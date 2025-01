OpenAI s'associe aux laboratoires nationaux pour l'innovation en matière d'IA

Dans le cadre de cet accord, OpenAI travaillera avec Microsoft et déploiera o1 ou un autre modèle de la série o sur Venado, un supercalculateur Nvidia au Los Alamos National Laboratory (LANL) où il sera une ressource partagée par les chercheurs de Los Alamos, Lawrence Livermore et Sandia National Labs.



accélérer la science fondamentale qui sous-tend le leadership technologique mondial des États-Unis ;



identifier de nouvelles approches pour traiter et prévenir les maladies ;



renforcer la cybersécurité et protéger le réseau électrique américain ;



ouvrir une nouvelle ère de leadership énergétique aux États-Unis en exploitant pleinement le potentiel des ressources naturelles et en révolutionnant l'infrastructure énergétique du pays ;



améliorer la sécurité des États-Unis grâce à une meilleure détection des menaces naturelles et humaines, telles que la biologie et la cybernétique, avant qu'elles n'apparaissent ;



approfondir notre compréhension des forces qui régissent l'univers, depuis les mathématiques fondamentales jusqu'à la physique des hautes énergies.



L'engagement d'OpenAI a suscité de vives préoccupations dans la communauté

Les stratégies de sécurité nationale doivent-elles dépendre des solutions d'IA ?

« C'est le début d'une nouvelle ère, où l'IA fera progresser la science, renforcera la sécurité nationale et soutiendra les initiatives du gouvernement américain », a déclaré OpenAI dans un billet de blogue publié le 30 janvier. Selon les termes de l'accord, environ 15 000 scientifiques travaillant dans un large éventail de discipline pour faire progresser notre compréhension de la nature et de l'univers auront accès aux derniers modèles d'OpenAI axés sur le raisonnement.Microsoft est partie prenante au projet et aidera OpenAI à déployer son modèle o1 ou tout autre modèle de la série o sur Venado, un supercalculateur Nvidia au Los Alamos National Laboratory (LANL). OpenAI explique que ce supercalculateur sera accessible aux chercheurs de différents laboratoires américains :Selon l'OpenAI, cet accès pourrait permettre des percées majeures dans la science des matériaux, les énergies renouvelables, l'astrophysique et d'autres domaines pour lesquels Venado a été « spécifiquement conçu ». OpenAI cite les cas d'utilisation suivants de ses modèles les plus avancés :Les laboratoires nationaux des États-Unis dirigent également un programme complet de sécurité nucléaire, axé sur la réduction du risque de guerre nucléaire et la sécurisation des matières et des armes nucléaires dans le monde entier. OpenAI indique que ces cas d'utilisation sont « très importants pour sa mission ».Cette collaboration marque un changement important pour OpenAI, qui passe de ses applications conventionnelles aux domaines de la défense nationale et de la sécurité publique. Elle promet de déployer des outils d'IA capables de faire face aux menaces nucléaires et de sécuriser les matériaux sensibles.Le vaste champ d'action des laboratoires englobe de nombreuses disciplines, toutes axées sur des questions scientifiques essentielles et sur le renforcement du leadership technologique de l'Amérique. L'entreprise décrit les avantages et les capacités potentiels, notamment l'accélération des découvertes scientifiques et la rationalisation des opérations de sécurité nucléaire, qui pourraient transformer la manière dont le gouvernement gère la défense nationale.L'utilisation de l'IA pour la sécurité nationale n'est pas nouvelle, mais l'annonce d'OpenAI marque une tendance croissante des entreprises technologiques à associer leurs innovations aux efforts gouvernementaux. Les critiques craignent que la défense nationale ne tombe aux mains des entreprises privées Ce partenariat est également porteur d'une série de défis et de vulnérabilités. Les experts ont exprimé des inquiétudes quant à la dépendance excessive à l'égard des solutions d'IA, au potentiel de cyberattaques et aux dimensions éthiques inhérentes au déploiement de l'IA dans les secteurs de la défense.OpenAI reconnaît ces problèmes et promet « un contrôle approfondi et des consultations avec les chercheurs titulaires d'une habilitation de sécurité ». Cependant, de nombreuses interrogations demeurent. Notamment, à quel point les mesures de sécurité mises en place par OpenAI seront-elles efficaces ?OpenAI affirme : « nous pensons que cet engagement débouchera sur des collaborations plus larges en matière de sécurité dans le domaine des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires ». Mais les critiques restent sceptiques compte tenu des nombreuses vulnérabilités des grands modèles de langage (LLM) et la facilité avec laquelle les garde-fous des systèmes d'IA sont contournés.Depuis le début de l'année 2024, l'activité autour des outils d'IA s'est intensifiée au sein des agences gouvernementales américaines. Certains rapports indiquent, par exemple, que plus de 18 millions de requêtes ont été générées à l'aide de la technologie d'OpenAI. Certains analystes sont inquiets et affirment que cet engagement croissant est le signe d'une dépendance de plus en plus grande à l'égard de l'IA dans de multiples facettes de la gouvernance. Les critiques soulignent les pièges potentiels d'une intégration trop poussée de l'IA dans les stratégies de sécurité nationale . Des questions se posent quant à la transparence et à la clarté de la manière dont ces modèles sont testés et approuvés. Ils redoutent notamment les biais et les risques de faux positif.La suite de ce partenariat reste à voir. Les discussions en cours sur l'éthique de l'IA et sa mise en œuvre prudente feront partie intégrante du développement de ce partenariat au fil du temps. L'IA prend de plus en plus de place dans les stratégies de gouvernance, mais de nombreux défis restent encore à relever.Le partenariat entre OpenAI et les laboratoires nationaux américains ne vise pas seulement à faire progresser la recherche scientifique, il constitue également un moment charnière pour l'avenir de la tactique de sécurité nationale des États-Unis, alors que l'IA continue de remodeler la géopolitique mondiale.Cette annonce intervient après que l'IA chinoise chinoise DeepSeek a semé la panique dans le rang des investisseurs et a fait chuter les valeurs technologiques à Wall Street le 27 janvier 2025. L'action Nvidia a dévissé de 17 %, effaçant 600 milliards de dollars de la capitalisation boursière de l'entreprise Marc Andreessen, investisseur de renom dans la technologie, a posté sur X : « DeepSeek R1 est le moment Spoutnik de l'IA ». Le président Donald Trump a affirmé que DeepSeek doit être considéré comme un signal d'alarme pour les États-Unis , avant d'ajouter : « nous rétablirons la domination américaine ».Source : OpenAI Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du partenariat d'OpenAI avec les laboratoires nationaux américains ?Quels sont les risques que pose cette initiative ? Cela contribuera-t-il réellement à l'innovation ?Les stratégies de sécurité nationale doivent-elles dépendre des solutions d'IA ? Quels sont les risques ?