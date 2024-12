Embodied a attribué sa fermeture à l'échec d'un « cycle de financement critique »

« Impossible d'offrir des remboursements »

Rest in peace Car Thing, I'll miss you. 2022-2024 #SpotifyCarThing pic.twitter.com/iYK0qt1ttk — kat edick | 🇵🇸 🌲💜Marcus Foligno Enthusiast💜🌲 (@FO17GNOS) December 9, 2024

Un phénomène de plus en plus répandu

Jibo, le robot compagnon social : Jibo était un robot domestique interactif, conçu pour tenir des conversations, raconter des histoires et offrir une interaction sociale. Lorsque l’entreprise Jibo, Inc. a fermé en 2019, les serveurs nécessaires au fonctionnement du robot ont été désactivés. Jibo a affiché un message d'adieu à ses utilisateurs avant de cesser de fonctionner.

Jibo était un robot domestique interactif, conçu pour tenir des conversations, raconter des histoires et offrir une interaction sociale. Lorsque l’entreprise Jibo, Inc. a fermé en 2019, les serveurs nécessaires au fonctionnement du robot ont été désactivés. Jibo a affiché un message d'adieu à ses utilisateurs avant de cesser de fonctionner. Google Stadia : une plateforme de jeu en streaming lancée par Google, permettant de jouer à des jeux vidéo sans console. Fin septembre 2022, Google a mis fin à son service de jeux grand public car il n'a pas suscité suffisamment d'intérêt de la part des joueurs après près de trois ans d'activité. Toutefois, Google a indiqué qu'il allait procéder à des remboursements, ce qui évitera aux joueurs Stadia dédiés de perdre potentiellement des centaines de dollars dans des jeux injouables. L'arrêt de Google Stadia a provoqué la stupéfaction des développeurs indépendants. Certains travaillaient encore sur le portage de leurs jeux quand la nouvelle a été rendue publique

une plateforme de jeu en streaming lancée par Google, permettant de jouer à des jeux vidéo sans console. Fin septembre 2022, Google a mis fin à son service de jeux grand public car il n'a pas suscité suffisamment d'intérêt de la part des joueurs après près de trois ans d'activité. Toutefois, Google a indiqué qu'il allait procéder à des remboursements, ce qui évitera aux joueurs Stadia dédiés de perdre potentiellement des centaines de dollars dans des jeux injouables. L'arrêt de Google Stadia a provoqué la stupéfaction des développeurs indépendants. Certains travaillaient encore sur le portage de leurs jeux quand la nouvelle a été rendue publique Microsoft Zune : Zune était une gamme de lecteurs multimédias portables. Après l'arrêt des produits en 2011, Microsoft a coupé les services Zune en 2015, rendant inutiles certaines fonctions comme le streaming et l’achat de musique. Les utilisateurs ont été forcés de migrer vers d’autres plateformes.

Dépendance aux serveurs : Beaucoup de produits modernes nécessitent une connexion à des serveurs pour fonctionner, ce qui les rend vulnérables en cas de fermeture.

Beaucoup de produits modernes nécessitent une connexion à des serveurs pour fonctionner, ce qui les rend vulnérables en cas de fermeture. Obsolescence programmée : Les fermetures d’entreprises peuvent transformer des appareils coûteux en objets inutiles du jour au lendemain.

Les fermetures d’entreprises peuvent transformer des appareils coûteux en objets inutiles du jour au lendemain. Transparence et responsabilité : Les fabricants devraient informer les consommateurs sur la durée de vie et les risques associés à leurs produits.

