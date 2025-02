La sortie de DeepSeek R1 a provoqué une onde de choc dans la communauté de l'IA, bouleversant les hypothèses sur ce qui est nécessaire pour atteindre des performances d'IA de pointe. Ce modèle open-source, qui correspondrait à l'o1 d'OpenAI pour seulement 3 à 5 % du coût selon le benchmark de la startup éponyme, a non seulement captivé les développeurs, mais a également incité les entreprises à repenser leurs stratégies en matière d'IA.Cependant, DeepSeek, la startup chinoise spécialisée dans l'IA à l'origine de DeepSeek R1, fait l'objet d'une enquête de la part des États-Unis. L'enquête vise à déterminer si la société a acheté et utilisé des puces Nvidia acquises à Singapour.La Chine et les entreprises qui y sont établies sont interdites d'importer les puissantes puces Nvidia destinées à alimenter les projets d'IA. Cela inclut tout, jusqu'à la carte grand public, la RTX 4090, et son successeur récemment sorti, la RTX 5090. Bien qu'elles soient généralement destinées aux PC de jeu, ces cartes sont suffisamment puissantes pour alimenter des applications d'IA auto-hébergées.Les pays entourant la Chine, comme le Vietnam, ont déjà montré qu'ils avaient stocké du matériel Nvidia lors de la première grande interdiction. Dans un document de l'entreprise, Nvidia souligne que 20 % de ses revenus proviennent de Singapour, mais elle précise également que "" à destination du pays étaient en fait destinées à "".Un porte-parole de Nvidia a déclaré qu'il s'agissait d'une "" et non d'une "" et que les clients qui achètent du matériel Nvidia ont généralement "".Le modèle R1 a été salué pour son efficacité et sa capacité à concurrencer le modèle o1 d'OpenAI, fabricant de ChatGPT, qui coûte 200 dollars par mois. Toutefois, les États-Unis craignent que l'entreprise chinoise ne remette en question les dépenses importantes du monde occidental dans le domaine de l'IA. Meta et Microsoft ont chacun affecté 65 milliards de dollars aux dépenses d'IA en 2025.À l'instar des 4090 et 5090, dont les versions réduites (marquées d'un D) ont été autorisées à être expédiées en Chine, Nvidia a également créé des puces d'IA réduites. On soupçonne DeepSeek d'avoir utilisé du matériel H800 pour construire R1, comme l'indique son document sur le modèle V3, dont l'importation est également bloquée.Le H800 a été conçu pour contourner l'interdiction et a finalement été remplacé par le H20, une puce encore plus faible après l'interdiction du H800. On s'attend à ce que l'administration Trump empêche même le H20 d'arriver en Chine.L'administration soupçonne déjà DeepSeek d'avoir "" de puces Nvidia pour construire le R1. Lors de son audition de confirmation, Howard Lutnick, choisi par Trump pour diriger le département du commerce, a carrément accusé DeepSeek d'avoir enfreint la loi américaine : "Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?