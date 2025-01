Une auteure découvre des livres contrefaits générés par l'IA et écrits à son nom sur Amazon. Amazon a d'abord refusé de les retirer

L'IA facilite également l'usurpation d'identité

Amazon cède face à la pression

Vient alors le label Écrit par un humain

Un enjeu de transparence et de reconnaissance

Une démarche qui s’inscrit dans un débat plus large

Vers une coexistence entre IA et création humaine ?

Jane Friedman, journaliste, auteure et professeure, a découvert sur Amazon et Goodreads une demi-douzaine de livres frauduleux portant son nom , probablement remplis de contenu généré par l’intelligence artificielle. Ces livres traitaient de sujets similaires à ceux qu’elle aborde dans ses ouvrages, comme l’écriture, la publication et la promotion de livres électroniques. Elle a demandé à Amazon et à Goodreads de retirer ces faux titres de leurs sites, mais elle s’est heurtée à des difficultés et à des résistances . Ce n'est que quand la plainte de Jane Friedman est devenue virale sur internet que les deux plateformes ont décidé de retirer lesdits livres.Friedman, qui rapporte sur l’industrie du livre et qui a écrit 10 livres, dont “The Business of Being a Writer”, “What Editors Do” et “Publishing 101”, s’inquiète de l’impact que ces livres contrefaits peuvent avoir sur sa réputation. « Une personne raisonnable pourrait penser que je contrôle les livres qui sont affichés sur mon profil Goodreads, ou que je les approuve, ou qu’à tout le moins je pourrais les faire retirer facilement. Ce n’est pas le cas », a-t-elle écrit dans un billet de blog intituléIl n’est pas facile de faire retirer les livres faussement attribués. Sur Goodreads, le processus nécessite que les auteurs contactent des “bibliothécaires” bénévoles et rejoignent des groupes spécifiques et publient des commentaires pour demander la suppression des livres illégitimes. Même ainsi, il n’y a aucune garantie que les titres offensants seront retirés rapidement. Friedman rapporte que Goodreads a retiré les titres offensants de son profil officiel d’auteur quelques heures après la publication de son billet de blog.Lorsqu’elle a contacté Amazon pour lui demander de retirer les titres de son profil d’auteur, Amazon lui a demandé des « numéros d’enregistrement de marque » relatifs à sa réclamation et, en apprenant qu’elle ne détenait pas de marque pour son nom, a clos le dossier sans retirer les livres de la vente. Bien que les titres frauduleux aient finalement été retirés d’Amazon après que l’histoire ait fait le tour du web, l’expérience de Friedman met en lumière le processus complexe auquel les auteurs doivent se soumettre pour protéger leur nom et leur travail en ligne.Friedman n’est pas la seule dans cette lutte. Sur le réseau social X (anciennement Twitter), l’auteure Jane Ward a déclaré avoir récemment découvert 29 titres sur Goodreads qui lui attribuaient faussement son nom d’auteur. Elle a également demandé à Goodreads de retirer ces livres, mais elle n’a pas reçu de réponse satisfaisante.De nombreuses autres réponses aux publications de Friedman sur le sujet suggèrent que l'usurpation d'identité par des vendeurs frauduleux est devenue un phénomène courant sur Goodreads et Amazon, frustrant de nombreux auteurs. Par exemple, une autre auteure, Sarah Rose, a tweeté : « Les gens n'arrêtent pas de me dire qu'ils ont acheté mon dernier livre - qui porte mon nom, mais je n'ai pas écrit - un escroc utilisant l'algorithme "trouver plus par cet auteur". Mon éditeur n'a pas pu faire que ça s'arrête et j'ai en quelque sorte abandonné ».Indépendamment de ce que contiennent les faux livres, la grande question est de savoir comment Amazon et Goodreads, deux sites majeurs qui atteignent des centaines de millions de clients, prévoient de protéger à la fois les auteurs et les clients contre la fraude et la mauvaise attribution.Ces cas soulèvent des questions sur la vérification des auteurs et la responsabilité des plateformes en ligne face à la prolifération des contenus générés par l’IA. Comment les lecteurs peuvent-ils distinguer les vrais auteurs des imposteurs ? Comment les auteurs peuvent-ils protéger leur identité et leur propriété intellectuelle ? Comment les plateformes peuvent-elles empêcher ou détecter les publications frauduleuses ? Ce sont autant de défis auxquels le monde du livre devra faire face à l’ère de l’IA.Face à la pression publique, Amazon a finalement changé de cap et a commencé à retirer les livres frauduleux de son site web « Nous avons des directives claires sur le contenu qui peut être mis en vente et nous enquêtons rapidement sur tout livre lorsque nous recevons une alerte », a déclaré Ashley Vanicek, porte-parole d’Amazon. « Nous accueillons les commentaires des auteurs et nous travaillons directement avec eux pour résoudre tout problème qu’ils soulèvent et lorsque nous avons commis une erreur, nous la corrigeons ».Friedman a confirmé sur Twitter que les livres avaient été retirés d’Amazon. Elle s’est toutefois inquiétée du sort des autres auteurs qui n’ont pas la même audience qu’elle et qui ne peuvent pas faire autant de bruit.La Guilde des auteurs a déclaré que ses membres pouvaient demander l'aide de l'organisation pour contacter la haute direction d'Amazon au sujet d'œuvres frauduleuses.