L'influenceuse qui utilise l'IA pour créer copie virtuelle d'elle-même qui peut être votre petite amie pour 1 dollar par minute

Les influenceurs utilisent des « femmes » IA pour conduire les gens vers OnlyFans et Fanvue - où plus d'IA les attend

Un business lucratif pour des « sexfluenceurs » avec des compétences en informatique et intelligence artificielle

Une grande partie de l'attrait d'OnlyFans réside dans le fait que ses créateurs semblent s'engager directement auprès de leurs fans, en échangeant des messages et en discutant parfois pendant des heures. La simulation de relations est un ingrédient aussi crucial de son succès que d'émoustiller les abonnés.Bien entendu, un créateur qui a des milliers de conversations privés en cours ne dispose que d'un nombre limité d'heures dans une journée. Pour gérer le déluge de messages amoureux, il est devenu courant de confier les conversations à des « chatters » payés pour remplacer l'individu.Auparavant, ces « chatters » étaient principalement des contractants originaires des Philippines, du Pakistan, de l'Inde et d'autres pays où les attentes salariales sont nettement inférieures à celles des États-Unis. Mais, de plus en plus, les chatters humains sont remplacés par des doublures générées par l'IA.Un certain nombre de startups vendent désormais l'accès à ces chatteurs d'IA et à d'autres outils d'IA générative, et elles affirment que les affaires sont en plein essor. « Beaucoup de créateurs se sont dit qu'il y avait un besoin », explique Kunal Anand, fondateur d'une startup qui propose un service de chat OnlyFans AI appelé ChatPersona. « Nous avons construit notre propre modèle avec les données que nous avons obtenues à partir de nombreux chats de créateurs ».Depuis son lancement l'année dernière, ChatPersona compte environ 6 000 clients, selon Anand, un mélange de particuliers et d'agences. Anand affirme que ChatPersona n'enfreint pas techniquement les conditions d'utilisation d'OnlyFans, car il nécessite la présence d'un humain dans la boucle pour appuyer sur « envoyer » les messages générés par ses chatbots IA. (Il a été signalé précédemment qu'OnlyFans interdisait l'utilisation de chatbots d'IA, bien que ses conditions de service actuelles ne mentionnent pas les chatbots d'IA).Le domaine est déjà bien encombré. Certains des outils les plus connus portent des noms simples comme FlirtFlow, ChatterCharms et Botly. Un autre concurrent, Supercreator, au nom relativement générique, propose une série d'outils d'IA, allant des scripts générés par l'IA à un assistant appelé Inbox Copilot, qui trie algorithmiquement les abonnés, en plaçant les « dépensiers » en tête de liste et en ignorant les «».Eden, une ancienne créatrice d'OnlyFans qui dirige aujourd'hui une agence appelée Heiss Talent (et qui n'a voulu s'exprimer qu'en utilisant son prénom, pour des raisons de confidentialité) est une adepte enthousiaste de cette technologie. Elle représente cinq créateurs et affirme qu'ils utilisent tous les outils d'IA de Supercreator. « Les ventes augmentent de façon spectaculaire, car on peut cibler les gens en fonction de leurs dépenses », explique-t-elle.L'une des fonctions consiste à rechercher les fans qui n'ont pas été actifs depuis un certain temps, puis à leur envoyer automatiquement un message lorsqu'ils se connectent pour la première fois. Eden explique que les créateurs prennent le relais à partir de là, mais qu'il est remarquablement efficace de faire appel à un robot pour lancer la conversation, ce qui a permis d'obtenir au moins un pourboire de 1 000 dollars à la suite d'une conversation initiée par l'IA.Bien qu'il existe des outils de conversation entièrement automatisés, Eden aime que les créateurs qu'elle représente mélangent leurs propres mots. « Nous définissons l'essentiel du message et l'IA nous aide à le compléter », explique-t-elle. « Nous aimons que les choses soient aussi authentiques que possible. Bien sûr ! »Caryn Marjorie, une influenceuse de 23 ans, compte 1,8 million de followers sur Snapchat. Elle a également plus de 1 000 « petits amis », avec lesquels elle passe de 10 minutes à plusieurs heures par jour pour des conversations individuelles, des projets d'avenir, des sentiments intimes et même des discussions à connotation sexuelle. Ces petits amis sortent avec une version virtuelle de Marjorie, basée sur l'IA et des milliers d'heures d'enregistrements de la vraie Marjorie. Le résultat, CarynAI, est un chatbot vocal qui se présente comme une petite amie virtuelle, avec une voix et une personnalité suffisamment proches de celles de la Marjorie humaine.