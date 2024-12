Au lendemain de son engagement en faveur de l'énergie nucléaire, Meta annonce la construction de son plus grand centre de données d'IA, qui sera alimenté par des combustibles fossiles

Meta va investir 10 milliards dans un nouveau centre de données dédié à l'IA

Meta construit un centre de données énergivore et potentiellement polluant

Les groupes de défense de l'environnement appellent à l'abandon du projet

La startup xAI d'Elon Musk également critiqué pour des risques de pollution

La Louisiane fait partie des nombreux États américains qui offrent des crédits d'impôt et d'autres incitations pour attirer les entreprises technologiques à la recherche de sites pour des centres de données à forte consommation d'énergie . Selon le ministère américain du Commerce, il n'y a pas assez de centres de données aux États-Unis pour répondre à la demande croissante alimentée par l'IA, qui devrait augmenter de 9 % chaque année jusqu'en 2030. Meta saisit l'opportunité de la Louisiane et va y construire son plus grand centre de données pour répondre aux besoins de l'IA. L'infrastructure s'étendra sur 370 000 mètres carrés. L'entreprise prévoit que son centre de données en Louisiane créera 500 emplois opérationnels et 5 000 emplois temporaires dans le secteur de la construction. L'installation devrait être achevée en 2030 et le coût total du centre de données de Meta est estimé à 10 milliards de dollars.Meta prévoit d'investir 200 millions de dollars dans l'amélioration des infrastructures routières et hydrauliques de la région afin de compenser sa consommation d'eau. Kevin Janda, directeur de la stratégie des centres de données de Meta, assure : « nous voulons être sûrs d'avoir un impact positif au niveau local ». Le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, a salué l'initiative, ajoutant que l'investissement de Meta en Louisiane est « un changement de jeu ».Le projet fait toutefois face à des oppositions en raison d'inquiétudes liées à son impact environnemental. Peu avant l'annonce de la construction d'un centre de données en Louisiane, Meta avait fait part de son projet visant à augmenter l'énergie nucléaire pour sa prochaine génération de centres de données pour l'IA. Mais Meta a décidé de sauter l'étape de l'énergie nucléaire pour ce projet en s'associant avec la société de production d'électricité Entergy.Entergy prévoit de construire trois centrales à turbines à combustion à cycle combiné (CCCT) d'une capacité totale de production d'énergie de 2 262 mégawatts afin de fournir de l'électricité au centre de données louisianais de Meta sur une période de 15 ans. Selon les spécialistes du secteur, les centrales CCCT brûlent du gaz naturel, mais sont configurées (et commercialisées) comme étant moins polluantes que les centrales électriques classiques au gaz naturel.En plus de brûler du gaz naturel pour faire tourner une turbine à gaz, les centrales à cycle combiné utilisent la chaleur résiduelle pour faire tourner une turbine à vapeur secondaire, créant ainsi plus de watts pour leur facture de carbone. Pour ce faire, les centrales CCT brûlent toujours du gaz naturel, ce qui libère davantage de gaz à effet de serre, un problème que Meta s'est engagé à résoudre d'ici 2030, en achetant surtout des compensations (crédits carbone).D'après Entergy, les trois centrales CCCT qui seront construites dans le cadre du projet, dont deux seront installées sur le mégasite de Franklin Farm et une sur un autre site, seront construites de manière à pouvoir être alimentées à 30 % par de l'hydrogène afin de réduire les émissions de CO2. Entergy a déclaré que les centrales CCCT seront également en mesure de passer un jour à une combustion d'hydrogène à 100 % « grâce à des améliorations futures ».Mais Entergy n'a pas répondu aux questions concernant le calendrier ou la faisabilité des améliorations nécessaires pour effectuer cette transition. Selon Whit Cox, directeur de la réglementation de la Southern Renewable Energy Association (SREA), 2 262 MW représentent beaucoup d'énergie produite à partir de gaz naturel. Cela représente plus de 20 fois la taille de la centrale électrique Bayou d'Entergy, qui a récemment été annulée en raison de problèmes de coûts.L'énergie que produira cette nouvelle installation représente plus de trois fois la puissance