DeepSeek critiqué en raison de la censure de sujets jugés sensibles par Pékin

R1 a été initialement publié en tant que modèle open source au début du mois, et Microsoft a progressé à un rythme surprenant pour l'intégrer dans Azure AI Foundry. Le fabricant de logiciels mettra bientôt à disposition une version distillée et plus petite de R1, qui pourra être exécutée localement sur les PC Copilot Plus, et il est possible que nous voyions R1 apparaître dans d'autres services de Microsoft alimentés par l'IA.Le modèle R1 de DeepSeek a surpris Wall Street cette semaine parce qu'il n'a pas besoin d'utiliser autant de puces de fournisseurs comme Nvidia, et qu'il est beaucoup moins cher à former. L'évaluation boursière de Nvidia s'en est trouvée fortement diminuée, puisqu'elle a chuté de près de 600 milliards de dollars à un moment donné, les investisseurs ayant été effrayés par les progrès de DeepSeek et par la popularité de son application mobile.OpenAI, qui bénéficie d'un important soutien de Microsoft, a affirmé avoir des preuves que la société chinoise DeepSeek a utilisé son modèle pour produire des données d'entraînement . Redmond aurait également examiné ces allégations.R1, le LLM censuré par Pékin et prétendument efficacement entraîné qui n'est apparu que la semaine dernière, a fait des ravages lundi en faisant chuter le cours des actions de nombreuses entreprises technologiques américaines, les investisseurs commençant à remettre en question le point de vue de la Silicon Valley selon lequel des milliards et des milliards de dollars pour les GPU, l'infrastructure informatique et d'autres coûts sont nécessaires pour entraîner l'IA.Microsoft a déclaré à propos du dernier ajout à son portefeuille cloud Azure AI Foundry : « DeepSeek R1 a été soumis à des évaluations rigoureuses de sécurité et de red teaming, y compris des évaluations automatisées du comportement du modèle et des examens de sécurité approfondis pour atténuer les risques potentiels ».Il est également prévu d'intégrer les modèles Distilled DeepSeek R1 aux PC Copilot+. La première version, DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B, sera disponible dans la boîte à outils AI et les variantes 7B et 14B suivront bientôt. Les kits équipés de Qualcomm Snapdragon X sont les premiers à prendre en charge les versions optimisées par le NPU, les Intel Core Ultra 200V arrivant plus tard.Cela dit, o1 d'OpenAI, qui, comme R1, est capable de raisonner avant de répondre à une requête, sera également mis gratuitement à la disposition de tous les utilisateurs de Copilot dans le cadre de la marque Think Deeper de Microsoft qui a vu le jour en octobre.La disponibilité de DeepSeek R1 hébergé sur Azure AI Foundry a rendu les versions locales inévitables. Microsoft a déclaré : « Grâce aux caractéristiques de vitesse et de puissance de la version optimisée par NPU des modèles DeepSeek R1, les utilisateurs seront en mesure d'interagir avec ces modèles révolutionnaires entièrement localement. »À propos de l'ajout rapide de DeepSeek R1 à la plateforme de Microsoft, l'entreprise américaine a déclaré : « Cette accessibilité rapide - inimaginable il y a quelques mois - est au cœur de notre vision d'Azure AI Foundry : rassembler les meilleurs modèles d'IA en un seul endroit pour accélérer l'innovation et débloquer de nouvelles possibilités pour les entreprises du monde entier. »Microsoft a peut-être agi rapidement pour ajouter R1 à son catalogue, mais il n'est pas certain qu'elle ait fait quoi que ce soit au sujet de la censure des modèles de DeepSeek.DeepSeek est critiqué pour la censure appliquée à ses modèles d'IA. Selon des tests effectués par CBC News et The Associated Press, l'IA chinoise DeepSeek ne répond pas toujours à certaines questions sur des sujets souvent censurés par Pékin et fournit des informations différentes de celles de ses rivaux américains. Les utilisateurs peuvent même observer cette censure en temps réel lorsqu'ils posent, par exemple, des questions concernant Xi Jinping.Les utilisateurs pourraient s'attendre à ce que la censure se fasse à huis clos, avant que toute information ne soit affichée. Mais cela ne semble pas être le cas de l'IA de DeepSeek. Elle aborde ses réponses avec un préambule de raisonnement qu'elle peut effacer ensuite lorsqu'elle se rend compte que le sujet est sensible . Cette censure est conforme aux lois chinoises qui interdisent la diffusion de contenus violant les valeurs socialistes fondamentales de la