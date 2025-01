La Chine et les États-Unis sont à la pointe du développement de l'intelligence artificielle (IA), dont de nombreux chercheurs et dirigeants mondiaux pensent qu'elle transformera le monde et révolutionnera la société d'une manière similaire à l'introduction des ordinateurs au XXe siècle. La Russie ambitionne également de devenir une puissance en matière d'IA, mais ses efforts ont été freinés par la guerre en Ukraine, qui a incité de nombreux spécialistes talentueux à quitter la Russie et a déclenché des sanctions occidentales qui ont entravé les importations de produits de haute technologie du pays.Face à cette situation, le président russe Vladimir Poutine a averti en novembre 2024 qu'il ne fallait pas laisser l'Occident développer un monopole dans le domaine de l'IA et a déclaré qu'une stratégie russe beaucoup plus ambitieuse pour le développement de l'IA serait approuvée prochainement. Il a notamment déclaré : "", ajoutant, "".Récemment, le président russe Vladimir Poutine a demandé au gouvernement et à la Sberbank, la plus grande banque du pays et un innovateur technologique, de faire équipe avec la Chine pour développer l'IA. La directive charge le Premier ministre Mikhail Mishustin et le PDG de Sberbank Herman Gref de mener l'initiative. Un rapport d'étape est attendu d'ici avril 2025.Du 11 au 13 décembre 2024, l'AI Journey, une conférence internationale sur la technologie de l'intelligence artificielle, s'est tenue à Moscou, où Vladimir Poutine a souligné la nécessité de développer la technologie de l'IA lors de sa participation aux activités de la conférence.Sur la base des résultats de cette conférence, Poutine a signé une liste d'ordres pour des mesures de mise en œuvre pertinentes. Outre le renforcement de la coopération avec la Chine dans le domaine de l'IA, Poutine a également formulé des demandes et des suggestions concernant l'intégration de la technologie de l'IA dans les systèmes gouvernementaux, le développement de l'éducation et de la formation à l'IA, l'organisation de conférences internationales sur la technologie de l'IA, la publication de revues internationales sur la technologie de l'IA et la création d'une plateforme à Moscou pour présenter les réalisations dans le domaine de la technologie de l'IA.Liu Wei, directeur du laboratoire d'interaction homme-machine et d'ingénierie cognitive de l'université des postes et télécommunications de Pékin, estime que le potentiel de coopération entre la Chine et la Russie dans le domaine de l'IA est immense. Les deux parties peuvent tirer pleinement parti de leurs atouts respectifs, notamment dans des domaines tels que la finance, la fabrication, les transports et l'informatique quantique. Grâce à cette collaboration, les deux pays favoriseront l'innovation et l'application de la technologie de l'IA à l'échelle mondiale.Liu a fait remarquer que les avantages complémentaires de la Chine et de la Russie dans le domaine de la coopération en matière d'IA se reflètent particulièrement dans la complémentarité de la recherche et de l'innovation technologiques, ainsi que dans la complémentarité des applications industrielles et des marchés.D'une part, les capacités d'application, les ressources en données et la base technologique de la Chine peuvent fournir des scénarios d'application pratique pour la recherche théorique de la Russie, tandis que les avantages de la Russie en matière d'algorithmes d'IA et de théories fondamentales peuvent aider la Chine à réaliser des percées plus importantes dans la recherche sur l'IA. La coopération entre les deux pays en matière d'utilisation des données, d'optimisation des algorithmes et d'innovation des applications présente un grand potentiel, a déclaré Liu.D'autre part, le marché et les applications industrielles de la Chine peuvent stimuler la commercialisation des technologies d'IA russes, tandis que l'expérience de la Russie dans les industries de haute technologie peut offrir à la Chine des scénarios d'application avancés pour les technologies d'IA, en particulier dans des domaines tels que l'énergie, l'aérospatiale et l'industrie militaire, a fait remarquer l'expert.Ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine annonce des mesures dans le domaine technologique. En mars 2024, il a voulu que la Russie crée des consoles de jeux vidéo, des services de gaming en nuage et des systèmes d’exploitation souverains. L’initiative s’inscrit dans le contexte des sanctions contre la Russie en raison de l’invasion militaire de l’Ukraine. Ainsi, l'objectif de Valdimir Poutine est d'accélérer l'indépendance de la Russie vis-à-vis des pays occidentaux, et d'éviter que les sanctions contre la Russie paralysent l’industrie technologique russe.Pensez-vous que cette initiative est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?