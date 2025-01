Le 1er janvier 2025, un homme s'est fait exploser dans un cybertruck à Las Vegas. Le rapport de la police révèle qu'il a utilisé ChatGPT pour planifier l'attentat. Pour rappel, ChatGPT est un chatbot d'intelligence artificielle (IA) générative développé par OpenAI et lancé en 2022. Le chatbot est capable de générer des réponses conversationnelles semblables à celles des humains et permet aux utilisateurs d'affiner et d'orienter une conversation suivant son souhait.Un ordinateur portable, un téléphone mobile et une montre sont toujours en cours d'examen, près d'une semaine après que Matthew Livelsberger, un soldat décoré de 37 ans, se soit tiré une balle mortelle juste avant que le camion n'explose. Une enquête sur les recherches effectuées par Livelsberger sur ChatGPT indique qu'il cherchait des informations sur des cibles explosives, sur la vitesse de déplacement de certaines munitions et sur la légalité des feux d'artifice en Arizona.Kevin McMahill, shérif de la police métropolitaine de Las Vegas, a déclaré que l'utilisation de l'IA générative changeait la donne et que son service partageait des informations avec d'autres organismes chargés de l'application de la loi. "", a-t-il déclaré. "Au cours d'une conférence de presse d'environ une demi-heure, la police de Las Vegas et les autorités fédérales chargées de l'application de la loi ont dévoilé de nouveaux détails sur l'explosion du jour de l'An.Parmi les détails révélés par les forces de l'ordre : Livelsberger s'est arrêté pendant le trajet vers Las Vegas pour verser du carburant de compétition dans le Cybertruck, qui a ensuite dégoutté de la substance. Le véhicule était chargé de 27 kg de matériel pyrotechnique et les autorités ne savent pas encore exactement ce qui a déclenché l'explosion, mais elles ont indiqué qu'il pourrait s'agir de l'éclair de l'arme à feu que Livelsberger a utilisée pour se tirer une balle mortelle.Livelsberger, un béret vert de l'armée qui avait été déployé deux fois en Afghanistan et qui vivait à Colorado Springs (Colorado), avait laissé des notes indiquant que l'explosion était un coup monté destiné à "" les problèmes du pays, ont déclaré les autorités. Il a laissé des notes sur son téléphone portable disant qu'il avait besoin de "" son esprit "".Les lettres de Livelsberger portaient sur des griefs politiques, des problèmes de société et des questions nationales et internationales, notamment la guerre en Ukraine. Il a écrit que les États-Unis étaient "". Les enquêteurs ont essayé de déterminer si Livelsberger voulait faire une déclaration politique, étant donné la Tesla et l'hôtel portant le nom du président élu.Livelsberger ne nourrissait aucune rancune à l'égard du président élu Donald Trump, ont indiqué les forces de l'ordre. Dans l'une des notes qu'il a laissées, il a déclaré que le pays devait "" de lui et du PDG de Tesla, Elon Musk. L'explosion a causé des blessures légères à sept personnes, mais n'a pratiquement pas endommagé l'hôtel Trump International. Les autorités ont déclaré que Livelsberger avait agi seul.Autre fait qui s'est produit durant le nouvel An 2025, un homme a foncé avec une camionnette dans une foule à La Nouvelle-Orléans. L'attaque a fait 14 morts et des dizaines de blessés, puis le malfaiteur a été abattu par la police. Le rapport de police montre qu'il s'était déjà rendu dans la ville pour des missions de reconnaissance apparentes des mois avant son massacre.Il est intéressant de noter qu'il avait enregistré les lieux à l'aide des lunettes connectées Ray-Ban de Meta. Les lunettes de Meta sont dotées d'une IA et permettent aux utilisateurs de passer des appels, de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos. Leur utilisation pourrait témoigner du savoir-faire technologique du suspect. Elles sont également dotées d'une fonction de diffusion en direct, mais le FBI pense qu'elle n'a pas été activée lors de l'attaque.Pensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur ces accidents ?