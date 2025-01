Brad Pitt is not messaging fans for money, rep warns after French woman loses life savings in scam https://t.co/iterMAJdd7 via @EW — vision21s (@vision21siecle) January 15, 2025

L'inquiétude autour des deepfakes grandit depuis un certain temps et une étude avait montré que les deepfakes se classent désormais au deuxième rang des incidents de cybersécurité les plus courants pour les entreprises britanniques et que plus d'un tiers des organisations en ont fait l'expérience. Récemment, c'est une Française qui s'est fait escroquer de 830 000 euros à causes des deepfakes. Elle a été victime d'une escroquerie à l'IA qui lui faisait croire qu'elle entretenait une relation avec Brad Pitt, la star hollywoodienne.Tout a commencé lorsque cette femme de 53 ans, nommée Anne, a téléchargé Instagram en février 2023 et a déclaré avoir été contactée par quelqu'un qui prétendait être la mère de l'acteur. Le compte a dit à Anne que son fils "", et quelqu'un prétendant être Brad Pitt a pris contact avec elle le jour suivant.Bien que ces interactions aient déclenché une sonnette d'alarme pour Anne, elle a déclaré aux médias français : "". Anne dit avoir eu des doutes à plusieurs reprises.Le faux Brad Pitt a déclaré qu'il avait essayé de lui envoyer des cadeaux de luxe, mais qu'il n'était pas en mesure de payer les droits de douane exigés, les comptes bancaires étant gelés en raison de la procédure de divorce avec Angelina Jolie. C'est alors qu'Anne a envoyé pour la première fois de l'argent, dont 9 000 euros aux escrocs.Les demandes d'argent se sont ensuite multipliées, Anne pensant que l'utilisateur se faisant passer pour Brad Pitt avait besoin d'argent pour payer un traitement contre un cancer du rein, et plusieurs images générées par l'IA ont été envoyées pour tenter de faire croire au mensonge. "A l'époque, la fille d'Anne, âgée de 22 ans, a tenté de "", comme elle l'a raconté plus tard à TF1. Ce n'est que lorsque Brad Pitt a officialisé sa nouvelle compagne, Inès de Ramon, qu'Anne a décidé de mettre un terme à ce qu'elle croyait être une vraie relation.Lors de la conversation avec TF1, la victime a déclaré : "" Une enquête est en cours, Anne ayant contacté la police après que le ou les faux comptes ont tenté de lui soutirer davantage d'argent.Selon l'émission de TF1, la femme a perdu toutes ses économies et a tenté de mettre fin à ses jours à trois reprises depuis que l'escroquerie a été révélée. L'émission a depuis été retirée après avoir déclenché une "vague de harcèlement".Un représentant de l'équipe du véritable acteur a déclaré qu'il était "". Ils ont averti que les gens ne devraient pas répondre à des sollicitations en ligne non sollicitées "".Plusieurs escroqueries liées à l'IA ont eu lieu ces dernières années, la nouvelle technologie rendant plus difficile le décryptage de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, ce qui pourrait devenir un problème important dans les années à venir. Mais le plus inquiétant est le fait que les gens surestiment leur capacité à repérer les "deepfakes". Lors d'une enquête sur le sujet, le directeur technologique de Jumio avait déclaré : "".Quel est votre avis sur cet incident ?Quelles solutions trouvez-vous crédibles ou pertinentes contre les deepfakes ?