L'entreprise d'IA Embodied a annoncé cette semaine qu'elle mettait fin à ses activités à la suite de difficultés financières et d'un retrait soudain de son financement. Le principal produit d'Embodied était Moxie, un robot social doté d'IA et spécialement conçu pour les enfants autistes. Le robot lui-même coûtait 799 dollars et maintenant, suite à la fermeture d'Embodied, il va cesser de fonctionner.Moxie est un petit robot bleu doté d'un visage expressif tout droit sorti d'un film de Pixar. Le robot utilisait de grands modèles de langage sur le cloud pour répondre aux questions, parler et fonctionner. Embodied ayant cessé ses activités, le robot ne sera bientôt plus en mesure de passer ces appels. Cette issue a toujours été probable - tout dispositif basé sur le cloud est soumis à la santé de l'entreprise et le fonctionnement des LLM n'est pas bon marché. Cela s'est d'ailleurs déjà produit avec une société appelée Vector. Mais ce qui est choquant, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un vieil appareil, mais d'un appareil relativement récent, coûteux et toujours en vente.Dans une FAQ de clôture envoyée aux utilisateurs et publiée sur son site web, Embodied a clairement indiqué que Moxie allait probablement cesser de fonctionner dans les jours à venir. Aucun remboursement ne sera effectué et si vous avez acheté l'appareil dans le cadre d'un plan de paiement, l'entreprise n'y peut rien. Aucune réparation ni aucun service ne peuvent être proposés et l'entreprise n'a pas de plan précis quant à l'identité de la personne qui reprendra l'appareil, le cas échéant. En l'absence d'un miracle, les clients resteront les bras ballants.La réaction des propriétaires de Moxie semble assez émotive. Les parents doivent expliquer à leurs enfants que Moxie est fonctionnellement en train de mourir, bien que l'entreprise ait « inclus une lettre du G.R.L. (Global Robotics Lab) pour aider à guider cette conversation d'une manière adaptée à l'âge des enfants ». On trouve sur TikTok des vidéos d'enfants et d'adultes qui pleurent et demandent à Moxie ce qui va se passer maintenant.Sur son site web, l'entreprise explique :« Nous avions trouvé un investisseur principal qui était prêt à clôturer le tour de table. Cependant, à la dernière minute, il s'est retiré, ne nous laissant aucune option viable pour poursuivre nos activités. Malgré tous nos efforts pour trouver d'autres sources de financement, nous n'avons pas été en mesure de trouver un remplaçant à temps pour poursuivre nos activités ».La société n'a pas fourni d'autres détails sur le retrait du financement. Parmi les précédents bailleurs de fonds d'Embodied figurent Intel Capital, Toyota AI Ventures, Amazon Alexa Fund, Sony Innovation Fund et Vulcan Capital, mais nous ne savons pas qui est l'investisseur principal mentionné ci-dessus.Lorsqu'elle a annoncé Moxie en avril 2020, Embodied a décrit le robot comme un « compagnon animé sûr et engageant pour les enfants, conçu pour aider à promouvoir le développement social, émotionnel et cognitif ». Elle a annoncé un jeu fondé sur les « meilleures pratiques en matière de développement de l'enfant et d'éducation de la petite enfance », des thèmes hebdomadaires changeants, comme l'empathie, l'amitié et le respect, et des activités telles que la méditation, la lecture et le dessin avec le robot.Mais bientôt, aucune de ces fonctions ne sera disponible, ce qui rendra ce jouet pour enfants très coûteux pratiquement inutile. Selon Embodied, Moxie n'est pas en mesure d'assurer ses fonctions essentielles sans connectivité avec le cloud. Pire encore, les propriétaires ne disposent apparemment que d'un délai incertain et limité avant que leurs appareils ne cesse de fonctionner. Selon Embodied :« Nous ne connaissons pas la date exacte à laquelle les services cesseront. Il est probable que cela se produise dans les jours à venir. Toutefois, nous étudions les possibilités de maintenir Moxie opérationnel aussi longtemps que possible, bien que nous ne puissions fournir aucune garantie ».Embodied a déclaré qu'elle n'était « pas en mesure » d'offrir des remboursements à la plupart des propriétaires de Moxie