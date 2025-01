Un investissement massif dans l'infrastructure nécessaire au développement de l'IA

Les besoins croissants de l'IA ont un impact considérable sur l'environnement

Announcing The Stargate Project



The Stargate Project is a new company which intends to invest $500 billion over the next four years building new AI infrastructure for OpenAI in the United States. We will begin deploying $100 billion immediately. This infrastructure will secure… — OpenAI (@OpenAI) January 21, 2025

L'appétit énergétique de l'IA suscite de nombreuses préoccupations

Envoyé par Donald Trump

La Chine est un concurrent, d'autres sont des concurrents. Nous voulons être dans ce pays, et nous le rendons disponible. Je vais beaucoup aider par le biais de déclarations d'urgence, parce que nous avons une urgence, nous devons faire construire ce matériel. Ils doivent donc produire beaucoup d'électricité. Et nous ferons en sorte qu'ils puissent produire cette électricité facilement, dans leurs propres usines s'ils le souhaitent.



Donald Trump accélère le développement de l'IA malgré les risques

Le président américain Donald Trump a fait cette annonce le mardi 21 janvier 2025 lors d'une réunion d'information à la Maison Blanche. Le PDG de Softbank, Masayoshi Son, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, et le président d'Oracle, Larry Ellison, s'étaient rendus à la Maison Blanche pour assister à l'annonce. Lors de son allocution, Donald Trump a déclaré que Stargate représente le « plus grand projet d'infrastructure pour l'intelligence artificielle de l'histoire ».« Ensemble, ces géants mondiaux de la technologie annoncent la création de Stargate, une nouvelle entreprise américaine qui investira au moins 500 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA aux États-Unis. Inscrivez ce nom dans vos livres, car je pense que vous allez en entendre beaucoup parler », a-t-il déclaré. D'après lui, Stargate créerait plus de 100 000 emplois américains et cet investissement serait réalisé au cours des quatre prochaines années.L'investissement initial dans Stargate devrait s'élever à 100 milliards de dollars. Lors de son allocution, Sam Altman s'est dit ravi de cette initiative et a déclaré qu'il s'agirait du « projet le plus important de cette époque. « Le fait que nous puissions faire cela aux États-Unis est tout simplement merveilleux. Je pense qu'au fur et à mesure que cette technologie progresse, nous verrons des maladies guéries à un rythme sans précédent », a déclaré Sam Altman.Larry Ellison a indiqué que le premier projet de données du groupe, d'une superficie d'un million de mètres carrés, était déjà en cours de construction au Texas. Cette première phase du projet comporterait jusqu'à dix centres de données. D'autres investisseurs devraient se joindre à Stargate.Oracle est l'un des plus grands exploitants de centres de données aux États-Unis. Et SoftBank a les poches profondes nécessaires pour financer l'expansion de l'infrastructure de l'IA, qui devrait coûter des centaines de milliards de dollars, selon les estimations des experts du secteur.SoftBank aura la responsabilité financière de Stargate et OpenAI la responsabilité opérationnelle. Un quatrième partenaire, l'investisseur MGX, contribue également au financement du projet. Selon OpenAI, Masayoshi Son, de SoftBank, sera le président de la coentreprise Stargate.Depuis des mois, les leaders de l'IA tirent la sonnette d'alarme : il faudra davantage de centres de données - ainsi que les puces, l'électricité et l'eau nécessaires à leur fonctionnement - afin de réaliser leurs ambitions en matière d'IA dans les années à venir. Par exemple, Sam Altman a exhorté l'administration Biden sortante à contribuer à la mise en place de cette infrastructure afin que les États-Unis conservent leur avance sur la Chine dans la course à d'IA.Selon les dirigeants de la Silicon Valley, il est important que les États-Unis maintiennent le leadership dans ce domaine, car l'IA est sur le point d'avoir un impact sur tous les aspects de la vie, de l'économie aux capacités militaires. Le PDG d'OpenAI aurait également rencontré le PDG de Softbank, Masayoshi Son, l'année dernière, pour solliciter des investissements visant à construire de nouvelles usines de semiconducteurs destinées à la fabrication de puces d'IA.Dans une interview avec Fox News en décembre, Sam Altman a déclaré : « l'infrastructure aux États-Unis est super importante, l'IA est un peu différente des autres types de logiciels en ce sens qu'elle nécessite des quantités massives d'infrastructure, d'énergie, de puces, de centres de données, et nous devons construire cela ici et être en mesure d'avoir la meilleure infrastructure d'IA au monde pour être en mesure de mener avec la technologie et les capacités ».Sam Altman a déclaré à Fox News qu'il pense que Donald Trump serait « très doué » pour attirer des investissements dans l'infrastructure de l'IA aux États-Unis et a ajouté qu'il est « impatient de travailler avec son administration sur ce sujet ». Dans un livre