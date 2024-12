One of the best papers quantifying the creativity gap between humans and AI. Important for writers to read this. https://t.co/8FE1Qk8LGg — Andrew Piper (@_akpiper) November 23, 2024

Le professeur Arvind Narayanan de l’université de Princeton est d’avis que les modèles d’IA comme ChatGPT c’est de « la poudre de perlimpinpin. »

Des entreprises de la filière du génie logiciel remplacent néanmoins leurs employés par ChatGPT et autres

49 % des entreprises utilisent actuellement ChatGPT ; 30 % prévoient de le faire

48 % des entreprises utilisant ChatGPT déclarent qu'il a remplacé des travailleurs.

25 % des entreprises utilisant ChatGPT ont déjà économisé plus de 75 000 $.

3 % des utilisateurs actuels disent qu'ils prévoient d'étendre leur utilisation de ChatGPT

90 % des chefs d'entreprise affirment que l'expérience de ChatGPT est une compétence bénéfique pour les demandeurs d'emploi.

Ximing Lu, informaticien à l'université de Washington, et ses collègues ont créé un programme alliant objectivité et nuance. Baptisé DJ Search, il recueille des morceaux de texte d'une longueur minimale à partir de tout ce que l'IA produit et les recherche dans de grandes bases de données en ligne. DJ Search ne se contente pas de rechercher des correspondances identiques ; il recherche également des chaînes dont les mots ont des significations similaires. Pour évaluer le sens d'un mot ou d'une phrase, le programme lui-même s'appuie sur un algorithme d'IA distinct qui produit un ensemble de nombres qui représente grosso modo les contextes dans lesquels les mots sont généralement trouvés. Les mots synonymes sont numériquement proches. Par exemple, les phrases qui échangent "anticipation" et "excitation" sont considérées comme des correspondances.Après avoir supprimé toutes les correspondances, le programme calcule le rapport entre les mots restants et la longueur du document original, ce qui devrait permettre d'estimer la part de nouveauté dans les résultats de l'IA. Le programme effectue ce processus pour différentes longueurs de chaîne (l'étude utilise un minimum de cinq mots) et combine les ratios en un indice de nouveauté linguistique. (L'équipe l'appelle "indice de créativité", mais la créativité exige à la fois nouveauté et qualité - un charabia aléatoire est nouveau mais pas créatif).Les chercheurs ont comparé la nouveauté linguistique de romans, de poèmes et de discours publiés avec des œuvres écrites par de récents LLM. Les humains ont surpassé les IA d'environ 80 % pour la poésie, 100 % pour les romans et 150 % pour les discours, indiquent les chercheurs dans un article publié sur OpenReview et actuellement soumis à un examen par les pairs.« Sayash Kapoor et moi-même l'appelons un générateur de conneries, comme d'autres l'ont aussi fait. Nous n'entendons pas cela dans un sens normatif mais dans un sens relativement précis. Nous voulons dire qu'il est entraîné à produire des textes plausibles. Il est très bon pour être persuasif, mais il n'est pas entraîné à produire des déclarations vraies. Il produit souvent des affirmations vraies comme effet secondaire de sa plausibilité et de sa persuasion, mais ce n'est pas son objectif.Cela correspond en fait à ce que le philosophe Harry Frankfurt a appelé connerie, c'est-à-dire un discours destiné à persuader sans se soucier de la vérité. Un conteur humain ne se soucie pas de savoir si ce qu'il dit est vrai ou non ; il a certaines fins en tête. Tant qu'il persuade, ces objectifs sont atteints. En fait, c'est ce que fait ChatGPT. Il essaie d'être persuasif et il n'a aucun moyen de savoir avec certitude si les déclarations qu'il fait sont vraies ou non », déclare-t-il.En février, ResumeBuilder.com a interrogé 1 000 chefs d'entreprise américains pour savoir combien d'entreprises utilisent actuellement ou prévoient d'utiliser ChatGPT.D'après l'enquête, 49 % des entreprises déclarent actuellement utiliser ChatGPT, et 93 % d'entre elles affirment qu'elles prévoient d'étendre leur utilisation du chatbot.En outre, 30 % des entreprises disent qu'elles ont l'intention de commencer à l'utiliser, et 85 % d'entre elles disent qu'elles le feront dans les 6 prochains mois.Les chefs d'entreprise déclarent que leur société utilise ChatGPT de diverses manières.Parmi les entreprises qui utilisent actuellement ChatGPT, 66 % l'utilisent pour écrire du code, tandis que 58 % l'utilisent pour la rédaction/création de contenu, 57 % pour le support client, et 52 % pour créer des résumés de réunions ou de documents.La majorité des entreprises utilisent également ChatGPT pour faciliter le recrutement : 77 % déclarent qu'il les aide à rédiger des descriptions de postes, 66 % à rédiger des demandes d'entretien et 65 % à répondre aux candidats.Dans l'ensemble, la plupart des chefs d'entreprise sont impressionnés par le travail de ChatGPT. Cinquante-cinq pour cent déclarent que la qualité du travail produit par ChatGPT est " excellente ", tandis que 34 % la qualifient de " très bonne ".Source : Etude Les tendances mises en avant dans le cadre de cette étude sont elles cohérentes avec la réalité dont vous êtes au fait ?Que pensez-vous des tentatives de remplacement de l’humain par l’intelligence artificielle dans un contexte d’immaturité de ladite technologie ?Quelle est votre expérience avec l'intelligence artificielle en tant que développeur informatique ? Utile ? Gadget ? Partagez vos anecdotes