en raison de sa « situation financière et de sa dissolution imminente ». L'exception potentielle concerne les personnes qui ont acheté un Moxie dans les 30 jours. Pour ces clients, Embodied a déclaré que « si la société ou ses actifs sont vendus, nous ferons de notre mieux pour donner la priorité au remboursement des achats », tout en soulignant qu'il ne s'agit pas d'une garantie.Embodied a également reconnu l'existence de complications pour les personnes qui ont acquis le robot coûteux par l'intermédiaire d'un prêteur tiers. Embodied a conseillé à ces clients de contacter leur prêteur, mais il est possible que certains finissent par payer des intérêts sur un jouet qui ne fonctionne plus.Embodied a indiqué qu'elle cherchait une autre entreprise pour racheter Moxie. Dans ce cas, la nouvelle société recevra les données des clients d'Embodied et déterminera comment elle peut les utiliser, conformément aux conditions d'utilisation d'Embodied. Par ailleurs, Embodied a déclaré qu'elle effaçait « en toute sécurité » les données des utilisateurs « conformément à sa politique de confidentialité et à la législation applicable », ce qui inclut la suppression des informations personnelles identifiables des systèmes d'Embodied.Actuellement, il y a un peu d'espoir que Moxie puisse être ressuscité. Les choses semblent sombres pour les propriétaires de Moxie, mais nous avons déjà vu des entreprises d'appareils intelligents en faillite, comme Insteon, ressusciter par le passé. Il est également possible que quelqu'un lance une version open-source du produit, comme celle créée pour Spotify Car Thing, que Spotify a officiellement désactivée cette semaine.Mais la nature éphémère et coûteuse de Moxie est exactement la raison pour laquelle certains groupes, comme les activistes du droit à la réparation, poussent la FTC à réglementer plus fortement les appareils intelligents, en particulier lorsqu'il s'agit de divulgation et d'engagements concernant l'assistance logicielle. Alors que les fabricants de gadgets intelligents tentent de déterminer comment naviguer dans des paysages économiques difficiles, les propriétaires de divers types d'appareils intelligents - des systèmes de jardinage d'intérieur AeroGarden aux moïses Snoo - ont dû faire face aux conséquences, notamment des appareils cassés et des fonctions payantes. Le mois dernier, la FTC a fait remarquer que les fabricants d'appareils intelligents qui ne s'engagent pas à fournir une assistance logicielle pourraient enfreindre la loi.Pour les propriétaires de Moxie, la déception ne vient pas seulement de l'argent gaspillé et de la création de déchets électroniques, mais aussi de la douleur de donner à un enfant un « compagnon » technologique avec lequel il pourra grandir et qui lui sera soudainement retiré.L’arrêt de produits technologiques en raison de la faillite ou de la fermeture d’une entreprise est un phénomène courant, surtout à une époque où de nombreux dispositifs dépendent de services en ligne pour fonctionner. Voici quelques exemples emblématiques de produits qui ont cessé de fonctionner après la disparition de leurs créateurs :Les leçons à tirer sont multiples :Ces exemples mettent en lumière la fragilité de notre dépendance à la technologie connectée et les défis d’une économie numérique en constante évolution.Source : Embodied Aviez-vous déjà entendu parler de Moxie ou d'un outil concurrent ? Qu'en pensez-vous ?Quelle lecture faites-vous de cette situation où des produits cessent de fonctionner lorsque l'entreprise dépose le bilan, laissant le client sans ressources ?Comment pouvons-nous encourager une utilisation de la technologie qui favorise le développement humain sans créer une dépendance émotionnelle envers des outils numériques ?Les entreprises qui fabriquent des produits technologiques émotionnellement engageants devraient-elles garantir leur pérennité, même en cas de faillite ?Faut-il imposer des réglementations pour protéger les utilisateurs, en particulier les enfants, face à l'arrêt soudain de services numériques ?Comment les parents peuvent-ils préparer leurs enfants à gérer la perte ou la défaillance de ces technologies ?