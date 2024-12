Ouvrir la voie au développement de l'IA

Une réglementation qui favorise les opportunités pour les entreprises américaines : Les lois et réglementations américaines en matière d'IA devraient soutenir le succès mondial et la prolifération des entreprises technologiques américaines en favorisant l'accès et les opportunités. Pour ce faire, il convient de s'appuyer sur une approche scientifique et normative qui reconnaît les cadres réglementaires axés sur l'application et l'utilisation abusive de la technologie. La réglementation ne devrait être mise en œuvre que si ses avantages l'emportent sur ses coûts. Lors de la comptabilisation des coûts, les décideurs politiques devraient inclure une évaluation des coûts éventuels associés à des charges bureaucratiques inutiles pour les entreprises en phase de démarrage. Au fur et à mesure de l'évolution de la nouvelle concurrence mondiale dans le domaine de l'IA, les lois et réglementations visant à atténuer les dommages causés par l'IA devraient se concentrer sur le risque d'utilisation abusive de l'IA par de mauvais acteurs et éviter de créer de nouveaux obstacles à la création d'entreprises, à la croissance et à l'innovation. Les lois et réglementations américaines en matière d'IA devraient soutenir le succès mondial et la prolifération des entreprises technologiques américaines en favorisant l'accès et les opportunités. Pour ce faire, il convient de s'appuyer sur une approche scientifique et normative qui reconnaît les cadres réglementaires axés sur l'application et l'utilisation abusive de la technologie.Lors de la comptabilisation des coûts, les décideurs politiques devraient inclure une évaluation des coûts éventuels associés à des charges bureaucratiques inutiles pour les entreprises en phase de démarrage. Au fur et à mesure de l'évolution de la nouvelle concurrence mondiale dans le domaine de l'IA, les lois et réglementations visant à atténuer les dommages causés par l'IA devraient se concentrer sur le risque d'utilisation abusive de l'IA par de mauvais acteurs et éviter de créer de nouveaux obstacles à la création d'entreprises, à la croissance et à l'innovation.

Donald Trump envisage un « tsar de l'IA » pour travailler avec Elon Musk

Une énergie plus facile pour les centres de données

Un plan de 100 milliards de dollars pour créer 100 000 emplois dans le domaine de l'IA

