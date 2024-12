Les parents de Suchir Balaji rejettent la thèse du suicide établie par la police

Les parents reçoivent un grand soutien sur les plateformes de médias sociaux

Suchir Balaji avait déclaré qu'il était de plus en plus désillusionné par OpenAI

La mort de Suchir Balaji est un drame entouré de mystère qui secoue la communauté technologique depuis la fin du mois de novembre 2024. Ancien ingénieur chez OpenAI, le jeune homme de 26 ans avait démissionné en août 2024, avant de devenir un lanceur d'alerte au sujet des pratiques de l'entreprise en matière de données. Il avait accusé OpenAI d'avoir violé les lois sur le droit d'auteur en collectant massivement des données protégées pour former son IA.Suchir Balaji a fait quelques sorties dans les médias au cours desquelles il a déclaré que leur travail chez OpenAI a porté préjudice aux artistes, éditeurs de presse, créateurs, écrivains, etc. Il a aussi remis en cause l'utilité et les avantages de ChatGPT, estimant qu'il ne s'agit pas d'un « modèle durable pour l'écosystème d'Internet dans son ensemble ». Malheureusement, Suchir Balaji a été retrouvé mort dans son appartement à San Francisco le 26 novembre 2024.Une expertise médico-légale a conclu à un suicide et la police de San Francisco a déclaré qu'il n'y avait « aucune preuve d'acte criminel ». Seulement, les parents de Suchir Balaji ne croient pas à cette version des faits. Une vidéo émouvante du père de Suchir Balaji évoquant la mort de son fils a fait surface sur les réseaux sociaux. Le père de l'ingénieur a déclaré qu'il était la dernière personne à lui avoir parlé avant qu'il ne soit retrouvé mort dans son appartement.Les parents de Suchir Balaji soupçonnent un acte criminel et ont demandé l'ouverture d'une enquête par le FBI. « Les parents du lanceur d'alerte d'OpenAI engagent un détective privé après que leur fils ait prétendument mis fin à ses jours, suggérant que leur fils a été tué. Les parents de Suchir Balaji, 26 ans, affirment que leur fils avait prévu de les voir en janvier et prétendent qu'il y avait des signes de dispute », peut-on lire dans un billet X qui a partagé la vidéo.Dans la vidéo, le père de l'ingénieur, Balagi Ramamurthy, déclare : « j'ai été la dernière personne à lui parler. Il était plus heureux, pas déprimé ou quoi que ce soit d'autre. Et c'était la semaine de son anniversaire ». Sa mère, Poornima Ramarao, prend ensuite la parole et affirme : « il avait prévu de nous voir en janvier [2025]. C'est la dernière conversation téléphonique qu'il a eue avec quelqu'un. Il est entré dans son appartement et n'en est jamais ressorti ».« Il n'y avait pas de lettre de suicide et il n'y avait personne d'autre sur les lieux, cela ne veut pas dire qu'ils peuvent en tirer des conclusions. Et nous avons vu des traces de sang dans la salle de bain, des signes de bagarre dans la salle de bain », poursuit-elle. Les parents du technicien d'origine indienne se sont exprimés devant le public lors d'une veillée organisée en l'honneur du jeune homme de 26 ans. Ces allégations contredisent les faits établis par la police.En réponse à la vidéo des parents de Suchir Balaji, une personne a posté : « je fais confiance à l'intuition de la mère. Les mamans savent, c'est tout ». Un autre a ajouté : « cette histoire est insensée. Je suis heureux que ses parents cherchent la vérité ». Un troisième a écrit : « oui, il y a quelque chose qui ne colle pas... Un lanceur d'alerte meurt dans des circonstances suspectes, il y a des signes de bagarre, pas de mot, et des questions sans réponse ».Un autre a écrit : « les circonstances suspectes entourant la mort de Suchir Balaji - un lanceur d'alerte d'OpenAI - sont profondément troublantes. L'absence de lettre de suicide, les signes de lutte et son récent bonheur soulèvent de sérieux doutes. Le moment choisi, quelques mois seulement après avoir accusé OpenAI de violations du droit d'auteur, ajoute encore aux interrogations ». Pour beaucoup, il faut qu'il y ait « une enquête approfondie et ouverte ».Suchir Balaji est décédé trois mois seulement après qu'il a publiquement accusé OpenAI d'avoir violé les lois