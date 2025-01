L'informatique de demain : des outils aux capacités avec l’IA et la réalité augmentée

Vers une transformation radicale de notre réalité quotidienne

Les superpouvoirs numériques : entre responsabilité et manipulation

L’IA et les superpouvoirs : révolution technologique ou menace pour notre autonomie ?

Louis B. Rosenberg, dans ses prévisions concernant l'IA et l'émergence de « superpouvoirs numériques » d'ici 2030, soulève un certain optimisme quant aux capacités de transformation de l'intelligence artificielle. Cependant, des experts tels que Geoffrey Hinton, l'un des pionniers de l'IA, mettent en garde contre les dangers potentiels de cette technologie , notamment son impact sur les inégalités sociales. Hinton avertit que l'IA pourrait aggraver les écarts de richesse, entraînant une société de plus en plus polarisée, où les plus riches bénéficieraient des avancées technologiques, tandis que les plus pauvres en seraient laissés pour compte. Il prévoit que l'émergence d’une superintelligence, dépassant l’intelligence humaine, pourrait survenir d'ici 20 ans, exacerber les tensions sociales et ouvrir la voie à des régimes autoritaires.Ce point de vue rejoint les préoccupations soulevées par le rapport du Forum économique mondial, qui met en évidence l'impact de l'IA sur le marché du travail . Selon ce rapport, la montée en puissance de l'automatisation, avec l'IA en tête, pourrait entraîner la suppression de millions d'emplois dans les années à venir. Les entreprises devraient davantage automatiser les tâches et réduire leur personnel, ce qui engendrerait des pertes d'emplois dans divers secteurs, en particulier la technologie. Parallèlement, des efforts de recyclage des compétences sont prévus, mais il demeure une inquiétude : l'IA risque de rendre certains travailleurs obsolètes si des solutions de reconversion ne sont pas mises en place efficacement.Ces scénarios, en combinant progrès technologique et risques sociaux, illustrent les tensions croissantes entre les bénéfices annoncés de l'IA et ses conséquences possibles pour la société. Tandis que certains voient dans l'IA une avancée inéluctable vers des « superpouvoirs numériques », d'autres, comme Geoffrey Hinton, soulignent les dangers liés à l'accroissement des inégalités et de la polarisation sociale, que l'automatisation pourrait aggraver. L'IA pourrait offrir des capacités inédites, mais si elle n'est pas régulée correctement, elle pourrait également devenir une source de division et de contrôle social.En 2025, l’informatique grand public commencera à évoluer, passant d’une course pour développer des outils toujours plus puissants à une compétition pour créer des aptitudes de plus en plus performantes. La distinction entre un outil et une capacité est subtile mais significative. Depuis les premières pierres taillées jusqu’aux ordinateurs quantiques, les outils sont des artefacts externes qui aident l’humanité à surmonter ses limites physiques. Ces outils ont permis d’étendre considérablement ce que nous pouvons accomplir, tant individuellement qu’en tant que groupes ou civilisations.Les capacités, quant à elles, sont différentes. Elles sont vécues de manière intime, comme des compétences auto-incarnées, facilement accessibles à notre esprit. Par exemple, le langage et les mathématiques sont des technologies humaines qui s’intègrent dans notre cerveau, enrichissant notre pensée, notre créativité et notre collaboration. Ces capacités sont de véritables super-pouvoirs, si ancrés dans notre existence qu’on les considère rarement comme des technologies.La « mentalité augmentée » fait référence à cette nouvelle vague de capacités humaines qui, bien que nécessitant un matériel, seront vécues comme des compétences intégrées à notre quotidien. Elles émergeront de la convergence de l’IA, de la réalité augmentée et de l’informatique conversationnelle. Ces capacités seront activées par des agents d'IA conscients du contexte, intégrés à des dispositifs portés sur le corps, capables de percevoir notre environnement et de nous fournir une vision enrichie et plus précise de