« Avec CarynAI, vous pouvez avoir un nombre illimité de réactions possibles, donc tout est vraiment possible avec la conversation. J'ai toujours été très proche de mon public, mais lorsque vous avez des centaines de millions de vues chaque mois, il n'est pas humainement possible de parler à chaque spectateur. C'est là que je me suis dit : "tu sais quoi ? CarynAI va venir combler cette lacune" », a indiqué Marjorie. Et elle pense que l'entreprise a le potentiel de « guérir la solitude ». Pour converser avec une copie virtuelle de Marjorie, les gens doivent payer 1 dollar par minute La bêta a duré seulement une semaine et a rapporté 71 610 dollars de revenus.Après le lancement officiel, Marjorie espère que ses copies virtuelles lui rapportent au moins 5 millions de dollars par mois, avec environ 20 000 abonnés payants. CarynAI a été développé par l'entreprise américaine d'IA Forever Voices, qui a créé des copies virtuelles de Steve Jobs, Taylor Swift et Donald Trump (entre autres) qui sont également disponibles pour des conversations payantes sur Telegram, et qui ont servi de gadgets dans des talk-shows. Les développeurs de Forever Voices ont créé CarynAI en analysant 2 000 heures de contenu YouTube de Marjorie, aujourd'hui supprimé, afin de construire son moteur de parole et de personnalité.Alors que le projet de Marjorie suscite l'enthousiasme de ses abonnés, il inquiète certains spécialistes des relations humaines et de l'éthique. « Je voudrais que nous réfléchissions très sérieusement à la manière dont elle pourrait affecter, influencer ou façonner nos interactions avec d'autres personnes », déclare Jason Borenstein, directeur des programmes d'éthique à l'Institut de Technologie de Géorgie (Georgia Tech) et responsable de la National Science Foundation, à propos de CarynAI. Selon Borenstein, parmi les nombreuses inconnues liées à cette technologie, il y a l'impact de CarynAI sur la société, sur les utilisateurs et sur Marjorie elle-même.« J'espère qu'il y aura des conversations approfondie entre les différentes disciplines et que les parties prenantes réfléchiront en profondeur aux considérations éthiques avant que la technologie n'évolue trop rapidement », a ajouté Borenstein. Contrairement à certains chatbots, qui sont en quelque sorte des tours de passe-passe high-tech, CarynAI va beaucoup plus loin en promettant de créer un véritable lien émotionnel avec les utilisateurs, ce qui rappelle le film "Her" de 2013 et soulève toutes sortes de questions éthiques. Les experts craignent une répétition de l'incident qui s'est produit avec les utilisateurs du chatbot d'IA Replika au début de l'année.L'hiver dernier, quelques articles ont fait état de la façon dont l'IA pourrait remplacer les humains dans un métier surprenant : celui d'influenceur en ligne. Les articles indiquaient qu'une nouvelle génération d'influenceurs sur Instagram avait acquis une grande popularité et avait même conclu des contrats avec des marques. Il y avait un hic : Les influenceurs étaient des IA.L'une des influenceuses les plus populaires de l'IA avait un lien dans sa bio vers un profil sur Fanvue, un concurrent d'OnlyFans. Sur son compte Fanvue, l'influenceuse publiait des photos provocantes et, pour un abonnement de 7 dollars par mois, il était possible de voir ses photos de nu (N'oubliez pas : c'est une IA).Instagram et d'autres sites de médias sociaux n'étaient que le sommet de l'entonnoir de conversion. Ces comptes n'essayaient pas de devenir des « influenceurs Instagram » qui gagnaient de