américaines sur les droits d'auteur lors du développement de ChatGPT. Selon certains rapports, les informations que Suchir Balaji avait fournies étaient censées jouer un rôle clé dans de nombreuses poursuites engagées contre l'entreprise. OpenAI a déclaré que l'ensemble de son travail sur ChatGPT était « légal en vertu des lois sur l'utilisation équitable ».Suchir Balaji a déclaré à l'Associated Press qu'il essaierait de témoigner dans les affaires de violation de droits d'auteur les plus sérieuses et qu'il considérait le procès intenté par le New York Times comme « le plus sérieux ». Les avocats du Times l'ont cité dans un dossier déposé au tribunal le 18 novembre 2024 comme quelqu'un qui pourrait avoir des « documents uniques et pertinents » démontrant la violation délibérée du droit d'auteur par OpenAI.Selon les récits sur Suchir Balaji, il était très apprécié par ses anciens collègues d'OpenAI. Un cofondateur d'OpenAI a même déclaré récemment que Suchir Balaji avait joué un rôle essentiel dans le développement de certains des produits d'IA générative de l'entreprise. « Les contributions de Suchir à ce projet ont été essentielles, et le projet n'aurait pas abouti sans lui », a déclaré John Schulman, cofondateur d'OpenAI, dans un hommage sur Suchir Balaji.Suchir Balaji n'a pas été auditionné par les tribunaux et l'on ne sait pas dans quelle mesure ses déclarations seront admises comme preuves dans les affaires judiciaires après sa mort. Il a également publié un billet de blogue personnel dans lequel il fait part de ses opinions sur le sujet.Les dossiers de Suchir Balaji ont également été demandés par des avocats dans un procès distinct intenté par des auteurs de livres, dont la comédienne Sarah Silverman. « Il n'est pas normal de s'entraîner sur les données des gens et de leur faire concurrence sur le marché. Je ne pense pas que vous devriez être en mesure de faire cela. Je ne pense pas qu'il soit possible de le faire légalement », a expliqué Suchir Balaji à l'Associated Press fin octobre 2024.Il a déclaré à l'Associated Press qu'il était de plus en plus désillusionné par OpenAI, en particulier après les troubles internes qui ont conduit son conseil d'administration à licencier le PDG, Sam Altman, en 2023, avant le réembaucher. Suchir Balaji a déclaré qu'il était globalement préoccupé par la manière dont ses produits commerciaux étaient déployés, notamment par leur propension à diffuser des informations erronées, connues sous le nom d'hallucinations.Mais parmi les nombreux problèmes qui le préoccupent, il a déclaré qu'il se concentrait sur les droits d'auteur, car « il était réellement possible de faire quelque chose ». Suchir Balaji a reconnu qu'il s'agissait d'une opinion impopulaire au sein de la communauté des chercheurs en IA, qui a l'habitude de puiser des données sur Internet. Cela dit, Suchir Balaji a ajouté que les chercheurs en IA vont finir par changer d'avis et que c'est une question de temps.John Schulman, qui a démissionné d'OpenAI en août 2024, a déclaré que Suchir Balaji et lui avaient quitté OpenAI le même jour, par coïncidence, et qu'ils avaient fêté leur départ avec d'autres collègues le soir même, en dînant et en buvant un verre dans un bar de San Francisco. Un autre des mentors de Suchir Balaji , le cofondateur et scientifique en chef Ilya Sutskever, avait quitté OpenAI quelques mois plus tôt, ce qui a motivé le départ de Suchir Balaji.John Schulman a déclaré que Suchir Balaji lui avait fait part, au début de l'année, de son intention de quitter OpenAI et qu'il ne pensait pas qu’une IA meilleure que l'homme était à portée de main, comme le reste de l'entreprise semblait le croire. « Le jeune ingénieur a exprimé son intérêt pour l'obtention d'un doctorat et l'exploration d'idées plus éloignées des sentiers battus sur la manière de construire l'intelligence », a déclaré John Schulman.Source : billet de blogueQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du mystère entourant le décès tragique du lanceur d'alerte d'OpenAI ?Selon vous, quelle thèse est la plus plausible ? Que se passerait-il dans le cas d'un acte criminel ?Quels impacts cette affaire pourrait-elle avoir sur les lanceurs d'alerte à l'avenir ?