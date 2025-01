Le PDG de Replit affirme que l'IA réduira le besoin de codeurs professionnels

L'IA peut-elle supprimer les barrières entre les codeurs des non-codeurs ?

Impacts potentiels des progrès de l'IA sur l'avenir du métier de développeur

Critiques, controverses et implication plus large dans le secteur de l'IA

Replit est une startup américaine et un environnement de développement intégré (EDI) en ligne. La startup a été cofondée par les programmeurs Amjad Masad, Faris Masad et la designer Haya Odeh en 2016. Replit prend en charge plus de 50 langages de programmation et permet aux utilisateurs de créer des projets logiciels en ligne appelés « repls ». Ils peuvent coder, déboguer et collaborer sur des projets logiciels directement depuis un navigateur Web.Replit a adopté l'IA dès le début et ces dernières années, la plateforme a lancé des produits qui automatisent divers aspects du processus de codage. Son outil « Replit Agent AI » assiste les utilisateurs en générant du code à partir de descriptions en langage naturel, simplifiant ainsi le processus de développement. Selon le PDG de Replit, Amjad Masad, cet outil, ainsi que d'autres, devrait permettre à la plateforme de démocratiser le développement de logiciels.Lors d'une récente interview avec Semafor, il a confié que la dernière clientèle de Replit est un nouveau type de codeurs : ceux qui ne connaissent rien au code. « Nous ne nous intéressons plus aux codeurs professionnels », a déclaré Amjad Masad. Selon lui, il est temps que les non-codeurs apprennent à utiliser les outils d'IA pour créer eux-mêmes des logiciels. Il pense que cet état de choses rendra le recours aux codeurs professionnels moins indispensable.Il est l'auteur d'un concept connu sous le nom de « loi d'Amjad », selon lequel le rendement de l'apprentissage du code double tous les six mois. En tirant parti de l'IA, Replit veut permettre aux gens de passer outre les années de formation et d'expérience généralement requises pour coder des logiciels complexes. Cette démocratisation du codage ouvre des possibilités infinies pour les utilisateurs qui ne s'identifient généralement pas comme des développeurs.Selon Amjad Masad, il s'agit en fait d'un retour aux sources de la manière dont les ordinateurs étaient censés fonctionner. Avant Windows, les utilisateurs saisissaient des messages complexes et obscurs dans MS DOS. Mais seul un petit pourcentage de la population allait adopter une technologie qui nécessitait l'apprentissage d'un langage entièrement nouveau. DOS a fini par céder la place à Windows, et le clic de la souris a remplacé les messages-guides.L'IA permet aujourd'hui aux utilisateurs de toute catégorie de solliciter les ordinateurs en écrivant de simples descriptions en langage naturel, au lieu de commandes obscures. « Je pense que l'ère de Windows, des souris et des ordinateurs de bureau sera totalement révolue », a déclaré Amjad Masad.Replit ambitionne en effet de faire tomber les barrières qui ont traditionnellement séparé les codeurs des non-codeurs. Ce changement mettrait tout le monde sur un pied d'égalité, donnant à tout le monde la possibilité de façonner activement l'avenir numérique. Si les codeurs professionnels peuvent se sentir mal à l'aise à l'idée de perdre leur monopole sur le développement de logiciels, Replit ouvre une nouvelle frontière où la créativité règne en maître.Amjad Masad affirme : « trouver des problèmes logiciels dans votre vie est aussi une compétence, regarder un problème et dire un logiciel pourrait résoudre cela est une compétence ». Selon lui, c'est une compétence que seuls les développeurs de logiciels pouvaient exploiter. Aujourd'hui, presque tout le monde peut le faire. La création de logiciels personnalisés à partir de zéro pourrait devenir un élément normal de la vie quotidienne pour la plupart des gens.Les personnes douées dans ce domaine auront un avantage, de la même manière que les personnes naturellement organisées et efficaces ont un avantage aujourd'hui. Toutefois, la qualité et la sécurité du code généré par l'IA sont encore sujettes à de nombreuses préoccupations. Une étude réalisée par Uplevel en 2024 a montré que la productivité des développeurs ne s'est pas améliorée grâce aux assistants d'IA de codage et que leur code est devenu plus bogué. Elle a révélé que l'utilisation de GitHub Copilot a entraîné une augmentation de 41 % des bogues . Malgré la diminution des heures de travail pour les groupes de contrôle et de test, ceux qui ont utilisé l'outil n'ont pas été soulagés de l'épuisement professionnel, ce qui indique son efficacité limitée dans la réduction du stress lié au travail. Les développeurs passent plus de temps à examiner le code généré par l'IA, ce qui pourrait contrebalancer tout gain de temps.