blanc publié la semaine dernière, OpenAI a déclaré que l'investissement dans l'infrastructure américaine d'IA peut garantir que les systèmes d'IA américains l'emportent sur la technologie chinoise.Il estime que 175 milliards de dollars sont placés dans des fonds mondiaux qui attendent d'être investis dans des projets d'IA. « Si les États-Unis n'attirent pas ces fonds, ils iront à des projets soutenus par la Chine, ce qui renforcera l'influence mondiale du parti communiste chinois », indique le mémoire.Oracle a déclaré dans un communiqué que le projet Stargate « assurera le leadership américain en matière d'IA, créera des centaines de milliers d'emplois américains et générera des avantages économiques considérables pour le monde entier. Mais ce projet augmente également le risque de déplacement des emplois.Pour que les modèles de fondation continuent de s'améliorer, les entreprises qui les utilisent, comme OpenAI et Anthropic, ont besoin de beaucoup de carburant. Ce carburant se présente sous la forme de puces, d'énergie et de talents. Selon certains analystes, les politiques de l'administration Trump sur chacun de ces éléments sont susceptibles de façonner l'avenir de l'informatique, créant potentiellement des gagnants et des perdants en cours de route.Les enjeux sont considérables. Le développement de l'IA en Amérique n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent, c'est aussi une carte géopolitique jouée contre l'autre grand acteur mondial de la technologie : la Chine. Cependant, l'impact environnemental de l'appétit énergétique de l'IA alarme les experts . Il n'y a actuellement aucune solution prometteuse, les entreprises spécialisées dans l'IA misant sur des technologies encore inaccessibles.Par exemple, une recherche pilotée par ChatGPT consomme environ 10 fois plus d'électricité qu'une recherche sur le moteur de recherche Google. Lors de son allocution à la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a souligné le besoin de produire plus d'énergie :Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les secteurs combinés de l'IA et des cryptomonnaies ont consommé près de 460 térawattheures d'électricité en 2022, ce qui représente 2 % de la production mondiale totale. En outre, Ami Badani, directrice du markéting chez Arm Holdings, a déclaré que l'IA pourrait engloutir un quart de l'électricité produite aux États-Unis d'ici à 2030 si elle ne se défait pas de sa grande dépendance à l'égard de l'énergie.Le point de vue de Donald Trump sur la production d'énergie et la crise climatique diffère grandement de celui de son prédécesseur Joe Biden. Le nouveau président a longtemps mis l'accent sur le maintien du leadership américain en matière de production de combustibles fossiles.Seulement quelques heures après son investiture, Donald Trump a révoqué le décret de l'administration Biden sur la sécurité de l'IA . Ce décret, pris en octobre 2023 par Joe Biden, exigeait une grande transparence dans le développement et l'utilisation de l'IA. Il exigeait que les développeurs d'outils d'IA présentant des risques pour la sécurité nationale, l'économie ou la santé publique partagent les résultats des tests de sécurité avec le gouvernement américain.Mais Donald Trump et le parti républicain estiment que le décret entrave l'innovation en matière d'IA, en imposant des contraintes supplémentaires aux développeurs. Les critiques ont estimé que cela pouvait nuire au leadership des États-Unis dans le secteur. Le parti républicain s'est engagé en 2024 à abroger le décret, affirmant : « les républicains soutiennent le développement de l'IA ancré dans la liberté d'expression et l'épanouissement de l'homme ».Après avoir remporté l'élection présidentielle de 2024, Donald Trump a nommé un nouveau tsar de l'IA et des cryptomonnaies en la personne du capital-risqueur David Sacks . Au cours de sa première présidence, Donald Trump a publié un décret axé sur le leadership en matière d'IA et les approches non réglementaires visant à l'étendre et à la maintenir. Certains craignent que le secteur de l'IA bénéficie d'une réglementation laxiste sous Donald Trump.Au cours des dernières semaines de son mandat, le ministère du Commerce de l'ancien président Joe Biden a publié de nouvelles et importantes restrictions à l'exportation des puces nécessaires à l'IA. Ces réglementations, qui devraient entrer en vigueur au début du second mandat de Donald Trump, limiteraient et plafonneraient la puissance de calcul que les entreprises peuvent accumuler dans la plupart des pays en dehors d'une liste de 18 alliés.S'ils sont maintenus par l'administration Trump, ces changements auront probablement pour effet de concentrer les centres de données d'IA aux États-Unis. La semaine dernière, Joe Biden a signé un décret visant à accorder des sites fédéraux pour la construction de centres de données et d'énergies propres.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'investissement privé dans l'infrastructure de l'IA annoncé par Donald Trump ?Comment l'Union européenne, en particulier la France, peut-elle se positionner comme un acteur clé de cette course à l'IA ?