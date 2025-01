Donald Trump supprime certaines mesures en matière de sécurité pour l'IA générative

Quelques-uns des risques associés à l'IA

Donald Trump pourrait également s'attaquer à d'autres mesures prises sous l'ère Biden

Donald Trump montre dès la première journée de sa seconde présidence qu'il n'entend pas laisser en place les mesures contraignantes prises par son prédécesseur sur l'IA. Le président républicain a fait du développement de nouveaux systèmes d'IA une priorité de sa seconde administration. Son investiture a notamment été marquée par la présence de grands noms de la technologie, dont certains ont fait des dons notables au budget d'investiture du lundi 20 janvier. Le décret en question a été signé en 2023 par l'ex-président américain Joe Biden en vue d'établir des lignes directrices en matière de sécurité pour l'IA générative . Il exigeait des développeurs de grands modèles de langage (LLM), comme ceux de la famille GPT, qu'ils partagent les résultats des tests de sécurité avec le gouvernement américain. Le décret chargeait le National Institute of Standards and Technology d'élaborer des normes pour les tests de sécurité.À travers ce même décret, d'autres agences fédérales étaient également chargées d'évaluer tout risque que l'IA pourrait poser sur le plan chimique, biologique, radiologique, nucléaire, de la cybersécurité ou des infrastructures critiques. Le décret de l'ère Biden couvre un vaste chantier et ses objectifs vont des droits civils aux réglementations industrielles, en passant par une vague d'embauches au sein du gouvernement. Cela dit, il vient d'être révoqué.Donald Trump a mis fin à tout cela hier en signant une multitude de nouveaux décrets. Le décor est désormais planté pour une épreuve de force concernant la loi sur l'IA de l'Union européenne, adoptée l'année dernière, qui crée des exigences de transparence et interdit certaines utilisations de l'IA. Le décret de Joe Biden était intervenu après que les législateurs américains ont échoué à adopter une loi établissant des garde-fous pour le développement de l'IA.Mais Donald Trump et le parti républicain estiment que le décret entrave l'innovation en matière d'IA. Le parti républicain s'est engagé en 2024 à abroger le décret , affirmant : « les républicains soutiennent le développement de l'IA ancré dans la liberté d'expression et l'épanouissement de l'homme ».D'autres mesures mises en place par Joe Biden pour stimuler le développement de l'IA aux États-Unis pourraient avoir de meilleures chances de survie. Ce mois-ci, il a limité les exportations de puces et de modèles d'IA et a pris un décret visant à accélérer le développement de centres de données d'IA sur le territoire fédéral.Pour atténuer les risques associés à l'IA, les experts affirment qu'il est essentiel de mettre en place des cadres juridiques et éthiques robustes et d'assurer une transparence dans le développement des algorithmes. Le décret signé par le président Joe Biden en 2023 visait à atténuer les risques suivants :Les mesures introduites par le décret de Joe Biden visaient à encadrer le développement de l'IA pour protéger les consommateurs, les travailleurs et la sécurité nationale des États-Unis. Mais de nombreux critiques et des responsables politiques ont estimé que ces obligations pouvaient freiner l'innovation en imposant des contraintes supplémentaires aux développeurs. Les critiques ont estimé que cela pouvait nuire au leadership des États-Unis dans le secteur.Ces mesures sont maintenant supprimées. La révocation de ce décret par le président Donald Trump reflète une volonté de promouvoir le développement de l'IA aux États-Unis en réduisant les réglementations perçues comme contraignantes, tout en soulevant des questions sur la manière de gérer les risques associés à la technologie. Donald Trump n'a pas donné de détails sur sa politique en matière d'IA, mais de nombreuses mesures pourraient sauter « Nous pensons que le président Trump serait plus souple et que Harris serait plus directe », a expliqué Dan Romanoff, analyste principal de la recherche sur les actions chez Morningstar, sur la réglementation américaine en matière d'IA. Les analystes ont déclaré que l'abrogation du décret de Joe Biden serait un résultat mitigé pour les entreprises technologiques. Comme souligné ci-dessus, la question des risques liés à l'IA reste une préoccupation majeure.« Je pense que c'est à double tranchant dans un sens où, bien sûr, moins de réglementation, moins de rapports, moins d'obstacles bureaucratiques à franchir, c'est très bien », a déclaré Valerie Wirtschafter, chargée de recherche à la Brookings Institution's Foreign Policy, Artificial Intelligence and Emerging Technology Initiative. Valerie Wirtschafter a également déclaré que l'annulation du décret pris par l'administration Biden pourrait s'avérer être une bonne initiative.Elon Musk, le principal allié de Donald Trump, se considère comme un « libertarien » et s'affiche comme un fervent la liberté d'expression. Toutefois, ses détracteurs affirment que sa notion de la liberté d'expression est à géométrie variable et Elon Musk est également accusé d'avoir laissé X (ex-Twitter) se transformer en un bastion pour les personnes qui propagent l'idéologie nazie, les discours antisémites et de nombreux autres types de discours haineux en ligne. Beaucoup craignent que l'influence d'Elon Musk sur Donald Trump conduise à une réglementation laxiste sur ces sujets sensibles . Dans le même temps, d'autres personnes partageant les idées d'Elon Musk accusent l'ex-administration Biden d'avoir pris des mesures restreignant la liberté d'expression.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision de Donald Trump de révoquer le décret de Joe Biden sur la sécurité de l'IA ?