Changer le débat sur l'antitrust

Les intérêts des entreprises américaines en UE

Conclusion

Un indice de ce que l'industrie recherche est apparu quelques jours avant l'élection lorsque les dirigeants de Microsoft (qui ont largement essayé d'afficher une position neutre ou bipartisane) se sont associés à un proche allié de Trump, le capital-risqueur Marc Andreessen, pour publier un billet de blog décrivant leur approche de la politique en matière d'intelligence artificielle.Dans le document signé par Andreessen, son partenaire commercial Ben Horowitz, le PDG de Microsoft Satya Nadella et le président de l'entreprise, Brad Smith, il est indiqué :Ils ont également exhorté le gouvernement à renoncer à toute tentative de renforcement des lois sur les droits d'auteur qui rendraient plus difficile l'utilisation par les entreprises de données accessibles au public pour entraîner leurs systèmes d'intelligence artificielle. Enfin, ils ont déclaré que « le gouvernement devrait examiner ses pratiques en matière d'approvisionnement afin de permettre à davantage de startups de vendre des technologies au gouvernement ».Donald Trump s'est engagé à abroger le décret sur l'IA du président Joe Biden, qui visait à protéger les droits et la sécurité des personnes sans étouffer l'innovation. Il n'a pas précisé ce qu'il ferait à la place, mais sa campagne a déclaré que le développement de l'IA devrait être « ancré dans la liberté d'expression et l'épanouissement humain ».Un rapport d'Axios révèle que le président élu Donald Trump envisage de nommer un « tsar de l'IA » pour définir la politique fédérale en matière de nouvelles technologies. Bien que le rôle ne soit pas encore confirmé, Elon Musk et Vivek Ramaswamy, codirecteurs du nouveau département de l'efficacité gouvernementale (DOGE), devraient aider à choisir le titulaire de ce poste.Elon Musk devrait être étroitement impliqué dans l'élaboration de l'agenda du poste. La personne nommée aidera probablement à coordonner les ressources publiques et privées pour orienter les investissements dans l'IA. Il travaillera également avec le ministère de l'économie et des finances afin d'utiliser l'IA pour rendre le gouvernement plus efficace et lutter contre la fraude.Le tsar de l'IA pourrait travailler en partenariat avec les responsables fédéraux de l'IA, que les principales agences devaient nommer dans le cadre du décret sur l'IA du président sortant Joe Biden. Bien que Donald Trump ait promis d'abroger ce décret pendant sa campagne, il semble qu'il puisse être maintenu.La lutte contre l'essor de l'IA en Chine a également été l'une des priorités de l'administration Biden, qui se poursuivra probablement sous Trump. En octobre, Joe Biden a finalisé des règles visant à restreindre les investissements dans les entreprises chinoises d'IA qui pourraient menacer la sécurité nationale des États-Unis.Les nombreux dirigeants de la Silicon Valley qui ont soutenu Trump et ont investi des milliards dans la technologie de l'IA seront probablement heureux d'apprendre que le gouvernement continue de s'intéresser à cette technologie. La société d'IA d'Elon Musk, xAI, a annoncé en mai une levée de fonds de 6 milliards de dollars pour alimenter le chatbot Grok qui vit sur X.Elon Musk s'est fait l'avocat d'une absence de restriction ("censure") de la production des chatbots, et il pourrait inciter les législateurs à aller dans ce sens. Grok est l'un des seuls générateurs d'images d'IA qui a permis à ses utilisateurs de créer des images de Trump et de la vice-présidente Kamala Harris pendant l'élection. X poursuit maintenant l'État de Californie pour une nouvelle loi qui empêche la création et la diffusion de deepfakes politiques trompeurs avant une élection.Elon Musk pourrait également avoir l'oreille de Trump en ce qui concerne les voitures autopilotées, une autre forme d'IA, dans le cadre de la campagne de Tesla en faveur des robotaxis. Après avoir promis d'empêcher [les voitures autonomes] de circuler sur les routes américaines pendant la campagne électorale, la nouvelle administration envisagerait maintenant d'assouplir les réglementations fédérales pour favoriser l'adoption de ces véhicules.Le choix de Trump pour diriger le ministère de l'Intérieur, le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum, a ouvertement parlé de la nécessité de stimuler la production d'électricité pour répondre à la demande accrue des centres de données et de l'intelligence artificielle.« La bataille de l'IA affecte tout, de la défense aux soins de santé en passant par l'éducation et la productivité en tant que pays », a déclaréBurgum le 15 novembre, en faisant référence à l'intelligence artificielle. « Et l'IA qui arrivera dans les 18 prochains mois sera révolutionnaire. Il y a donc un sentiment d'urgence et de compréhension au sein de l'administration Trump » pour s'attaquer à ce problème.La demande de centres de données a explosé ces dernières années en raison de la croissance rapide du cloud computing et de l'IA, et les gouvernements locaux sont en concurrence avec les grandes entreprises technologiques pour obtenir des contrats lucratifs.Mais alors que les centres de données commencent à consommer davantage de ressources, certains résidents se rebiffent contre les entreprises les plus puissantes du monde en raison de leurs préoccupations concernant la santé économique, sociale et environnementale de leurs communautés.SoftBank est une société holding japonaise qui investit principalement dans les technologies de l'information et de la communication. La banque d'investissement est dirigée depuis sa création en 1981 par son créateur Masayoshi Son. Lors d'une visite à la résidence du président américain élu Donald Trump ce lundi 16 décembre 2024, Masayoshi Son a annoncé son intention d'investir 100 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années.Masayoshi Son a fait cette promesse lors d'un discours aux côtés de Donald Trump . Le futur locataire de la Maison Blanche a salué cet engagement comme un « investissement historique ». Il a ajouté que cela constitue « une démonstration monumentale de confiance dans l'avenir de l'Amérique, qui contribuera à garantir que l'IA, les technologies émergentes et les autres industries de demain soient construites, créées et développées ici même, aux États-Unis ».