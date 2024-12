« Les enjeux sont importants », a déclaré Sundar Pichai, exhortant les employés à reconnaître l'importance de ce moment. Ses déclarations interviennent alors que la course à la domination dans le domaine de l'IA se poursuit au coude à coude, le géant de l'industrie Google étant déterminé à renforcer son leadership en augmentant la taille de Gemini dans l'espace grand public.Au début du mois de décembre 2024, Google a en effet lancé son nouveau modèle d'IA Gemini 2.0 que l'entreprise annonce comme son « modèle d'IA pour l'ère agentique ». La nouvelle famille de modèles promet d'être plus rapide et plus intelligente grâce aux progrès agentiques et offre des capacités avancées de sorties multimodales.Sundar Pichai n'a pas caché que Google a encore du chemin à parcourir dans le jeu concurrentiel qu'est l'IA. Il a souligné que, bien que le modèle Gemini ait connu un certain succès au début, il sera difficile en 2025 d'atteindre un statut qui lui permette de faire face à la concurrence tout en réussissant, suggérant ainsi de se lier à un projet 2025.Il a fait remarquer que l'application Gemini a connu un « élan incroyable », mais il a ajouté que des obstacles se dressaient devant lui et a appelé à la rapidité si Google espérait rester en tête dans la course à la technologie, où les changements rapides se produisent presque instantanément.Gemini, le modèle d'IA phare de Google, devrait jouer un rôle central dans la stratégie de l'entreprise l'année prochaine. Sundar Pichai a décrit la mise à l'échelle de Gemini pour les consommateurs comme la « plus grande priorité » de Google pour 2025, indiquant une approche de la main à la pâte pour étendre les capacités et les applications du modèle. Il s'agit notamment d'intégrer Gemini dans un plus grand nombre de produits et de services afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs.Alors que l'IA continue de remodeler l'industrie technologique, Google mise beaucoup sur Gemini pour s'assurer une place à la pointe de l'innovation. L'appel au ralliement de Sundar Pichai souligne l'importance des enjeux dans la course à l'IA, où la vitesse et l'exécution pourraient déterminer le succès à long terme. Avec 2025 à l'horizon, Google se prépare à ce qui pourrait être l'une de ses années les plus déterminantes.Dans cette même perspective, Sundar Pichai a également annoncé que le moteur de recherche de Google « changera profondément » en 2025 . Google Search a déjà entamé une grande refonte en intégrant de nouvelles capacités d'IA en 2024. Les changements en cours interviennent donc en réponse à l'essor des moteurs de recherche propulsés par l'IA générative, tels que Perplexity.ai ou ChatGPT Search.« Google Search sera en mesure de répondre à des questions plus complexes que jamais auparavant et ses nouvelles capacités vont tout simplement surprendre les utilisateurs », a déclaré Sundar Pichai au début du mois de décembre.Notons au passage que Sundar Pichai, également PDG d'Alphabet, est de loin le PDG de la Tech le mieux payé en 2024, avec une rémunération de 225,9 millions de dollars , soit plus d'argent que vous n'en verrez jamais dans 4 000 vies.Pour donner un ordre d'idée, ce montant représente plus de 800 fois le salaire moyen d'un travailleur d'Alphabet. Et il faudrait environ 4 200 ans à un travailleur américain moyen touchant 53 500 $ par an pour gagner la même somme que Sundar Pichai a perçue en une seule année. Ces rémunérations mirifiques des PDG, constamment revus à la hausse, suscitent des interrogations sur la répartition des richesses entre les dirigeants et les employés.CNBCQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que Google réussira à rattraper son retard en matière d'IA, alors qu'elle évolue dans un contexte de concurrence accrue et d'examen réglementaire ?