l'argent en faisant la promotion de shampooings - ils utilisaient Instagram pour attirer le trafic vers Fanvue, où ils pouvaient inciter les hommes à payer pour voir leurs photos de nu.Une fois que les clients potentiels arrivent sur les sites payants, ils tombent sur d'autres photos et vidéos générées par l'IA.Des journalistes ont découvert un nombre stupéfiant de comptes alimentés par l'IA sur OnlyFans et Fanvue. Fait troublant, un certain nombre de ces comptes utilisaient des images qui n'avaient pas été purement conçues par l'IA. Certains étaient des « deepfakes » (de fausses images de personnes réelles) ou des échanges de visages, avec le visage d'une personne sur un corps généré par l'IA.Il existe également toute une économie parallèle de personnes qui vendent des guides et des cours sur la façon dont les autres peuvent créer leur propre entreprise pour créer des modèles d'IA. Une personne vend un cours pour 220 dollars sur la façon de gagner de l'argent avec les influenceurs adultes IA.Un porte-parole de Fanvue a déclaré que l'utilisation d'images qui volent l'identité de quelqu'un est contraire aux règles de l'entreprise. Fanvue utilise également un outil de modération tiers et dispose de modérateurs humains. Le porte-parole a ajouté que les « deepfakes sont un défi pour l'industrie ».Basée à Berlin, Sika Moon travaille comme créatrice de contenus pour adultes sur des sites comme OnlyFans, Fansly et ManyVids depuis 2018, gagnant en moyenne 40 000 € par mois. Au début, elle adorait ça, mais elle a fini par trouver le travail laborieux et répétitif. « Gérer les plateformes, discuter avec les fans, faire de nouvelles photos et vidéos pour toutes les plateformes et les médias sociaux chaque jour, c'est un travail de 16 heures par jour, sept jours sur sept », explique-t-elle. « Après cinq ans de revenus très élevés, j'ai décidé que c'était assez et j'ai arrêté avant d'être complètement épuisée. »Puis, en mai, elle a découvert le potentiel de l'intelligence artificielle. « Au début, c'était un projet artistique et je me contentais de poster des photos sur Instagram », explique-t-elle. « Mais en voyant ma croissance rapide et le soutien de mes fans, j'ai mis en place Sika en tant que modèle adulte sur des plateformes comme Patreon et Fanvue. » Aujourd'hui, Sika compte près de 200 000 followers sur Instagram, et quelques centaines sur Patreon et Fanvue respectivement. Ses revenus ne sont pas aussi élevés qu'avant, mais, comme elle le souligne, elle ne le fait que depuis quatre mois.Sika Moon n'est pas basée sur la personne réelle qui l'exploite. Elle est plutôt créée à l'aide d'un mélange de Stable Diffusion, de Photoshop et d'applications de beauté comme FaceApp. Ses photos sont souvent réalisées en collaboration avec un programmeur qui vend ses compétences via Patreon pour une somme mensuelle de 8,50 livres sterling. Ce dernier compte 150 abonnés et semble être populaire auprès de nombreux grands créateurs de contenus pour adultes générés par l'IA. Par exemple, Gina Stewart, la « grand-mère la plus sexy du monde », qui utilise l'IA pour retrouver sa jeunesse, utilise régulièrement ses services et a même travaillé avec lui pour sa récente couverture de l'édition IA du magazine Autobabes. Sika Moon figure également dans ce numéro. En fait, de plus en plus d’outils sont disponibles pour les tiers désireux de monétiser des contenus pour adultes générés par intelligence artificielle.Source : conditions d'utilisation d'OnlyFans Qu'en pensez-vous ?Les abonnés devraient-ils être informés de l’utilisation de l’IA dans les interactions ?Une interaction avec une IA peut-elle vraiment être considérée comme « personnelle » ? Jusqu’où peut-on aller dans l’automatisation avant que cela ne dévalorise l’expérience utilisateur ?L’utilisation d’IA par les créateurs de contenu représente-t-elle une menace pour leur authenticité ou une opportunité pour optimiser leur activité ?Si les interactions deviennent entièrement automatisées, les abonnés continueront-ils à voir une valeur dans le paiement pour ce service ?