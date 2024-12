For years, our moderation team removed as many as 1M+ channels and 10M+ users every month. Their hard work stayed behind the scenes — until now.



We’ve launched a new page showcasing their efforts over the years: https://t.co/KH6W4OR1HM 🚫🧹 — Pavel Durov (@durov) December 12, 2024

Vue d'ensemble de la modération sur Telegram



Telegram bloque des dizaines de milliers de groupes et de canaux chaque jour et supprime des millions de contenus qui violent ses conditions d'utilisation, notamment l'incitation à la violence, le partage de contenus pédopornographiques et le commerce de marchandises illégales. Depuis 2015, la modération combine les signalements utilisateurs avec une surveillance proactive alimentée par l'apprentissage automatique. Début 2024, cet effort a été renforcé par des outils de modération IA de pointe.



Telegram applique une politique de tolérance zéro à l'égard du contenu pédopornographique (CSAM). Depuis 2018, les images publiques sont automatiquement vérifiées par rapport à une base de données de hachage des CSAM interdits par nos modérateurs au cours de la dernière décennie. En 2024, nous avons élargi cette base de données avec des hachages provenant d'organisations comme Internet Watch Foundation. Telegram publie des rapports de transparence quotidiens sur la suppression des contenus CSAM.



En plus de ses mesures proactives et des signalements des utilisateurs, Telegram traite des milliers de signalements sur le CSAM provenant d'organisations tierces internationales via des adresses email automatisées.



Au cours des derniers mois, la plateforme Telegram a été soumise à une pression croissante pour débarrasser son application de tout contenu illégal. Cet examen minutieux a abouti à l' arrestation du PDG Pavel Durov en France , où il fait face à des accusations liées au matériel nuisible et illégal partagé via l'application. L'enquête portait notamment sur le manque de modérateurs sur Telegram et que la police considérait que cette situation permettait à des activités criminelles de se poursuivre sans entrave sur l'application de messagerie.Suite à cette arrestation, Telegram a modifié ses termes concernant la modération des discussions privées. Le PDG de Telegram a déclaré que l’application transmettra le numéro de téléphone et l'adresse IP d'un utilisateur si les autorités lui en font la demande, ajoutant : "Bien que Pavel Durov soit toujours soumis à des restrictions strictes à la suite de sa première comparution devant le tribunal, le service de messagerie instantanée affirme avoir fait des progrès considérables dans la résolution du problème de modération. La plateforme indique avoir supprimé plus de 15 millions de groupes et de canaux impliqués dans des fraudes et d'autres activités illégales.Telegram a attribué son succès à "", décrivant cela comme un pas en avant dans la réduction des contenus illicites. Cette mesure fait suite à une campagne de répression annoncée en septembre, au cours de laquelle Pavel Durov a fait part de l'intention de l'entreprise de répondre aux demandes du gouvernement en faveur d'une réglementation plus stricte en matière de contenu.La nouvelle page de modération témoigne de la volonté de Telegram de faire preuve de transparence dans ses activités. Dans un message publié sur son canal Telegram, Durov a souligné que l'entreprise était déterminée à lutter contre les activités illégales. Il a révélé que l'équipe de modération a travaillé avec diligence dans les coulisses au cours des derniers mois, supprimant "".Durov s'est engagé à tenir les utilisateurs informés en temps réel des efforts de l'équipe de modération. Selon la nouvelle page de Telegram consacrée à la modération, la plateforme a considérablement renforcé l'application de la loi depuis l'arrestation de Durov, et il est clair que l'équipe n'a pas chômé. La suppression des comptes illicites est en cours depuis 2015, mais les chiffres sont stupéfiants : plus de 15,4 millions de groupes et de canaux illégaux ont été bloqués rien qu'en 2024.Cette année, Telegram a également intensifié sa lutte contre les contenus pédopornographiques (CSAM), en interdisant 703 809 groupes et chaînes. Outre les rapports d'utilisateurs et la modération proactive, Telegram collabore avec des organisations tierces pour lutter contre les CSAM, ce qui a conduit à des milliers d'interdictions instantanées.Parmi les plus grands contributeurs à ces efforts figurent l'Internet Watch Foundation, le National Center for Missing and Exploited Children, le Canadian Center for Child Protection et Stitching Offlimits.L'engagement de la plateforme à lutter contre la violence et la propagande terroriste n'est pas nouveau. Depuis 2016, Telegram fournit des mises à jour quotidiennes sur ces initiatives, ce qui lui a valu la reconnaissance d'Europol. En collaboration avec de nombreuses organisations depuis 2022, Telegram a interdit 100 millions de contenus terroristes, dont 129 099 bloqués pour la seule année 2024.Pendant ce temps, l'affaire judiciaire de Durov en France est toujours en cours, et au vue des accusations, l'affaire n'est pas encore proche d'une résolution. Lors de son arrestation, le Tribunal Judiciaire de Paris a présenté 12 lourds chefs d'accusation contre le PDG de Telegram. En général, les accusations portent sur le fait que Pavel Durov n’aurait pas pris de mesures pour réduire les utilisations criminelles de Telegram. Bien qu'il soit actuellement en liberté sous caution de 5 millions d'euros, la plateforme semble donc déterminée à poursuivre ses efforts de nettoyage.Voici les informations partagées par Telegram sur ces efforts de modération :Pensez-vous que ces rapports de modération de Telegram sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur la situation ?