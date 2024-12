0 0

Pendant ce temps la, la commission européenne réglemente pour bien freiner l'innovation, empêcher des jeunes entreprises de faire autre chose que de se faire racheter par des américains et en France on cherche de nouvelle source à taxer alors qu'on est déjà dans le top 5 des pays les plus taxés. Le seul top 5 ou on est encore puisque les hôpitaux reculent aussi vite que les écoles et le pseudo "vivre ensemble"ne parlons même pas du pouvoir d'achat, les classes moyenne américaines gagnent le double de nous avec une couverture sociale en prime (franchement c'est pas dur, y'a qu'en France qu'on te prends 60 % de ton salaire brut pour en prime t'insulter à la télé et les journaux). Le mythe s'effondre.Il n'y a pas que Softbank dans le tas, ils sont pleins à se faire des promesses en ce moment, je ne sais plus quelle banque en ligne s'est vue promettre une licence USA plus facilement en promettant d'investir un milliard de $ aux USA en venant s'installer la bas.Qui fait ça pour nous en Europe ? Qui dynamise vraiment l'Europe ? Personne. Si, peut-être quelques hommes d'affaires qui sont conspués par leurs amis de gauche nationalement... Mais ça parle de projet et ça ose envoyer des adresses à Musk sur Twitter pour lui faire respecter le Digital Services Act package européenQui va nous prendre au sérieux en fait ?Que Trump soit un guignol peut-être, mais sa façon d'emmener les gens dans le mur avec lui à plus de panache que celle de nos dinosaures politiques qui réfléchissent encore comme si on était en 1970 entre deux poulardes façon paysanne à la cantine du Sénat. Mention spéciale aussi à ceux qui se laissent emporter dans les discours fantaisistes sur l'absolue nécessitée de taxer encore un peu plus les quelques riches qui trainent dans ce pays.