Selon un nouveau rapport des organisateurs de la Game Developers Conference, 52 % des développeurs interrogés ont déclaré travailler dans des entreprises qui utilisent l'IA générative dans leurs jeux. Sur les 3 000 personnes interrogées, près de la moitié se sont déclarées préoccupées par l'impact de la technologie sur l'industrie et un nombre croissant d'entre elles ont fait part de leur sentiment négatif à l'égard de l'IA en général. Le rapport sur l'état de l'industrie du jeu, publié mardi, fait partie d'une série d'enquêtes menées chaque année par les organisateurs de la GDC avant leur conférence annuelle. Cette année, l'événement aura lieu à San Francisco en mars.Le rapport 2025 de la GDC fait suite à deux années tumultueuses pour l'industrie. Alors que des jeux commeetont connu le succès, des studios comme Microsoft et Sony ont réduit leur personnel et annulé des jeux. Dans un contexte où les facteurs culturels et économiques ont un impact sur l'industrie, les développeurs doivent également faire face à l'enthousiasme des entreprises pour une technologie que certains considèrent comme éthiquement douteuse.« J'ai un doctorat en IA et j'ai travaillé au développement de certains des algorithmes utilisés par l'IA générative », a écrit un développeur. « Je regrette profondément la naïveté avec laquelle j'ai offert mes contributions ».Quelque 30 % des développeurs qui ont répondu à l'enquête ont déclaré avoir un avis négatif sur l'IA, contre 18 % l'année dernière ; seuls 13 % estiment que l'IA a un impact positif sur les jeux, contre 21 % en 2024. « Quelle que soit la manière dont on la présente, l'IA générative ne remplace pas vraiment les personnes réelles et la qualité va en pâtir », a écrit un autre développeur dans sa réponse.Pour les développeurs, l'IA a le potentiel de les aider dans plusieurs tâches, comme le codage, l'art conceptuel et la génération de modèles 3D, mais lorsqu'on leur a demandé quelles utilisations ils voyaient pour l'IA dans l'industrie, « le mot le plus fréquemment utilisé dans leurs réponses était “aucune” », écrivent les organisateurs de la GDC.En théorie, l'IA générative pourrait aider certains développeurs à alléger leur charge de travail. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, les développeurs travailleraient plus d'heures qu'ils ne l'ont fait depuis des années. Treize pour cent des personnes interrogées ont déclaré travailler plus de 51 heures par semaine, contre 8 % l'année dernière. Bien que ces heures supplémentaires puissent être attribuées au fait que les développeurs prennent en charge des tâches supplémentaires pour compenser les collègues perdus lors des licenciements massifs de l'industrie en 2024, de nombreuses personnes ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que l'IA était également un facteur. « Nous devrions utiliser l'IA générative pour aider les gens à être plus rapides dans leur travail, pas pour les perdre », a écrit un travailleur.Les licenciements, qui ont marqué le secteur au cours des dernières années, constituent toujours un problème majeur. « Survivre jusqu'en 2025 », le mantra des développeurs en difficulté, n'a guère aidé ceux qui ont perdu leur emploi. Selon l'enquête, un développeur sur dix a été licencié au cours de l'année écoulée. Le nombre de réponses « sans objet » a également augmenté : « la question ne s'appliquait pas parce qu'ils étaient déjà licenciés ou au chômage. En d'autres termes, ce n'était pas une préoccupation du moment car, d'une certaine manière, cela leur était déjà arrivé.Parmi ceux qui ont déjà perdu leur emploi, nombreux sont ceux qui ont fait part de leurs difficultés à en trouver un nouveau. Certains ont déclaré qu'ils étaient toujours sans emploi plus d'un an après, et l'un d'entre eux a indiqué qu'il avait envoyé 500 candidatures en vain. « J'ai déjà été licencié, mais c'est de loin le plus long délai qu'il m'ait fallu pour retrouver un emploi. C'était effrayant et ma vie a été bouleversée », a écrit un développeur.Un autre a déclaré : « J'ai été licencié trois fois au cours de l'année dernière. Les deux premières fois, j'ai pu retrouver un poste. Mon studio actuel vient de licencier tout le monde. Je n'y suis resté que quatre mois et je n'ai encore rien trouvé ».Même une fois qu'ils ont décroché un nouvel emploi, les conditions