d'une centrale qu'Entergy est en train de construire pour un nouveau centre de données d'Amazon dans le Mississippi. La SREA est préoccupée par la grande quantité d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation.La SREA se dit également préoccupée par « l'efficacité de la technologie qu'Entergy propose d'installer à l'avenir » pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre qui seront produites par ces centrales à gaz. Selon Whit Cox, cette technologie mise en avant par Entergy n'a pas fait ses preuves à l'heure actuelle. Andy Kowalczyk, directeur de la transmission à la SREA, a expliqué que « l'hydrogène n'est pas nécessairement exempt d'émissions ».« Certes, sa combustion n'émet pas de gaz à effet de serre, mais il y a la question de sa création qui n'est pas abordée dans les déclarations de Meta et de son partenaire Entergy sur le projet. Une autre question sur l'hydrogène est de savoir d'où il vient, et si c'est de l'hydrogène gris, ou même de l'hydrogène bleu à partir de gaz, quel est l'intérêt », a déclaré Andy Kowalczyk. Selon l'expert, la création de ces deux combustibles libère du gaz à effet de serre.Au-delà de l'incertitude liée aux sources de combustible et à la capacité d'Entergy à tenir ses promesses en matière de cocombustion, Paul Arbaje, analyste énergétique de l'Union of Concerned Scientists, nous a indiqué que le pourcentage de cocombustion du centre de données de Meta ne se traduirait pas par une réduction aussi importante des gaz à effet de serre. Ce qui suscite de profondes inquiétudes quant à son impact sur l'environnement et le climat.« La combustion de l'hydrogène peut augmenter le niveau des émissions de NOx provenant de la cheminée de la centrale, ce qui a pour effet d'aggraver les effets néfastes sur la santé publique », note Paul Arbaje. Les centres de données situés dans des zones rurales ont tendance à attirer de nombreux détracteurs.À l'est de la Virginie, où le nombre de centres de données atteint des sommets ces dernières années, des projets ont débordé dans des zones rurales où les habitants n'apprécient pas le bruit, le désordre et les dégâts environnementaux que de tels projets provoquent inévitablement.Par ailleurs, certaines associations qui défendent les intérêts des consommateurs d'électricité craignent que les habitants de la Louisiane finissent par subir des augmentations de tarifs pour payer le coût d'exploitation de ces centrales électriques au gaz naturel lorsque le contrat de Meta avec Entergy arrivera à expiration. La startup xAI d'Elon Musk étend son projet de supercalculateur à Memphis , dans le Tennessee. L'information a été rendue publique par la chambre de commerce de Memphis. Elle a également indiqué que Nvidia, Dell et Supermicro Computer allaient « établir des opérations à Memphis », sans donner plus de détails. Cependant les groupes de défense de l'environnement mettent en garde contre l'impact environnemental de la multiplication des centre de données Ils mettent en garde contre la pollution générée par le centre de données d'IA d'Elon Musk à Memphis. Le Southern Environmental Law Center, entre autres, affirme que le superordinateur pourrait mettre à rude épreuve le réseau électrique, ce qui a suscité l'attention de l'Agence de protection de l'environnement.Selon le Southern Environmental Law Center, dix-huit turbines à gaz fonctionnant actuellement dans les installations de xAI à Memphis Sud sont des sources importantes d'ozone troposphérique, mieux connu sous le nom de smog. Les critiques affirment également que xAI avait fait preuve d'un « manque de transparence stupéfiant » dans le développement de son installation.Les rapports indiquent que l'infrastructure de xAI à Memphis Sud est située à proximité de quartiers à majorité noire qui ont longtemps été confrontés à la pollution et aux risques sanitaires des usines et d'autres sites industriels. « Les habitants de Memphis méritent de savoir comment xAI les affectera, a déclaré Patrick Anderson, avocat au Southern Environmental Law Center.Sources : communiqué du bureau du gouverneur de la Louisiane , Meta ( 1 2 ), Entergy Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du futur centre de données de Meta en Louisiane ?Quel est votre avis sur les préoccupations environnementales suscitées par ce projet ?Pourquoi Meta s'appuie sur du gaz naturel après avoir fait des promesses sur l'énergie nucléaire ?