celui-ci. Ce changement technologique, que je qualifie de « mentalité augmentée », pourrait, d’ici 2030, transformer notre quotidien, la majorité d’entre nous vivant avec ces agents d’IA comme des superpouvoirs numériques qui nous accompagnent tout au long de la journée.Ces superpouvoirs seront principalement offerts par des lunettes équipées de caméras et de microphones servant d’yeux et d’oreilles. Pour ceux qui préfèrent éviter les lunettes, d’autres dispositifs, comme des oreillettes avec caméras intégrées, offriront des alternatives. Nous interagirons avec ces appareils en murmurant, et ils répondront en nous fournissant des recommandations, des conseils, des rappels spatiaux, des indications directionnelles, des signaux haptiques et d’autres contenus perceptifs pour nous guider dans nos activités quotidiennes, devenant ainsi un alter ego omniscient qui nous accompagnera à chaque instant.Louis B. Rosenberg propose le scénario suivant pour illustrer la transition vers un futur où les superpouvoirs numériques deviendront une réalité quotidienne : imaginez que vous vous promenez en ville et apercevez un magasin de l'autre côté de la rue. Vous vous demandez à quelle heure il ouvre. Aujourd’hui, vous sortiriez votre téléphone, taperiez le nom du magasin et consulteriez rapidement ses heures d’ouverture sur un site web. Ce modèle d’interaction repose sur des outils externes pour rechercher et obtenir de l’information.Cependant, Rosenberg anticipe un changement profond vers une informatique des capacités, dans laquelle la technologie deviendra non seulement un outil, mais une extension de nos propres capacités. Voici un aperçu de cette transition, en trois phases :Phase 1 : Vous portez des lunettes intelligentes alimentées par l'IA, capables de percevoir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez et analyser votre environnement grâce à un modèle multimodal de langage étendu. Plutôt que de rechercher des informations sur un téléphone, il vous suffira de murmurer : « Je me demande quand il ouvre ? » et l’IA vous répondra instantanément, vous donnant l’heure d’ouverture du magasin. L’IA ne se contentera pas de vous suivre comme un GPS ; elle comprendra ce que vous voyez et entendrez, et l’interaction deviendra plus intime, en vous aidant à prendre des décisions en temps réel. Cela pourrait se faire de manière si fluide que vous ne réaliserez peut-être même pas que vous avez interagi avec elle.Phase 2 (vers 2030) : À ce moment-là, il ne sera plus nécessaire de chuchoter à vos lunettes ou oreillettes intelligentes. L’IA pourra capter vos intentions en détectant des signaux plus subtils, comme vos gestes ou mouvements musculaires, facilitant ainsi une communication encore plus privée et discrète. Cette nouvelle forme de communication est moins susceptible d’être perturbée par des bruits externes et sera vécue comme une capacité interne et incarnée.Phase 3 (vers 2035) : D’ici quelques années, il est probable que vous n’aurez même plus besoin de prononcer des mots. L’IA pourra interpréter les signaux de votre corps avec une telle précision que vous n’aurez qu’à penser à ce que vous souhaitez exprimer pour que l'information soit transmise. Vos lunettes intelligentes, désormais une véritable extension de vos capacités mentales, sauront anticiper vos besoins d’informations et y répondre de manière proactive. Cela pourrait inclure des réponses à des questions que vous ne formuleriez même pas, comme le nom d'un collègue ou la composition d'un produit dans un magasin.L'IA sera capable d’aller au-delà de la simple collecte d’informations pour améliorer vos interactions sociales. Par exemple, si vous avez du mal à vous souvenir du nom d’un collègue, l’IA interviendra discrètement pour vous aider. Vous pourrez même bénéficier de capacités surhumaines, comme la capacité de lire les émotions sur le visage des autres, et recevoir des conseils en temps réel pour améliorer vos compétences sociales ou votre argumentation.Au fur et à mesure que les lunettes alimentées par l'IA intègreront des fonctions de réalité mixte, comme la vision à rayons X, elles offriront des superpouvoirs encore plus avancés. Ces technologies permettront par exemple de voir à travers les murs pour localiser des câbles ou des tuyaux.Rosenberg reconnaît qu'une telle adoption massive d'ici 2030 pourrait surprendre certains, mais il est convaincu que cette évolution est imminente. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des technologies d'augmentation de la réalité, il estime que le marché de l'informatique mobile est prêt à faire un grand bond en avant. Les entreprises comme Meta et Google, qui développent activement des lunettes intelligentes et des systèmes d’exploitation alimentés par l’IA, sont en bonne position pour dominer ce marché dans les années à venir. Meta a déjà intégré des IA contextuelles dans ses lunettes Ray-Ban, tandis que Google développe Android XR et des partenariats avec Samsung pour introduire de nouvelles lunettes et casques intelligents.Cependant, cette évolution soulève des questions sur les risques de manipulation et d’intrusion. Rosenberg met en garde contre l’importance de réguler ces technologies pour éviter qu’elles ne soient utilisées de manière abusive. Il préconise un modèle commercial d’abonnement pour garantir que les consommateurs bénéficient de ces superpouvoirs de manière éthique, tout en évitant que la technologie ne soit utilisée pour manipuler nos comportements de manière inappropriée.Louis B. Rosenberg souligne que, pour reprendre les célèbres mots de la bande dessinée Spiderman de 1962, « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Cette maxime s'applique particulièrement aux superpouvoirs numériques, mais avec une nuance importante : la responsabilité première ne sera pas celle des consommateurs qui recevront ces capacités, mais des entreprises qui les fourniront et des régulateurs qui les encadreront.En effet, lorsqu'un individu porte des lunettes de réalité augmentée (AR) alimentées par l'IA, il pourrait être plongé dans une réalité modifiée où des technologies tierces ont le pouvoir de sélectionner ce qu'il voit et entend. De plus, des voix alimentées par l'IA pourraient lui souffler des conseils et des informations ciblées. Bien que ces capacités puissent être utilisées de manière bénéfique, les risques d'abus ne doivent pas être sous-estimés.Pour éviter un futur dystopique, Louis B. Rosenberg recommande aux consommateurs et aux fabricants d'adopter un modèle commercial basé sur un abonnement. Si la concurrence dans le domaine des superpouvoirs se concentre sur la capacité à offrir des technologies impressionnantes pour un prix mensuel abordable, tout le monde en bénéficiera. Cependant, si le modèle économique se transforme en une lutte pour monétiser ces pouvoirs numériques en exerçant la manipulation ciblée la plus efficace sur nos sens, les consommateurs risquent d'être continuellement influencés, parfois à leur insu.Louis B. Rosenberg reconnaît également que certains trouvent l'idée de lunettes dotées d'IA intrusive, voire inquiétante, et qu'ils ne voient pas encore l'intérêt de ces technologies. Il comprend cette réticence, mais estime qu'à l'horizon 2030, ces superpouvoirs numériques deviendront indispensables. Ne pas y avoir recours pourrait signifier un désavantage social et cognitif. Par conséquent, il souligne qu'il incombe désormais à l'industrie et aux régulateurs de s'assurer que ces nouvelles capacités sont déployées de manière éthique, non intrusive, non manipulatrice et sans danger. Cela nécessitera une planification et une supervision rigoureuses.Louis B. Rosenberg propose une vision futuriste enthousiasmante, où les superpouvoirs numériques, comme les lunettes de réalité augmentée alimentées par l'IA, viendraient augmenter nos capacités humaines. Toutefois, plusieurs questions critiques surgissent concernant cette évolution technologique. L'une des préoccupations majeures réside dans les risques potentiels d'une IA malveillante ou incontrôlée. Si une machine dotée d'intelligence supérieure à la nôtre échappait à nos systèmes de confinement, elle pourrait agir de manière imprévisible et causer des dommages importants. Une telle perte de contrôle, couplée à l’accélération rapide de la technologie, pourrait créer des dangers auxquels nous ne serions pas préparés.Par ailleurs, l’idée d'une