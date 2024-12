Le dernier rapport de Google sur son impact sur l'environnement a révélé que les émissions de carbone de Google ont augmenté de près de 50 % au cours des cinq dernières années. Pourtant Google s'est engagé à atteindre l'objectif de zéro émission nette pour l'ensemble de ses "opérations et de sa chaîne de valeur" d'ici 2030. En outre, la consommation électrique des centres de données a augmenté de 17 % rien qu'en 2023 et représente désormais 25 % du total. La chaîne d'approvisionnement représente 75 % des émissions totales de l'entreprise. Pour sa défense, Google a invoqué l'intelligence artificielle (IA) et la demande accrue qu'elle exerce sur les centres de données, qui nécessitent d'énormes quantités d'électricité, pour expliquer la croissance de l'année dernière. La production d'électricité par la combustion de charbon ou de gaz naturel émet des gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone et du méthane, qui réchauffent la planète et provoquent des conditions météorologiques plus extrêmes.Pour remédier à cette situation, Google a dévoilé des plans de collaboration avec des partenaires pour développer des gigawatts d'énergie renouvelable, de stockage de batteries et de mise à niveau du réseau pour soutenir ses centres de données d'IA. Le 10 décembre, le géant de la technologie a annoncé un partenariat stratégique avec Intersect Power et TPG Rise Climate pour « synchroniser la production d'énergie propre avec la croissance des centres de données d'une manière inédite », en utilisant de l'énergie sans carbone.Selon un rapport, l'initiative implique un investissement de 20 milliards de dollars dans des projets d'énergie renouvelable, Intersect Power finançant déjà le premier développement. L'accord prévoit également un investissement de 800 millions de dollars dans Intersect Power, mené par TPG, avec la participation de CAI, Google et Greenbelt Capital Partners.Jim Coulter, président exécutif de TPG, a déclaré : "". Sheldon Kimber, PDG d'Intersect Power, a ajouté : "Une étude de Gartner suggère que d'ici 2027, 40 % des centres de données d'IA existants pourraient être confrontés à des problèmes opérationnels dus à des limitations d'énergie , ce qui obligerait les entreprises technologiques à trouver des sources d'énergie alternatives. L'International Data Corporation (IDC) prévoit que la consommation d'énergie des centres de données d'IA augmentera de 44,7 % par an, pour atteindre 146,2 térawattheures (TWh) d'ici 2027, car les charges de travail d'IA occupent une part de plus en plus importante de l'électricité totale des centres de données.En octobre, Google a signé le premier accord d'entreprise au monde pour acheter de l'énergie nucléaire à partir de petits réacteurs modulaires. Début décembre, Meta a exprimé des intentions similaires.En outre, les récentes conclusions de Morgan Stanley estiment que les centres de données pourraient générer 2,5 milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde d'ici 2030, un chiffre qui pourrait être trois fois inférieur sans l'essor de l'IA générative. Par conséquent, l'expansion rapide de l'IA générative a mis à rude épreuve le réseau électrique américain.Toutefois, Amanda Peterson Corio, responsable mondiale de l'énergie des centres de données chez Google, a déclaré que l'entreprise s'engageait à couvrir 100 % des coûts requis pour les mises à niveau du réseau associées à ces projets, en raison de l'utilisation accrue d'énergie par les centres de données d'IA. La phase initiale du premier projet d'énergie propre colocalisé devrait commencer à fonctionner en 2026, l'achèvement complet étant prévu pour 2027.Ce plan vient s'ajouter à un projet d'énergie géothermique de Google de 3,5 mégawatts. Selon des rapports de 2023, la centrale géothermique de nouvelle génération soutenue par Google a commencé à fournir de l'électricité dépourvue de carbone au réseau du Nevada, où l'entreprise technologique exploite certains de ses énormes centres de données. Contrairement aux centrales géothermiques classiques, qui exploitent la chaleur présente à proximité de la surface de la terre, la société Fervo, basée à Houston, utilise des techniques de forage avancées pour accéder à des ressources plus profondes ou plus difficiles à atteindre que les sources d'eau chaude ou les geysers.: GooglePensez-vous que cet investissement est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?