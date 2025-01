Les entreprises sacrifient les emplois afin de démontrer la rentabilité de l'IA

L'IA pourrait aggraver les tensions déjà existantes sur le marché de l'emploi

L'évitement des coûts pourrait toucher durement les équipes d'ingénierie

Les investisseurs ont mobilisé environ 300 milliards de dollars de capitaux pour soutenir les projets d'IA générative au cours des deux dernières années. Plus de 92 milliards de dollars ont été injectés dans les projets d'IA en 2023 et environ 200 milliards en 2024 . Mais à l'aube de la nouvelle année, les investisseurs se demandent de plus en plus si les retours sur investissement seront à la hauteur des efforts. Les entreprises sont invitées à démontrer la valeur de l'IA.Selon une enquête réalisée en décembre par le cabinet mondial d'audit et de conseil KPMG, 68 % des chefs d'entreprise interrogés ont déclaré que la pression exercée par les investisseurs pour démontrer la rentabilité des investissements dans l'IA générative est « importante » ou « très importante ». Les entreprises se retrouvent donc contraintes de trouver des moyens pour démontrer la valeur de l'IA. Pour cela, certains dirigeants ont décidé de sacrifier les emplois.Les entreprises ont commencé à lier leurs initiatives en matière d'IA à leurs plans réduction d'embauche, ou à ce que l'on appelle l'évitement des coûts. L'évitement des coûts consiste à prendre des mesures proactives pour empêcher l'apparition de dépenses futures, en anticipant et en éliminant les causes potentielles de coûts supplémentaires. Par exemple, Salesforce a annoncé qu'il n'envisage pas d'embaucher d'ingénieurs logiciels en 2025 en raison de l'IA « L'évitement des coûts est un terme approprié, car nous avons cet état d'esprit : faire plus avec la même chose », affirme Thomas Bodenski, directeur de l'exploitation de la société de logiciels financiers TS Imagine. Plutôt que d'embaucher davantage de travailleurs intellectuels pour des tâches répétitives, il a expliqué que la mise en œuvre d'un nouveau processus de tri basé sur l'IA a permis à TS Imagine de « maintenir ses effectifs aux niveaux existants ».« Même si l'entreprise devait embaucher de nouveaux employés, ils ne seraient pas en mesure d'apprendre certaines tâches aussi rapidement que l'IA », ajoute-t-il. Selon lui, TS Imagine reçoit 100 000 alertes par courriel chaque année et les trier manuellement nécessite 4 000 heures de travail, soit l'équivalent de 2½ personnes à temps plein. « L'IA peut faire le travail à 3 % du coût des employés », a déclaré Thomas Bodenski au Wall Street Journal.Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, a déclaré que la société n'envisage pas d'embaucher des ingénieurs logiciels en 2025, car l'IA Agentforce de l'entreprise et d'autres outils d'IA ont augmenté de 30 % la productivité de ses équipes d'ingénierie. Selon Marc Benioff, les gains de productivité sont « incroyables ».Le gel des embauches ne concerne pas seulement Salesforce et TS Imagine. Chez Palantir Technologies, qui vend des logiciels d'analyse de données aux entreprises et aux gouvernements, l'IA a déjà permis de réduire les effectifs futurs de 10 à 15 %, selon le directeur de l'information de l'entreprise, Jim Siders. Selon de nombreux rapports, les cols blancs sont les travailleurs les plus exposés à l'automatisation. Les travailleurs de la Tech n'y échappent pas Bien que les experts affirment qu'il n'y a pas encore de preuve que l'IA accapare des pans entiers des emplois de bureau, il existe des craintes que l'IA perturbe l'ensemble des embauches à un moment où le nombre de chômeurs américains à la recherche d'un emploi depuis au moins six mois a augmenté de plus de 50 % depuis la fin de l'année 2022. Tout comme aux États-Unis, les travailleurs européens sont de plus en plus préoccupés par les progrès de l'IA.S'exprimant lors de l'événement CIO Network Summit organisé par le Wall Street Journal en octobre 2024, Jim Siders a déclaré que « l'évitement des effectifs » et les économies associées ont permis à Palantir d'investir dans « le prochain cycle d'expérimentation ». Selon lui, la grande idée derrière tout cela est de « trouver des efficacités pour ne pas avoir à remplacer les personnes qui ne font qu'appuyer sur des boutons pour gagner leur vie par d'autres ».Il a ajouté que l'approche de Palantir vise également à « aider les personnes à remonter la chaîne pour faire des choses qui sont vraiment différenciées ». Pour Christos Ruci, DSI de la société de services de construction Limbach Company, l'évitement des coûts consiste à donner au personnel des ressources qui seraient autrement consacrées à l'embauche de nouveaux travailleurs. Il pense que l'IA pourrait faire un meilleur travail que les travailleurs humains.« Ajouter du personnel, ce n'est pas seulement ajouter un corps, c'est aussi ajouter de la gestion. Nous voulons vraiment nous concentrer sur le maintien du personnel que nous avons, sur son perfectionnement et sur la mise à sa disposition de meilleurs outils pour faire son travail », a déclaré Christos Ruci. Les cols blancs semblent les travailleurs plus exposés , mais de nombreuses entreprises cherchent également à remplacer leurs développeurs par l'IA. « Un autre facteur important : l'évitement des coûts se manifeste le plus souvent dans des départements spécifiques tels que le développement de logiciels et le service à la clientèle », a fait remarquer Arun Chandrasekaran, analyste chez Gartner, une société d'études de marché et de conseil en informatique.« Dans ces domaines, nous commençons à entendre parler de report de l'embauche, c'est-à-dire que je peux reporter l'embauche à une date ultérieure ou embaucher moins de personnes que ce que j'avais prévu à l'origine », ajoute Arun Chandrasekaran. Toutefois, il est important de souligner que l'évitement des coûts n'est qu'une des façons dont les entreprises évaluent la valeur de l'IA à l'heure actuelle. D'autres baromètres peuvent aussi entrer en jeu.Certaines entreprises mettent davantage l'accent sur la croissance du chiffre d'affaires, la rentabilité ou les gains de productivité. Par exemple, Johnson Controls se concentre sur la productivité et la croissance de l'IA, selon Vijay Sankaran, directeur du numérique et de l'information du conglomérat industriel. Johnson Controls est une entreprise américaine qui fabrique, installe et maintient diverses technologies et solutions de pointe pour le bâtiment.Mais certains sont critiques à l'égard de ces mesures. Vikas Vijaywargiya, DSI de la société de logiciels et de services informatiques Zensar Technologies, affirme que « les premières mesures du retour sur investissement des nouvelles technologies sont souvent à côté de la plaque ». « De nombreux DSI sont encore en train de comprendre les complexités du retour sur investissement de l'IA, souvent par le biais d'un processus d'essais et d'erreurs », dit-il.Dans le même temps, certains travailleurs américains parviennent à mieux faire ce qu'ils ont à faire. Selon le ministère américain du Travail, que ce soit avec l'aide de l'IA ou non, la productivité aux États-Unis a augmenté de 2 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouvelles politiques d'évitement des coûts adoptées par les entreprises technologiques ?Quels pourraient être les impacts de ces politiques d'évitement des coûts sur le marché du travail dans les années à venir ?