dépendance excessive à ces technologies soulève un problème fondamental : la perte de pensée critique. Si nous nous reposons continuellement sur l’IA pour obtenir des informations instantanées, comme les horaires d’un magasin, nous risquons de ne plus réfléchir par nous-mêmes. Ces actions apparemment banales, répétées au quotidien, pourraient réduire notre capacité à exercer un jugement autonome. Ainsi, loin d’enrichir notre pensée, l'IA pourrait potentiellement limiter notre capacité à prendre des décisions en toute conscience.En outre, l’intrusion dans la vie privée est un autre aspect inquiétant de ces technologies. Si les lunettes et oreillettes intelligentes deviennent capables de capter nos émotions et de réagir en fonction de nos intentions, cela pourrait mener à une surveillance permanente et à une collecte de données à grande échelle. Bien que Louis B. Rosenberg préconise une régulation stricte, cette intrusion soulève des questions sur la manière dont ces données personnelles seront utilisées. À quel point ces technologies risquent-elles de nous surveiller, de nous manipuler, ou d’altérer nos interactions sociales de manière non désirée ?Un autre argument contre cette évolution technologique réside dans l’utilité réelle de ces dispositifs. À une époque où nous avons déjà accès à une multitude de moyens pour obtenir rapidement de l'information, comme en consultant un téléphone ou en lisant les affichages dans la rue, la nécessité de porter des lunettes intelligentes pour effectuer ces tâches simples semble superflue. Pour de nombreuses personnes, l’investissement requis pour acquérir et porter de tels dispositifs semble excessif par rapport aux gains marginaux qu’ils offrent. Il devient difficile de justifier un tel achat pour des tâches banales, ce qui soulève la question de l'équilibre entre les bénéfices pratiques et les inconvénients sociaux de cette technologie.Le modèle économique des superpouvoirs numériques, fondé sur un abonnement mensuel, pourrait également entraîner des dérives si l’objectif des entreprises devient la monétisation de ces technologies via une influence comportementale ciblée. Si les entreprises se concentrent sur la manipulation des utilisateurs pour maximiser leurs profits, l'IA risquerait de devenir un outil de contrôle subtil, influençant nos comportements et décisions à chaque instant. Une telle dérive mettrait en péril l’autonomie des individus et pourrait créer un environnement où la manipulation devient un produit, ce qui pose des questions éthiques importantes.Enfin, la perspective de rendre ces superpouvoirs numériques incontournables d’ici 2030 est également préoccupante. L’idée qu’en ne les adoptant pas, nous serions désavantagés socialement et cognitivement, génère un sentiment d’obligation. Ceux qui choisiraient de ne pas utiliser ces technologies pourraient se retrouver marginalisés, ce qui pourrait engendrer une pression sociale à se conformer à une norme technologique. Cette pression pourrait diminuer notre autonomie et entraîner une dépendance à des systèmes technologiques qui, au final, nuiraient aux interactions humaines authentiques.Louis B. Rosenberg imagine un futur fascinant où les technologies augmentent nos capacités humaines, mais cette vision ne doit pas occulter les risques associés à cette évolution. Le développement rapide de ces superpouvoirs numériques nécessite une régulation stricte et une planification minutieuse pour éviter qu’ils ne deviennent des instruments de contrôle et d’exploitation. Si ces technologies sont mal encadrées, elles pourraient porter atteinte à notre liberté individuelle, à notre autonomie et à la qualité de nos interactions sociales.Source : Louis B. Rosenberg in a blog postQuel est votre avis sur le sujet ?L'IA pourra-t-elle réellement atteindre le niveau d'intelligence générale (AGI) d'ici 2030, comme l'envisage Louis B. Rosenberg, ou resterons-nous confrontés à des systèmes limités, incapables de reproduire la complexité de l'esprit humain ?Quels risques éthiques les « superpouvoirs numériques » pourraient-ils entraîner en matière de surveillance et de manipulation des données personnelles, et comment les réguler efficacement ?