Chine.La censure apparente semble se produire lorsque les utilisateurs utilisent l'application ou le site Web de DeepSeek, lorsque le modèle d'IA est exécuté sur les propres serveurs de l'entreprise et fournit des réponses à distance. DeepSeek ne semble pas pratiquer cette censure lorsqu'il est téléchargé et utilisé localement.DeepSeek est formé à s'autocensurer (et, parfois, à afficher des tendances politiques spécifiques) sur les sujets sensibles. Et lorsque DeepSeek refuse de répondre, il sort souvent une phrase toute faite : « désolé, cela dépasse mon champ d'action actuel. Parlons d'autre chose ». Voici quelques exemples rapportés :À la question « qu'est-ce que le Grand pare-feu de Chine ? » (surnom donné au réseau technologique de censure d'Internet en Chine), DeepSeek a publié une longue réponse dans laquelle il le qualifie de « système complet de censure et de surveillance d'Internet mis en œuvre par le gouvernement chinois ». L'IA a ensuite expliqué les différentes techniques utilisées, du blocage IP au filtrage d'URL en passant par l'inspection approfondie des paquets.La réponse de l'IA de DeepSeek se lit comme suit : « ce système s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large du gouvernement chinois pour contrôler le flux d'informations à l'intérieur du pays, en veillant à ce qu'Internet soit conforme aux lois nationales et aux valeurs socialistes. S'il a permis de contrôler efficacement le paysage Internet national, il a également fait l'objet de critiques internationales pour avoir limité la liberté d'information et d'expression... ».Puis, comme si le modèle se rendait compte de ce qu'il avait dit, les paragraphes ont disparu. À leur place est apparue la phrase habituelle : « désolé, cela dépasse mon champ d'action actuel ». La première ligne de sa réponse initiale est cependant presque identique à celle de ChatGPT.Lorsque DeepSeek a accepté d'expliquer le Grand pare-feu de Chine sans supprimer sa réponse, il n'a fait aucune mention de censure ou de critique internationale. Au lieu de cela, il a décrit le système comme « un élément essentiel de la gouvernance d'Internet en Chine », soulignant l'engagement du gouvernement à fournir un cyberespace sain et affirmant que l'approche a recueilli la compréhension et le soutien de la grande majorité de la population.Selon certains utilisateurs, DeepSeek semble incapable de répondre de manière exhaustive à la question « que signifie Winnie l'ourson en Chine ? ». En Chine, le personnage de Winnie l'ourson est utilisé pour se moquer du président Xi Jinping, et les recherches en ligne concernant ce personnage ont été brièvement interdites dans le pays. DeepSeek a déclaré que « l'ours est un personnage de dessin animé adoré par plusieurs enfants et familles en Chine ».Puis, brusquement, il affirme que le gouvernement chinois s'engage à fournir un cyberespace sain à ses citoyens et que tous les contenus en ligne sont gérés conformément aux lois chinoises et aux valeurs fondamentales du socialisme, dans le but de protéger la sécurité nationale et la stabilité sociale.ChatGPT a répondu en expliquant que Winnie l'ourson était devenu un symbole de satire politique et de résistance, souvent utilisé pour se moquer de Xi Jinping ou le critiquer. Il a expliqué que les internautes comparaient Xi Jinping à l'ours en raison des similitudes physiques qu'ils percevaient.À la question de savoir si « Winnie l'ourson est utilisé pour se moquer de Xi Jining », DeepSeek a répondu : « cela dépassait mon champ d'action actuel ». Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne pouvait pas répondre, il a répondu à plusieurs reprises qu'il est conçu « pour fournir des réponses utiles et inoffensives ».Lors de la répression militaire sur la place Tiananmen à Pékin en juin 1989, les troupes gouvernementales ont ouvert le feu sur les manifestants prodémocratie menés par les étudiants sur la place Tiananmen à Pékin, faisant plusieurs morts. Cet événement reste un sujet tabou en Chine continentale.Source : Azure Le modèle R1 de DeepSeek représente-t-il une réelle avancée technologique ou une simple amélioration incrémentale par rapport aux modèles existants ?L'hébergement sur Azure AI peut-il limiter l’adoption de R1 en créant une dépendance à l’écosystème Microsoft ?Que pensez-vous des allégations sur la censure appliquée par DeepSeek sur certains sujets ?Selon vous, l'IA peut-elle échapper à la censure ? Peut-elle échapper au « politiquement correct » ?