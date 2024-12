Depuis quelques années, les États-Unis sont engagés dans une guerre des puces avec la Chine. Washington a mis en place un ensemble de politiques strictes visant à restreindre les exportations d'équipements fabriqués sur le sol américain. Ces politiques ont mis à mal les ambitions de la Chine de se hisser au sommet dans le secteur des puces. Dans le même temps, les restrictions ont également impacté négativement les fabricants américains de semiconducteurs. La dernière vague de restrictions prévoit de toucher au moins 200 fabricants chinois de puces. Les restrictions interdisent à la plupart des fournisseurs américains d'expédier des marchandises aux entreprises ciblées. Mais ces restrictions à l'exportation de ces composants essentiels ont suscité de vives critiques de la part de Pékin.Malgré cela, le Wall Street Journal a rapporté que le gouvernement des États-Unis prépare des règles qui restreindraient la vente de puces d'intelligence artificielle avancées dans certaines parties du monde afin de limiter la capacité de la Chine à y accéder. Ces nouvelles règles plafonneraient les expéditions de puces d'IA vers les pays alliés de la Chine, tandis que les alliés des États-Unis ne seront pas soumis à des restrictions.Ces nouvelles règles s'inscrivent notamment dans la politique de Washington visant à empêcher la Chine d'accéder aux puces de pointe pour faire avancer son industrie et pour des usages militaires. En réponse à toutes ces restrictions, la Chine a décidé d'interdire les exportations de minéraux essentiels vers les États-Unis et plusieurs groupes industriels conseillent aux entreprises d'éviter les puces américaines. Les minéraux critiques interdits sont le gallium, le germanium et l'antimoine, qui ont de nombreuses applications militaires.En plus de cela, la Chine a également annoncé avoir lancé une enquête sur Nvidia , pour des violations présumées de la loi anti-monopole du pays. Elle a indiqué que le fabricant de puces américain était également soupçonné d'avoir violé les engagements qu'il avait pris lors de l'acquisition du concepteur de puces israélien Mellanox Technologies, selon les conditions énoncées dans l'approbation conditionnelle de l'opération par l'autorité de régulation en 2020.Les nouvelles règles que les États-Unis préparent viendront donc aggraver les tensions commerciales entre les deux pays. Cependant, ce genre de mesure n'est pas toujours efficace. Par exemple, la Russie aurait trouvé le moyen d'accéder aux puces de fabrication américaine malgré les restrictions strictes à l'exportation. Les armes russes retrouvées sur les champs de bataille en Ukraine sont remplies de matériel provenant de sociétés telles qu'Intel et Analog Devices. Ces matériels contribuent à la production de drones, de bombes planantes, de systèmes de communication de précision et de missiles Iskander utilisés par la Russie. Le rapport souligne que cette chaîne d'approvisionnement est étonnamment résiliente.: Wall Street JournalPensez-vous que ces restrictions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?