sont très variables. Alors qu'un développeur a déclaré qu'il avait pu trouver rapidement un autre poste dans une meilleure position, un autre a déclaré que son nouvel emploi était « bien moins bien payé ».Les développeurs accusent des problèmes tels qu'une expansion excessive dans le sillage de Covid-19, des attentes irréalistes quant au succès des jeux, ainsi qu'une mauvaise direction et une mauvaise gestion. « Dans cette industrie, nous fixons des objectifs impossibles à atteindre, puis nous renvoyons tout le monde s'ils s'avèrent impossibles à atteindre », a écrit l'un des participants. « Nous devons appliquer des processus allégés et agiles au lieu de viser la lune à tout bout de champ ».« C'est ici. C'est vraiment là, maintenant », déclare Violet , développeur de jeux, artiste technique et vétéran de l'industrie qui a travaillé sur des jeux AAA pendant plus d'une décennie. « Je pense que tout le monde l'a vu être utilisée, mais la question est de savoir comment et dans quelle mesure. Le génie est sorti de la bouteille, la boîte de Pandore est ouverte ».Des courriels inédits obtenus par des médias, ainsi que des entretiens avec des artistes, des développeurs, des concepteurs et des travailleurs du monde du jeu vidéo - des studios AAA comptant des milliers d'employés aux indépendants n'en comptant qu'une poignée - brossent le tableau d'une industrie déjà précaire, de plus en plus écrasée par l'essor de l'IA.L'automatisation des emplois se produit rarement de manière uniforme ou nette. Historiquement, une grande partie de son impact est ressentie par la déqualification, lorsque davantage de tâches sont confiées à une machine ou à un programme, ou par l'attrition, lorsque les employés qui sont licenciés, démissionnent ou partent à la retraite ne sont pas remplacés ou réembauchés. L'IA générative, selon toutes les indications, n'est pas différente.Les dirigeants d'entreprises de jeux vidéo n'utilisent pas nécessairement l'IA pour supprimer des départements entiers, mais nombre d'entre eux s'en servent pour faire des économies, augmenter la productivité et compenser l'attrition après les licenciements. En d'autres termes, les patrons utilisent déjà l'IA pour remplacer et dégrader des emplois. Le processus ne ressemble pas toujours à ce que l'on pourrait imaginer. Il est complexe, repose sur des décisions exécutives opaques et la finalité est obscure. Il s'agit moins de Skynet que d'un effet de masse, et c'est ce qui se passe en ce moment même.« L'IA suscite une grande anxiété chez tous les artistes », déclare Molly Warner , une artiste qui travaillait sur un jeuchez Blizzard Entertainment, la société sœur d'Activision, au moment où les courriels du directeur de la technologie ont été envoyés. « Presque toutes les personnes que je connais sont farouchement opposées à l'utilisation d'images générées par l'IA ».« Du point de vue de l'IA, différents secteurs de l'industrie sont en train d'être dévorés par d'autres », explique Violet, qui a demandé à utiliser un pseudonyme par crainte de représailles. « Pourquoi faire appel à un groupe d'artistes conceptuels ou de concepteurs onéreux alors qu'un directeur artistique peut donner de mauvaises instructions à une IA et obtenir un produit suffisamment bon, très rapidement, et faire appel à quelques artistes pour le nettoyer ? »C'est pourquoi le consensus qui se dégage est que les concepteurs, les graphistes, les dessinateurs et les illustrateurs ont été les plus touchés par l'IA jusqu'à présent, comme en témoignent les récits personnels d'employés de jeux, les travailleurs licenciés eux-mêmes et les innombrables messages publiés sur les réseaux sociaux comme X.L'IA générative est la plus à même de produire des images 2D que les responsables de studios aux coûts limités pourraient considérer comme « suffisamment bonnes », un terme que les travailleurs créatifs qui observent l'IA utilisent désormais pour désigner le type de production de l'IA qui ne menace pas de remplacer le grand art, mais qui menace leurs moyens de subsistance. Après tout, certains clients se soucient davantage du coût que de la qualité. Les tâches telles que l'animation 3D et la programmation sont, pour l'instant du moins, beaucoup plus difficiles à automatiser dans leur intégralité.Source : rapport de la Game Developers Conference