« Cela suggère que Copilot peut avoir un impact négatif sur la qualité du code. Les responsables de l'ingénierie peuvent souhaiter creuser davantage pour trouver les PR avec des bogues et mettre en place des garde-fous pour l'utilisation responsable de l'IA générative », indique le rapport intitulé.Alors que Replit se détourne des codeurs professionnels pour se concentrer sur le grand public, beaucoup se demandent ce que cela signifie pour le rôle traditionnel du développeur. Les progrès de l'IA accentuent les inquiétudes concernant la sécurité du travail , mais les entreprises affirment que les outils d'IA comme GitHub Copilot ne sont pas conçus pour remplacer les développeurs, mais pour changer complètement la façon dont le développement est abordé.Les codeurs professionnels pourraient être amenés à passer de l'écriture de code ligne par ligne à des rôles où ils agissent en tant qu'orchestrateurs ou conservateurs de produits pilotés par l'IA. Au lieu d'être les seuls créateurs, les codeurs professionnels se concentreront sur l'affinage, la structuration et l'augmentation des résultats produits par l'IA. Selon les experts, cette évolution pourrait conduire à une redéfinition de l'expertise en matière de codage.Dans ce cas, la véritable valeur réside dans la réflexion stratégique et l'innovation plutôt que dans les tâches répétitives. La vision de Replit ne se limite pas à l'amélioration de l'efficacité. La startup vise également à inspirer une nouvelle génération de créateurs. En supprimant les obstacles décourageants associés à l'apprentissage du codage, Replit ouvrirait des perspectives à ceux qui ont été jusque-là mis à l'écart par les complexités de la programmation.La décision de Replit de ne pas mettre l'accent sur les codeurs professionnels n'a pas été exempte de critiques. De nombreux acteurs s'interrogent sur la manière dont ce changement pourrait affecter la sécurité de l'emploi et la valeur du codage en tant que profession. Ils craignent que le code généré par l'IA ne conduise à un marché saturé de solutions de mauvaise qualité ou que le rôle des développeurs ne soit réduit au profit de l'intervention de l'IA.Amjad Masad répond à ces préoccupations en soulignant que l'IA ne remplace pas l'ingéniosité humaine, mais qu'elle est un outil qui permet de l'amplifier. Il affirme que, tout comme les calculatrices n'ont pas remplacé les mathématiciens, l'IA ne remplacera pas les développeurs. Au contraire, elle repousse les limites du possible, permettant aux gens de se concentrer sur la résolution de problèmes de haut niveau plutôt que sur des tâches répétitives.L'initiative de Replit suggère que l'IA n'est plus un outil supplémentaire, mais est en train de devenir le fondement de l'innovation. Les entreprises qui n'adoptent pas ces changements risquent d'être distancées dans un paysage en évolution rapide. Cette tendance soulève aussi des questions importantes sur l'éducation et le développement de la main-d'œuvre. Comment l'industrie formera-t-elle la prochaine génération de développeurs et de technologues ?Selon certains, de nouveaux modèles d'apprentissage pourraient voir le jour. Ils seraient moins axés sur les compétences de programmation traditionnelles et davantage sur la résolution créative de problèmes et la gestion de l'IA. Pour d'autres, l'IA souffre d'un battage médiatique et ses capacités sont surestimées.Source : Amjad Masad, PDG de ReplitQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des prédictions du PDG de Replit sur l'avenir du développement de logiciels ?Il affirme que l'IA rendra le recours aux codeurs professionnels moins indispensable. Qu'en pensez-vous ?Quels impacts l'IA pourrait-elle avoir sur le marché de l'emploi à l'avenir, notamment sur le métier de développeur ?