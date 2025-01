Pour étudier les dirigeants mondiaux, la CIA discute avec leurs clones IA, en utilisant les renseignements recueillis par les espions pour créer des profils IA pouvant prédire les comportements des dirigeants

La Central Intelligence Agency (CIA) est un service civil de renseignement extérieur du gouvernement fédéral des États-Unis chargé de recueillir, de traiter et d'analyser les informations relatives à la sécurité nationale provenant du monde entier, principalement par le biais du renseignement humain, et de mener des actions secrètes par l'intermédiaire de sa direction des opérations. Le siège de l'agence se trouve au George Bush Center for Intelligence à Langley, en Virginie.Comprendre les dirigeants du monde est l'une des tâches les plus importantes de la CIA. Les analystes passent au peigne fin les renseignements recueillis par les espions et les informations accessibles au public afin de créer des profils de dirigeants permettant de prédire leurs comportements. Un chatbot alimenté par l'intelligence artificielle aide désormais à faire ce travail.Au cours des deux dernières années, la CIA a mis au point un outil qui permet aux analystes de parler à des versions virtuelles de présidents et de premiers ministres étrangers, qui leur répondent. « C'est un exemple fantastique d'application que nous avons pu déployer rapidement et mettre en production de manière moins coûteuse et plus rapide », a déclaré Nand Mulchandani, directeur technique de la CIA.Le chatbot s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'agence d'espionnage pour améliorer les outils mis à la disposition des analystes de la CIA et de ses agents sur le terrain, et pour mieux comprendre les avancées techniques des adversaires. L'objectif principal est de permettre aux entreprises de travailler plus facilement avec l'agence la plus secrète.William Burns, directeur de la CIA ces quatre dernières années, a donné la priorité à l'amélioration de la technologie de l'agence et à la compréhension de son utilisation. Les futurs responsables de l'administration Trump affirment qu'ils ont l'intention de s'appuyer sur ces initiatives, et non de les démolir.Sous la direction de William Burns, l'agence a créé un centre de mission axé sur la technologie afin de mieux comprendre les technologies utilisées par la Chine et d'autres adversaires. Elle a également engagé Nand Mulchandani, qui a participé à la création d'une série de startups prospères avant de rejoindre le centre d'IA du Pentagone, en tant que premier directeur de la technologie de l'agence. Au cours des deux dernières années et demie, il a eu pour mission de faciliter la tâche des entreprises privées ayant développé de nouvelles technologies afin qu'elles puissent vendre ces applications et ces outils à la CIA.De nombreux bureaux de la CIA sont des enclos de cubicules ou comportent des grappes de bureaux pour les assistants. Lorsque Nand Mulchandani a commencé, on lui a attribué un espace au même étage que les principaux dirigeants de la CIA, mais il n'était pas satisfait. Il a été rebuté par la petitesse des bureaux, le manque de lumière naturelle et les pièces ressemblant à des placards où l'on peut consulter les documents les plus confidentiels. Il a ordonné une rénovation.Les anciens bureaux ont été remplacés par différents espaces dotés de bureaux mobiles pour les réunions et les échanges d'idées. L'objectif était de créer un espace qui fasse écho aux lieux de travail de la Silicon Valley - et de signaler aux entrepreneurs de passage que l'agence était prête à changer. « L'espace sera le moteur de la culture, une culture de la discussion », a déclaré Nand Mulchandani. « Une tranche de la Silicon Valley au septième étage. »Cette récente initiative de la CIA fait écho au lancement par Microsoft d'un chatbot IA pour les espions . En effet, en mai 2024, Microsoft a introduit un modèle d’IA générative basé sur GPT-4 spécialement conçu pour les agences de renseignement américaines. L'IA, qui opère déconnecté d’Internet, a été conçue pour permettre aux agences d'espionnage d'analyser des informations top secrètes sans risques de connectivité et pour permettre des conversations sécurisées avec un chatbot similaire à ChatGPT ou Microsoft Copilot.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ce cas d'application de l'IA crédible ou pertinent ?Quelles implications voyez-vous dans l’utilisation d’un chatbot IA par les agences de renseignement ?