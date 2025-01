Salesforces n'embauchera pas d'ingénieurs logiciels supplémentaires en 2025

Nous n'ajouterons pas d'ingénieurs logiciels l'année prochaine, car nous avons augmenté la productivité de plus de 30 % cette année grâce à Agentforce et à d'autres technologies d'IA que nous utilisons pour les équipes d'ingénieurs, à tel point que notre vitesse d'ingénierie est incroyable. Je n'arrive pas à croire ce que nous réalisons dans le domaine de l'ingénierie.



Et puis, nous aurons moins d'ingénieurs d'assistance l'année prochaine parce que nous avons une couche agentique. Nous aurons plus de vendeurs l'année prochaine parce que nous devons vraiment expliquer aux gens la valeur exacte que nous pouvons obtenir avec l'IA. Nous ajouterons donc probablement 1 000 à 2 000 vendeurs supplémentaires à court terme.



Marc Benioff, cofondateur et PDG de Salesforce, est intervenu le mois dernier dans le podcast 20VC with Harry Stebbings et a évoqué brièvement les plans de l'entreprise pour 2025. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas de bonnes nouvelles pour les ingénieurs logiciels en quête d'emplois. Marc Benioff a fait savoir à son interlocuteur que « la seule chose qui compte vraiment pour Salesforce aujourd'hui est le produit phare d'IA de l'entreprise, Angentforce ».Marc Benioff et Salesforce manquent rarement une occasion de parler d'Agentforce, la plateforme d'IA étant clairement devenue l'objectif principal de l'entreprise au cours des derniers mois. « Il faut que tout tourne autour d'Agentforce chez Salesforce, c'est la seule chose qui compte vraiment aujourd'hui », a déclaré Marc Benioff. Salesforce a annoncé l'année dernière qu'il cherche les voies et moyens pour diffuser plus largement sa technologie d'IA générative.Marc Benioff a laissé entendre que « l'éditeur de logiciels est moins préoccupé par sa croissance que par l'amélioration de ses capacités en matière d'IA ». Par conséquent, Salesforce pourrait ne pas embaucher d'ingénieurs logiciels en 2025. Selon Marc Benioff, Salesforce a réalisé un gain de productivité de 30 % grâce à l'IA. Selon lui, si Salesforce doit embaucher de nouveaux salariés, il s'agirait probablement de « personnes capables de vendre les avantages de l'IA :Outre les inquiétudes concernant une éventuelle catastrophe existentielle, la sécurité de l'emploi devient une préoccupation majeure à mesure que les capacités de l'IA générative s'améliorent. Ces dernières années, les licenciements dans le secteur de la technologie ont atteint un niveau sans précédent , un certain nombre d'entreprises admettant ouvertement qu'elles ont licencié du personnel au profit de l'IA. Et cette tendance devrait se poursuivre cette année.Salesforce a fortement réduit son personnel ces dernières années. En janvier 2023, il avait annoncé qu'il se séparait de 7 000 personnes, soit environ 10 % des effectifs de l'entreprise. L'année dernière, Salesforce a procédé à plusieurs vagues de licenciements, affectant son personnel à différentes périodes de l'année.En janvier 2024, l'éditeur de logiciels a annoncé la suppression de 700 postes, soit environ 1 % de ses effectifs mondiaux, qui étaient estimés à près de 71 000 employés fin octobre 2023. Puis, en juillet 2024, une nouvelle réduction d'effectifs a été effectuée, avec la suppression de 300 postes supplémentaires.Selon un récent rapport du Forum économique mondial, 41 % des entreprises interrogées prévoient de procéder à des licenciements d'ici à 2030 en réponse aux capacités croissantes de l'IA . Le marché de l'emploi devrait être touché, car les entreprises mettent davantage l'accent sur la collaboration entre l'homme et la machine. Selon Goldman Sachs, l'IA générative aura un impact sur 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde dans les années à venir.Les commis des services postaux, les secrétaires de direction et les commis à la paie font partie des emplois dont les employeurs s'attendent à ce que