« Nous avons travaillé avec Amazon sur ce problème dans le passé, et nous poursuivrons nos conversations avec eux sur l'avancement de leurs efforts pour suivre le rythme de la technologie », a déclaré la Guilde des auteurs dans un communiqué. « En attendant, nous encourageons tout le monde à signaler ces livres qui tentent de tirer profit de votre marque via le portail de réclamation d'Amazon ».Avec l’émergence de modèles avancés d’intelligence artificielle capables de produire du texte fluide et cohérent, l’industrie littéraire se trouve confrontée à de nouveaux défis. Certains éditeurs et plateformes en ligne voient déjà apparaître un afflux de livres rédigés (ou coécrits) par des IA, soulevant des préoccupations économiques. Ces œuvres générées par algorithme posent la question de la valeur de la création humaine et de la place des auteurs dans un paysage de plus en plus automatisé.Face à cette évolution, l'Authors Guild, l'une des plus grandes associations d'écrivains aux États-Unis, a pris l’initiative d’instaurer un label de certification garantissant que les ouvrages marqués de ce sceau ont été écrits sans assistance d’IA générative. Cette initiative vise à rassurer les lecteurs tout en protégeant le travail des auteurs qui s’appuient sur leur talent, leur sensibilité et leur expérience personnelle pour créer du contenu littéraire.L'Authors Guild a lancé un nouveau projet qui permet aux auteurs de certifier que leur livre a été écrit par un humain, et non généré par une intelligence artificielle.La Guilde explique que sa certification « Human Authored » vise à permettre aux écrivains de « distinguer plus facilement leur travail sur des marchés de plus en plus saturés par l'intelligence artificielle », et que les lecteurs ont le droit de savoir qui (ou quoi) a créé les livres qu'ils lisent. Les certifications Human Authored seront répertoriées dans une base de données publique accessible à tous. Le projet a été annoncé pour la première fois en octobre, en réponse au déluge de livres générés par l'IA qui inondent les marchés en ligne tels qu'Amazon et sa plateforme de livres électroniques Kindle.Ce projet de certification répond à un besoin grandissant de transparence dans l’industrie du livre. De nombreux auteurs s’inquiètent du fait que les œuvres générées par des IA puissent saturer le marché, rendant plus difficile la visibilité des écrivains traditionnels et compromettant leur rémunération. En offrant une certification officielle, la Authors Guild permet aux écrivains de signaler clairement à leurs lecteurs et aux éditeurs que leurs œuvres sont le fruit d’un véritable travail intellectuel humain.De plus, cette initiative pourrait influencer les pratiques des maisons d’édition et des plateformes de vente de livres en ligne. Il est possible qu’à l’avenir, certains éditeurs privilégient les œuvres portant cette certification, cherchant ainsi à garantir une certaine qualité et une authenticité à leurs catalogues.La question de l’impact de l’IA sur la création ne se limite pas au monde de la littérature. D’autres industries culturelles, comme le journalisme, la musique et le cinéma, sont également confrontées aux défis posés par ces nouvelles technologies. La démarche de la Authors Guild pourrait donc inspirer d’autres secteurs à adopter des mesures similaires pour défendre la valeur du travail humain face à l’automatisation croissante.Toutefois, cette initiative soulève aussi des interrogations : comment garantir l’authenticité d’un texte sans un contrôle rigoureux ? Quel sera l’impact réel de cette certification sur les ventes et la réception des ouvrages ? Les lecteurs attacheront-ils de l’importance à cette distinction, ou bien accepteront-ils progressivement les contenus générés par IA comme une nouvelle norme littéraire ?Plutôt que de rejeter en bloc l’intelligence artificielle, certains auteurs envisagent une coexistence où l’IA serait utilisée comme un outil d’aide à l’écriture sans pour autant remplacer la créativité humaine. La certification de la Authors Guild s’inscrit donc dans un effort pour préserver une distinction claire entre une œuvre purement humaine et une production assistée par la machine, tout en laissant la porte ouverte à des évolutions futures.Quoiqu'il en soit, la certification est actuellement réservée aux membres de l'Authors Guild et aux livres écrits par un seul auteur, mais elle sera étendue « à l'avenir » aux livres écrits par des non-membres de l'Authors Guild et par plusieurs auteurs. Les livres et autres œuvres doivent être presque entièrement écrits par des humains pour obtenir la marque Human Authored, avec des exceptions mineures pour tenir compte d'éléments tels que les applications de grammaire et de correction orthographique alimentées par l'intelligence artificielle.L'initiative « Human Authored » n'a pas pour but de rejeter la technologie, mais de créer de la transparence, de reconnaître le désir du lecteur d'avoir un lien humain et de célébrer les éléments humains uniques de la narration », a déclaré Mary Rasenberger, PDG de la guilde, dans un communiqué publié mercredi. « Les auteurs peuvent toujours se qualifier s'ils utilisent l'IA comme outil de vérification orthographique ou de recherche, mais la certification connote que l'expression littéraire elle-même, avec la voix humaine unique que chaque auteur apporte à son écriture, émane de l'intellect humain. »Source : Authors Guild La certification garantit-elle réellement l’authenticité d’un texte, ou repose-t-elle uniquement sur la déclaration de l’auteur ?Ce label pourrait-il influencer les pratiques des maisons d’édition et des plateformes de vente en ligne ?Pensez-vous que les lecteurs attacheront de l’importance à cette certification, ou bien la jugeront-ils inutile ?Ce type d’initiative pourrait-il être adopté dans d’autres domaines artistiques (musique, peinture, cinéma) ?L’essor des textes générés par IA menace-t-il réellement les écrivains, ou ouvre-t-il de nouvelles opportunités pour la création littéraire ?Peut-on considérer une œuvre générée par IA comme une œuvre d’art à part entière ? Pourquoi ou pourquoi pas ?L’IA peut-elle enrichir le travail des écrivains en tant qu’outil de création plutôt qu’en tant que remplaçant ?