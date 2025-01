ELIZA, créé par Joseph Weizenbaum au MIT au début des années 1960, est généralement considéré comme le premier chatbot au monde. Il a été développé en MAD-SLIP sur le CTSS du MIT, le premier système de partage du temps au monde, sur un IBM 7094. Nous avons découvert un imprimé original d'ELIZA dans les archives du professeur Weizenbaum au MIT, comprenant une première version du célèbre script DOCTOR, une version presque complète du code MAD-SLIP et diverses fonctions d'assistance en MAD et FAP. Nous décrivons ici la réanimation de cet ELIZA original sur un CTSS restauré, fonctionnant lui-même sur un IBM 094 émulé. L'ensemble de la pile est open source, de sorte que tout utilisateur d'un système d'exploitation de type Unix peut faire fonctionner le premier chatbot du monde sur le premier système de partage du temps de travail du monde. "Nous ne pouvons voir qu'à une courte distance devant nous, mais nous pouvons voir tout ce qu'il y a à faire." (Dernière ligne de l'article MIND de Turing, publié en 1950) ELIZA, créé par Joseph Weizenbaum au MIT au début des années 1960, est généralement considéré comme le premier chatbot au monde. Il a été développé en MAD-SLIP sur le CTSS du MIT, le premier système de partage du temps au monde, sur un IBM 7094. Nous avons découvert un imprimé original d'ELIZA dans les archives du professeur Weizenbaum au MIT, comprenant une première version du célèbre script DOCTOR, une version presque complète du code MAD-SLIP et diverses fonctions d'assistance en MAD et FAP. Nous décrivons ici la réanimation de cet ELIZA original sur un CTSS restauré, fonctionnant lui-même sur un IBM 094 émulé. L'ensemble de la pile est open source, de sorte que tout utilisateur d'un système d'exploitation de type Unix peut faire fonctionner le premier chatbot du monde sur le premier système de partage du temps de travail du monde. "" (Dernière ligne de l'article MIND de Turing, publié en 1950)

Développé par Joseph Weizenbaum, professeur au MIT, ELIZA a été mis au point dans les années 1960 et nommé d'après Eliza Doolittle, protagoniste de la pièce "", à qui l'on a appris à parler comme une femme britannique aristocratique. Les chercheurs affirment qu'en tant que modèle de langage avec lequel l'utilisateur pouvait interagir, ELIZA a eu un impact significatif sur l'intelligence artificielle (IA) d'aujourd'hui.Weizenbaum a écrit ELIZA dans un langage de programmation aujourd'hui disparu qu'il a inventé, appelé Michigan Algorithm Decoder Symmetric List Processor (MAD-SLIP), mais il a été presque immédiatement copié dans le langage Lisp. La version Lisp d'ELIZA est devenue virale avec l'avènement de l'internet et la version originale est devenue obsolète.Mais des "archéologues du logiciel" ont découvert le code original disparu depuis 60 ans et ont redonné vie au chatbot. Lorsque Jeff Shrager, coauteur de l'étude et spécialiste des sciences cognitives à l'université de Stanford, et Myles Crowley, archiviste au MIT, l'ont trouvée parmi les documents de Weizenbaum, les experts pensaient que le code ELIZA original de 420 lignes avait été perdu jusqu'en 2021.Voici la présentation de la découverte par les chercheurs :Bien que simple selon les critères d'aujourd'hui, ELIZA a été révolutionnaire pour l'époque, donnant vie au concept - qui relevait alors de la science-fiction - d'une conversation avec un ordinateur, et allumant un feu (pour le meilleur ou pour le pire) sous l'IA. ELIZA a eu un impact significatif, bien qu'involontaire et quelque peu indirect, sur l'IA.ELIZA a été le premier programme à incarner directement le test de Turing et a concrétisé ce qui était à ce moment-là (et dans une large mesure par la suite, jusqu'à il y a peut-être même quelques années) l'idée que l'on pouvait avoir une véritable conversation avec un ordinateur. Il a montré, en partie, qu'il n'était peut-être pas nécessaire de résoudre des problèmes d'intelligence pour obtenir une intelligence artificielle (IA) (jusqu'à ce moment-là, et jusqu'à l'intelligence apparente spectaculaire et inattendue des LLM), les gens essayaient de modéliser la façon dont les gens pensaient et de coder ces processus dans des ordinateurs. Il est presque certain qu'ELIZA a eu d'autres répercussions indirectes ; il est ancré dans la psyché de l'IA.Concernant le problème de la saisie des nombres, l'exécution du code original est agréable et authentique. Le fait de trouver des bogues ne fait qu'ajouter à cette authenticité. Alors toute modification ou correction de bogue porte atteinte, à l'exception des interventions mineures nécessaires à l'exécution du code pour que les gens puissent l'exécuter. En termes plus académiques, il est important que les programmes découverts dans le cadre de recherches archéologiques de ce type conservent autant que possible leur nature exacte.Il est vrai que les chercheurs ont dû effectuer des réparations à la marge afin de faire fonctionner le code découvert, mais le code en cours d'exécution correspond à 96 % à ce qui a été découvert, et ce qui a été modifié est clairement documenté, mais aucune modification n'a été apportée au code de base, comme cela aurait été nécessaire pour réparer le problème des nombres.Pour rappel, en 2023, des chercheurs de l'université de San Diego ont révélé que le chatbot ELIZA a surpassé le modèle GPT-3.5 d'OpenAI lors d'un test de Turing. Lors des testes, ELIZA a obtenu un taux de réussite de 27 %, surpassant le GPT-3.5 qui a obtenu 14 %. Le GPT-4 a atteint un taux de réussite de 41 %, juste derrière les humains.