le nombre diminue très rapidement dans les années à venir, que ce soit en raison de la diffusion de l'IA ou d'autres tendances. Selon le ministère américain du Travail, 1,6 million de cols blancs sont déjà au chômage dans le pays et ont des difficultés à retrouver des emplois à cause de l'IA qui les accapare.En toile de fond, l'on assiste à la multiplication des tentatives de remplacement des humains par l'IA. C’est en tout cas ce qui ressort du rapport du ministère américain du Travail qui fait suite à la publication de résultats d’enquêtes selon lesquelles l’IA constitue une menace pour les employés à col blanc. Les travailleurs de la filière technologique ne sont pas épargnés, car de plus en plus d'entreprises remplacent des développeurs par des programmes d'IA.L'année dernière, l'ancienne directrice technique d'OpenAI, Mira Murati, a expliqué que l'IA créerait de nouvelles opportunités d'emplois tout en tuant certaines professions : « certains emplois créatifs disparaîtront peut-être. Mais peut-être qu'ils n'auraient pas dû exister dès le départ ; vous savez, si le contenu qui en est issu n'est pas de très bonne qualité ». Toutefois, les gains de productivité dus à l'IA annoncés par ces entreprises font l'objet de controverses.Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, partage cette vision : « chacun d'entre nous faisant du travail de connaissance utilisera à l'avenir Copilot pour faire son travail et nous créerons un essaim d'agents pour nous aider dans notre travail et stimuler la productivité de nos organisations ».Comme vous le savez peut-être, les utilisateurs peuvent créer de nouveaux agents via Copilot Studio et les intégrer à Copilot. Les organisations peuvent également créer des solutions d'IA sur mesure pour répondre à leurs besoins spécifiques. Cependant, les résultats sont mitigés.La ferveur autour de l'IA commence à baisser. Le cours des actions des sociétés à l'origine de la révolution de l'IA a chuté en 2024. De plus en plus d'investisseurs craignent que le rendement ne soit pas à la hauteur des milliards injectés . Les experts s'interrogent sur les limites des grands modèles de langage (LLM). Il apparaît de plus en plus clairement que la machine à faire du battage médiatique sur l'IA commence à ralentir, avec un retour à la réalité.Des dizaines de milliards de dollars ont été dépensés pour développer de modèles d'IA depuis le début du boom de l'IA, mais très peu d'entreprises les utilisent réellement. Selon les chiffres du Bureau du recensement des États-Unis, seuls 4,8 % des entreprises utilisent des modèles d'IA pour produire des biens et des services, contre 5,4 % au début de l'année 2024. C'est à peu près la même proportion qui a l'intention de le faire au cours au cours de cette année.Le problème de nombreux modèles d'IA actuels est qu'ils ne sont tout simplement pas assez puissants pour être tangibles. Une étude publiée en 2024 par le groupe de réflexion RAND a révélé que 80 % des projets d'IA échouent, soit plus du double du taux enregistré pour les autres projets. Certains dirigeants se plaignent, estimant que les retombées des projets d'IA sont "lamentables". Selon plusieurs analystes, les rendements ne seront pas à la hauteur.Par ailleurs, des rapports indiquent qu'OpenAI, le leader de la course à l'IA, serait lui-même en difficulté. OpenAI a prévu une perte d'environ 5 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars en 2024. Le chiffre d'affaires devrait atteindre 11,6 milliards de dollars pour l'année 2025. Les startups qui ont promis des gadgets d'IA révolutionnaires échouent lamentablement. Le Humane AI Pin et le rabbit r1 promettaient un avenir grandiose.Ni l'un ni l'autre n'ont tenu leurs promesses. L'AI Pin ne résout aucun problème et les retours sont supérieurs au nombre de ventes Le rabbit r1 s'avère être une application Android inintéressant . Et les lunettes Ray-Ban de Meta suscitent de sérieuses préoccupations en matière de protection de la vie privée.Source : Marc Benioff, cofondateur et PDG de Salesforce