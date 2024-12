I recently participated in a NYT story about fair use and generative AI, and why I'm skeptical "fair use" would be a plausible defense for a lot of generative AI products. I also wrote a blog post (https://t.co/xhiVyCk2Vk) about the nitty-gritty details of fair use and why I… — Suchir Balaji (@suchirbalaji) October 23, 2024

En octobre 2024, Suchir Balaji, ancien chercheur d'OpenAI, a exprimé ses préoccupations concernant les pratiques commerciales de la société, affirmant que l'entreprise enfreint les lois sur le droit d'auteur américaines et détruit la viabilité commerciale des individus, des entreprises et des services Internet qui ont créé les données numériques utilisées pour entraîner ces systèmes d'IA.Suchir Balaji, qui a rejoint OpenAI en 2020 après avoir obtenu son diplôme à l'UC Berkeley, a travaillé sur le modèle GPT-4 avant de quitter l'entreprise. Dans un essai publié sur son site personnel, il a tenté de démontrer combien d'informations protégées par des droits d'auteur de la base de données de formation d'un modèle d'IA se retrouvent finalement dans les sorties du modèle.Malheureusement, le lanceur d'alerte âgé de 26 ans est mort à San Francisco le 26 novembre dans un suicide présumé, selon les autorités locales. La police de San Francisco a déclaré avoir trouvé Balaji mort à l'intérieur de son appartement de Buchanan Street après avoir été appelée pour un contrôle de bien-être vers 13 heures le 26 novembre. Le bureau du médecin légiste de San Francisco a déclaré que la cause du décès de Balaji était un suicide. En début de semaine, la police a déclaré qu'il n'y avait "".Balaji avait rejoint OpenAI en 2020 en tant que chercheur, mais en 2022, il était de plus en plus préoccupé par l'attitude de l'entreprise à l'égard de la législation sur le droit d'auteur. Dans un message publié le 23 octobre sur X, anciennement Twitter, il a déclaré : "Balaji a ajouté dans son message : "".Balaji a également fait part d'une interview qu'il a accordée au New York Times, qui poursuit actuellement OpenAI pour violation présumée des droits d'auteur du journal. Dans cette interview, Balaji a déclaré qu'il pensait initialement que "". Toutefois, au fil du temps, il a changé d'avis sur la position de l'OpenAI en matière de droits d'auteur, et a conclu : "".Dans son entretien avec le New York Times, Suchir Balaji a déclaré qu'il avait quitté OpenAI parce qu'il ne voulait plus contribuer à des technologies qui, selon lui, apporteraient à la société plus de mal que de bien. Selon certaines informations, il aurait même affirmé qu'OpenAI violait la loi sur les droits d'auteur.Sur son site web, Balaji a déclaré qu'il ne pensait pas que la défense de l'utilisation équitable du droit d'auteur s'appliquait à ce qu'OpenAI faisait avec ChatGPT, bien qu'il ait noté que "".En réaction à la mort de Balaji, OpenAI s'est déclarée "" d'apprendre le décès du technicien. '", a déclaré un porte-parole d'OpenAI.De son côté, le milliardaire Elon Musk a également réagi à la mort du technicien et a posté un message énigmatique sur X. "", a écrit Elon Musk sur sa plateforme en partageant la nouvelle de la mort du technicien. Pour rappel, OpenAI a été fondée en 2015 par un groupe de passionnés de technologie, dont Sam Altman et Elon Musk, qui en sont devenus les coprésidents. Musk a quitté l'entreprise en 2018 à la suite d'un désaccord sur sa stratégie et, en février 2024, il a intenté une action en justice contre OpenAI et Altman.Ces dernières années, les capacités des chatbots alimentés par l'IA, comme le ChatGPT d'OpenAI, se sont considérablement améliorées ; ils s'appuient sur de vastes modèles de langage pour produire du contenu pour les utilisateurs. Cependant, le processus a également été controversé, certains éditeurs accusant OpenAI d'utiliser des œuvres protégées par des droits d'auteur sans autorisation, et un certain nombre d'affaires juridiques sont actuellement en cours.S'exprimant pour défendre ses pratiques commerciales dans une récente requête en justice, OpenAI a déclaré : "Cette défense d'OpenAI est conforme à ces précédentes déclarations. En janvier, OpenAi avait déclaré : "" OpenAI reconnaît donc ouvertement qu' elle utilise des contenus sous copyright pour créer son modèle d'IA ChatGPT. C'est pour cette raison que plusieurs éditeurs de presse ont poursuivi Microsoft et OpenAI pour violation du droit d'auteur. Parmi les poursuivants, on peut noter les éditeurs de presse de Californie, du Colorado, de l'Illinois, de Floride, du Minnesota et de New York. Certains procès sont en cours, mais le 7 novembre, le juge de district américain Colleen McMahon, à New York, a rejeté une poursuite contre OpenAI qui avait été intentée par les médias Raw Story et AlterNet. Selon les observateurs, la porte de sortie de la situation semble résider dans la conclusion d’accords de licence avec les éditeurs de presse.Quel est votre avis sur la réaction d'Elon Musk ?Pensez-vous que la défense d'OpenAI contre ces accusations est crédible ou pertinente ?