Dario Amodei : l'IA surpassera bientôt les capacités humaines dans tous les domaines

Envoyé par Dario Amodei Envoyé par

Je ne sais pas exactement quand cela arrivera, je ne sais pas si ce sera en 2027. Je pense qu'il est plausible que ce soit plus long que cela. Je ne pense pas qu'il faudra attendre beaucoup plus longtemps pour que les systèmes d'IA soient meilleurs que les humains dans presque tous les domaines. Mieux que presque tous les humains dans presque tous les domaines. Et enfin, meilleurs que tous les humains dans tous les domaines, même en robotique.



Dario Amodei affirme que les progrès de l'IA auront un grand impact sur la robotique

Envoyé par Dario Amodei Envoyé par

Si nous créons des systèmes d'IA suffisamment bons, ils nous permettront de fabriquer de meilleurs robots. Lorsque cela se produira, nous devrons avoir une conversation, dans des lieux comme cet événement, sur la manière dont nous organisons notre économie, n'est-ce pas ? Comment les humains trouvent-ils un sens à leur vie ?



Dario Amodei prend ses distances avec le terme « AGI » malgré ses prédictions

L'édition 2025 du Forum économique mondiale (FEM) se déroule du 20 au 24 janvier à Davos, en Suisse. Le PDG du fabricant de modèles d'IA Anthropic, Dario Amodei, prend part à l'événement et en a profité pour accorder une interview au Wall Street Journal (WSJ). Lors de l'entretien, il a décrit le prochain chapitre du modèle d'IA Claude d'Anthropic, tout en prédisant que l'IA pourrait atteindre le niveau d'intelligence humaine d'ici quelques années seulement.Il avait déclaré lors d'une interview l'été dernier que « les modèles d'IA se rapprochent d'une intelligence de niveau universitaire ». Cette déclaration avait fait grand bruit et avait également été vivement contestée. À Davos cette semaine, Dario Amodei a déclaré que l'IA surpassera bientôt les capacités humaines :La déclaration de Dario Amodei fait l'objet de controverses dans la communauté. Beaucoup ont noté un manque de « sincérité » dans ses propos. Dario Amodei a fait une prédiction audacieuse sur l'avenir de l'IA, mais dans le même temps, il semble se défausser de la responsabilité que cela implique. En d'autres termes, l'analyse de ses propos suggère que Dario Amodei essaie de se mettre à l'abri des critiques dans le cas où cette prédiction se révèlerait fausse.« Si j'étais adepte de la théorie du complot, je me demanderais si tous ces dirigeants de l'industrie technologique ne sont pas en train de surestimer délibérément les capacités en prédisant le pire pour provoquer des lois interdisant la technologie, avant de devoir admettre que tout cela n'est que du vent et qu'ils ne peuvent pas tenir leurs promesses, y compris le retour sur investissement », peut-on lire dans les commentaires.« Un tel manque de confiance dans leur propre IA pour résoudre les problèmes futurs expose en quelque sorte l'arbre des doutes sur leur voie actuelle », a souligné un autre critique. Certains experts de l'industrie rejettent également ces prédictions sur l'avenir de l'IA Dario Amodei a cofondé Anthropic en 2021 avec sa sœur, Daniela Amodei, et cinq autres anciens employés d'OpenAI. Peu de temps après, Anthropic s'est imposée comme un solide concurrent des produits d'IA d'OpenAI (tels que GPT-4 et ChatGPT). Plus récemment, le grand modèle de langage (LLM) Claude 3.5 Sonnet d'Anthropic est resté très apprécié par certains utilisateurs d'IA et très bien classé sur différents benchmarks utilisés dans la communauté.Au cours de cette interview, Dario Amodei a déclaré qu'il pense que « les progrès sont vraiment aussi rapides que les gens le pensent ». Il a également évoqué les implications potentielles des systèmes d'IA « hautement intelligents » lorsque ces modèles d'IA pourront contrôler la robotique avancée :Dario Amodei a ensuite fait part de ses inquiétudes concernant la façon dont les modèles d'IA de niveau humain et la robotique capable de remplacer tout le travail humain pourraient nécessiter une refonte complète de la façon dont les humains se valorisent et valorisent le travail. Cependant, ses propos sont considérés comme un argument marketing qui est destiné à attirer les investisseurs et à pousser les consommateurs à adopter ses produits d'IA.Dario Amodei a déclaré : « nous avons reconnu que nous avons atteint le point, en tant que civilisation technologique, où l'idée, qu'il y a une énorme abondance et une énorme valeur économique, mais l'idée que la façon de distribuer cette valeur est pour les humains de produire du travail économique, et c'est là qu'ils ont le sentiment de leur valeur personnelle. Ainsi, une fois cette idée invalidée, nous devrons tous nous asseoir et trouver une solution ».Les commentaires accrocheurs de Dario Amodei interviennent alors qu'Anthropic négocie un tour de table de 2 milliards de dollars qui valoriserait l'entreprise à hauteur de 60 milliards de dollars. Dario Amodei a révélé lors de l'interview que les revenus d'Anthropic ont été multipliés par dix en 2024. Google a annoncé cette semaine un investissement supplémentaire d'un milliard de dollars dans Anthropic , ce qui porte son engagement total à 3 milliards de dollars. Notons que Google développe également ses propres modèles de langages. Cet investissement fait suite à celui de 8 milliards de dollars réalisé par Amazon au cours des 18 derniers mois . Amazon prévoit d'intégrer les modèles Claude dans les futures versions de son assistant Alexa.Les prédictions audacieuses de Dario Amodei sont similaires à celles formulées par d'autres dirigeants du secteur au sujet de l'intelligence artificielle générale (AGI). Mais Dario Amodei a pris ses distances avec le terme d'AGI utilisé par d'autres comme le PDG d'OpenAI, Sam Altman, pour désigner cette IA avancée qui remplace la main-d'œuvre. Dario Amodei l'a qualifié de terme marketing dans une autre interview accordée à CNBC lors du même événement en Suisse.Lors de cette seconde interview, il a décrit les futurs systèmes d'IA comme un « pays de génies dans un centre de données ». Dans un essai publié en octobre 2024, Dario Amodei a écrit que « ces systèmes devraient être plus intelligents qu'un lauréat du prix Nobel dans la plupart des domaines concernés ». Ces propos qui sont également critiqués. « Dans la Silicon Valley, ce type de commentaire est devenu le principal argument de vente », a écrit un critique.« Ses revenus en dépendent, alors il va le vendre comme s'il s'agissait du prochain pain tranché, qui va résoudre tous vos problèmes. A-t-il entièrement tort ? Probablement pas. Probablement juste (très) optimiste sur la portée, l'échelle, le calendrier et la valeur », peut-on lire dans les commentaires.Source : Dario Amodei, PDG d'AnthropicQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouvelles prédictions du PDG d'Anthropic sur l'avenir de l'IA ?Ces prédictions sont-elles réalistes ? Pensez-vous également qu'il s'agit simplement d'arguments marketing ?