunérées ». Cet incident aurait retardé le lancement de Sora, qui devrait initialement être lancé beaucoup plus tôt.Des centaines d'artistes ont testé Sora en alpha tout au long de l'année 2024 grâce à un aperçu de recherche sur invitation seulement qui leur permet de générer des vidéos avec Sora. L'ancien directeur technique d'OpenAI, Mira Murati, a déclaré en mars que Sora serait disponible d'ici la fin de l'année.L'événement « Shipmas » d'OpenAI permettra non seulement de présenter Sora , mais aussi d'introduire un nouveau modèle axé sur le raisonnement. Les deux pourraient faire progresser de manière significative les capacités de l'IA. En particulier, le modèle centré sur le raisonnement est censé repousser les limites de l'IA, en lui permettant de mieux « résoudre des problèmes complexes avec nuance et sophistication. OpenAI pourrait également annoncer :L'événement d'OpenAI intervient à un moment où la concurrence est intense dans le domaine de l'IA. Aujourd'hui, le lancement de Sora semble imminent. S'il est lancé, il marquera une étape importante dans la génération de vidéos à l'aide de l'IA. En attendant, Google a devancé OpenAI en présentant la dernière version de son propre modèle de génération de vidéos « Veo ». Veo a été dévoilé à l'origine en mai, trois mois après l'annonce de Sora par OpenAI.Le modèle de génération de vidéos de Google est disponible pour les entreprises qui souhaitent l'intégrer dans leur processus de création de contenu. OpenAI vise les mêmes cas d'utilisation et promet de révolutionner la création de vidéos. Veo est en avant-première privée via la plateforme Vertex AI de Google.Amazon travaillerait également sur un service similaire dont le nom de code est Olympus . Selon les informations disponibles, Olympus est un modèle d'IA majeur qui sera capable de donner un sens au contenu des images et des vidéos, permettant la recherche de certaines scènes.L'événement spécial « Shipmas » d'OpenAI devrait avoir un impact significatif sur l'industrie de l'IA. Il démontre l'engagement d'OpenAI en faveur de l'innovation rapide et sa capacité à susciter l'enthousiasme du public autour des avancées de l'IA. Le lancement de ChatGPT par OpenAI à la fin du mois de novembre 2022 a lancé une véritable course à l'IA générative, ce qui a provoqué un boom des investissements dans le secteur et la recherche en matière d'IA La sortie potentielle de Sora a déjà suscité des débats sur l'éthique de l'IA et l'utilisation des données d'entraînement. Certains testeurs ont divulgué Sora en signe de protestation, ce qui soulève des questions quant à l'impact de l'IA sur les industries créatives . En particulier, il a été allégué qu'OpenAI avait utilisé des vidéos publiques de YouTube pour former Sora, ce qui a suscité des débats au sein de la communauté de l'IA sur la transparence et l'équité.OpenAI n'a pas encore répondu à ces préoccupations, ce qui laisse la question en suspens. Des milliers d'emplois ont déjà été remplacés par l'IA et de nouvelles études indiquent que le nombre d'emplois menacé par la technologie augmente rapidement depuis l'essor de l'IA générative . Avec le passage d'OpenAI à une organisation à but lucratif, les préoccupations liées à la vision de la société en matière d'IA et les risques pour les emplois augmentent également. Elon Musk a déposé récemment une injonction contre la transition d'OpenAI vers un modèle à but lucratif et ce qu'il considère comme les pratiques « déloyales » de l'entreprise. Les principales cibles de l'injonction sont Sam Altman, Reid Hoffman, Microsoft et ses investissements de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI. Elon Musk accuse également OpenAI d'utiliser des données sensibles et demande le respect de sa mission initiale à but non lucratif.