La sortie de DeepSeek R1 a provoqué une onde de choc dans la communauté de l'IA, bouleversant les hypothèses sur ce qui est nécessaire pour atteindre des performances d'IA de pointe. Ce modèle open-source, qui correspondrait à l'o1 d'OpenAI pour seulement 3 à 5 % du coût selon le benchmark de la startup éponyme, a non seulement captivé les développeurs, mais a également incité les entreprises à repenser leurs stratégies en matière d'IA.Si DeepSeek a bouleversé le marché de la technologie, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que l'entreprise signale des pannes et s'efforce de sécuriser ses services après avoir été victime d'une cyberattaque. La startup chinoise spécialisée dans l'IA a déclaré avoir été victime d'une "".", a indiqué l'entreprise sur son site web. "Ce n'est pas le seul problème auquel la startup chinoise spécialisée dans l'IA a été confrontée au cours des dernières heures. Le 27 janvier, les utilisateurs ont également rencontré des problèmes de connexion et les nouveaux utilisateurs n'ont pas pu s'inscrire au service. Le jour suivant, DeepSeek a déclaré avoir identifié le problème, mis en œuvre un correctif et surveillé les résultats pour tout autre problème. Toutefois, le site web de l'entreprise indique que le site web et l'application fonctionnent toujours plus lentement que d'habitude.Outre sa famille de modèles R1 sous licence MIT ouverte, qui serait un concurrent sérieux à ChatGPT, DeepSeek a présenté un modèle générateur d'images par IA, DeepSeek Janus-Pro. Selon l'entreprise, son nouvel ensemble de modèles d'IA multimodale peut surpasser DALL-E 3 d'OpenAI. L'entreprise affirme que ce nouveau générateur d'images "révolutionnaire" peut surpasser les meilleurs modèles construits par des rivaux basés aux États-Unis.Bradley Shimmin, analyste en chef de l'IA et de l'analyse des données à Omdia, a déclaré qu'étant donné le discours mondial actuel sur les préoccupations en matière de confidentialité des données, en particulier lorsque des tensions géopolitiques entrent en jeu comme avec les plateformes de médias sociaux appartenant à la Chine comme TikTok, il peut sembler qu'il y ait une menace potentielle pour la sécurité et la confidentialité des consommateurs avec la montée soudaine de DeepSeek.", a déclaré Shimmin. "Shimmin a déclaré qu'en fonction de l'accord d'accès de l'utilisateur final, ces services recueillent une série de données sur les consommateurs, allant de la télémétrie d'utilisation de base et agrégée aux données d'amélioration du service, qui peuvent inclure les invites du modèle et même les réponses du modèle. Mais ce n'est pas tout.", a-t-il déclaré.Selon Shimmin, les services gratuits ont tendance à collecter et à monétiser davantage de données que les services payants et les services dont la priorité est la protection de la vie privée des consommateurs. "", a-t-il déclaré.La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens pour les consommateurs de protéger leurs données lorsqu'ils utilisent des services d'IA émergents comme DeepSeek. Ils peuvent choisir des services d'hébergement tiers comme Vultr ou Groq, accéder éventuellement aux modèles via des navigateurs anonymes comme DuckDuckGo et Brave ou héberger localement des versions allégées grâce à des distillations fournies par DeepSeek et la communauté de l'IA. Cette dernière option serait la plus sûre.Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, quelles seraient les causes crédibles ou pertinentes de ces attaques ?