« Mon niveau de confiance envers l'économie des États-Unis a énormément augmenté avec sa victoire. Le président Trump est un président qui met les bouchées doubles. Je vais devoir mettre les bouchées doubles », a déclaré Masayoshi Son. Entre autres, cet investissement vise la création de 100 000 emplois dans le domaine de l'IA et des infrastructures connexes, ce qui suggère que l'IA sera l'une des préoccupations de Donald Trump lors de son mandat.« Peut-être que les grandes entreprises technologiques devraient acheter un exemplaire de 'L'art de la négociation' pour savoir comment négocier au mieux avec cette administration », a suggéré Paul Swanson, avocat spécialisé dans les affaires antitrust au sein du cabinet Holland & Hart. « Je ne serais pas surpris qu'ils trouvent des moyens de parvenir à des accommodements et que nous finissions par voir davantage de résolutions négociées et de décrets de consentement ».Bien que les régulateurs fédéraux aient commencé à sévir contre Google et Facebook au cours du premier mandat de Trump (et qu'ils aient prospéré sous Biden), la plupart des experts s'attendent à ce que son second gouvernement assouplisse l'application de la législation antitrust et soit plus réceptif aux fusions d'entreprises.Google pourrait bénéficier du retour de Trump, qui a fait des commentaires lors de sa campagne électorale suggérant qu'un démantèlement de l'entreprise n'était pas dans l'intérêt national des États-Unis, après qu'un juge a déclaré que son moteur de recherche était un monopole illégal. Mais les récentes nominations proposées par l'équipe de transition ont favorisé ceux qui ont critiqué les grandes entreprises technologiques, ce qui laisse penser que Google ne sera pas totalement tiré d'affaire.Quoiqu'il en soit, la nomination d’un nouveau président à la tête de la Federal Trade Commission (FTC ) par Donald Trump s’annonce comme un tournant décisif dans la politique antitrust américaine. Alors que Lina Khan, actuelle présidente de la FTC, a marqué son mandat par une régulation proactive des grandes entreprises, le choix de son éventuel successeur pourrait inverser cette dynamique. Cette perspective suscite un débat houleux sur l’équilibre entre régulation et libre marché dans une économie dominée par des géants technologiques.La relation notoirement houleuse de Tim Cook, PDG d'Apple, avec l'UE remonte à une décision rendue en 2016 par Bruxelles dans le cadre d'une affaire fiscale visant Apple. Cook a qualifié de « connerie politique totale » l'injonction faite à Apple de rembourser jusqu'à 13 milliards d'euros d'arriérés d'impôts en Irlande.Trump, qui en était alors à son premier mandat présidentiel, a renchéri en qualifiant la commissaire européenne Margrethe Vestager, qui menait une campagne sur les accords fiscaux spéciaux et la répression des grandes entreprises technologiques, de personne qui « déteste vraiment les États-Unis ».Bruxelles a finalement obtenu gain de cause après que le tribunal suprême de l'Union européenne a rejeté l'appel d'Apple cette année , ce qui n'a pas empêché Cook d'appeler Trump pour se plaindre, comme ce dernier l'a raconté dans un podcast en octobre Le rapprochement entre les grandes entreprises technologiques et Trump est jonché d'intérêts divers, directs ou indirects. Il ne se fait d'ailleurs pas sans critique : des défenseurs des droits numériques s’inquiètent de voir ces géants utiliser l’opportunité politique pour échapper à une régulation nécessaire. Par exemple, l'équipe de transition de Trump souhaite que l'administration entrante abandonne une exigence de déclaration des accidents de voiture à laquelle Tesla d'Elon Musk s'oppose, selon un document . Une décision qui pourrait paralyser la capacité du gouvernement à enquêter et à réglementer la sécurité des véhicules dotés de systèmes de conduite automatisée.La suppression de la disposition relative à la divulgation des accidents profiterait particulièrement à Tesla, qui a signalé la plupart des accidents (plus de 1 500) impliquant ses véhicules aux organismes fédéraux de réglementation de la sécurité dans le cadre du programme. Tesla a été la cible d'enquêtes de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), dont trois découlant de ces données.Sources : Microsoft , vidéos dans le texteL’absence de régulation stricte sur l’IA pourrait-elle nuire à long terme à la société, malgré les bénéfices économiques pour Big Tech ?Quels sont les enjeux les plus prioritaires pour Big Tech dans ce rapprochement : la régulation, l'accès aux contrats gouvernementaux ou la compétitivité face à la Chine ?À quel point ce virage stratégique peut-il être perçu comme une tentative opportuniste de contourner les débats sur la régulation technologique ?Pensez-vous que ce rapprochement soit principalement guidé par des considérations économiques ou politiques ?