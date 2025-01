Ce n'est pas une licence de logiciel libre.Elle refuse à l'utilisateur la liberté zéro, car elle impose des « règles d'utilisation acceptable » qui interdisent près de 25 usages.Certains des usages énumérés dans ces règles sont scandaleux, d'autres devraient être illégaux ou le sont déjà dans certains pays. Il y a cependant une différence essentielle entre des interdictions promulguées dans la loi par des gouvernements contrôlés démocratiquement et les dictats d'une entreprise privée sur ce que nous avons le droit de faire au cours de notre vie.De plus, cette licence exclut certains utilisateurs, ceux dont les programmes ou les serveurs sont très largement utilisés ; voir l'article 2 intitulé Additional Commercial Terms (clauses commerciales additionnelles). Une licence de logiciel libre ne peut refuser arbitrairement le programme à quiconque.Autre grave défaut, cette licence exige de vous l'obéissance à chacune des lois existantes, même aux règles commerciales d'autres pays qui n'ont aucun moyen de vous forcer à les respecter dans le vôtre. Ceci peut conduire dans certains cas à vous refuser les libertés 2 et 3. Même si un pays ne peut faire appliquer ses règles commerciales là où vous habitez, il peut demander au développeur du programme de vous poursuivre en justice.Cette licence a été conçue pour un grand modèle de langage (LLM), processus qui génère un résultat en assemblant des petits bouts de données sans comprendre la signification éventuelle de ce qu'il produit. Les LLM (et autres applications d'apprentissage automatique) sont composés d'éléments logiciels et non logiciels (paramètres du modèle par exemple). L'exercice des libertés logicielles dans les applications d'apprentissage automatique est soumis à des défis qui vont au-delà de ce que peut faire une licence. La licence en question ne résout certainement pas ces problèmes, mais nous n'en discuterons pas ici, car les raisons exposées plus haut suffisent à la rendre non libre.