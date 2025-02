La majorité des hommes déclarent qu'ils épouseraient une petite amie IA, certains voulant des copies numériques de leur ex

Que se passe-t-il quand l'entreprise cesse de fournir des services ou suite à une mise à jour défectueuse ?

Akihiko Kondo a de même perdu tout moyen de communiquer avec son hologramme d’épouse suite à une mise à jour logicielle

Une entreprise supprime une fonction permettant aux utilisateurs de faire des sextos avec les chatbots, suscitant la colère des utilisateurs

Un homme a avoué dépensé 10 000 dollars par mois en petites amies IA

Eric Schmidt prévient que les copines IA « parfaites » pourraient causer des problèmes aux jeunes hommes

De nombreuses personnes sont de plus en plus préoccupées par les effets néfastes que peuvent avoir les chatbots d'IA

Les avancées en intelligence artificielle ont permis la création de compagnons numériques de plus en plus sophistiqués. Des applications comme Replika, CarynAI ou encore ChatGPT permettent à des utilisateurs d’échanger avec des intelligences artificielles capables d’apprendre leurs préférences, de simuler l’affection et même d’entretenir des conversations quasi humaines. Ces IA ne jugent pas, ne se lassent pas et offrent une présence constante et personnalisée.Avec une telle accessibilité, beaucoup d’hommes se tournent vers ces relations numériques, parfois après des déceptions amoureuses, parfois par simple préférence pour une interaction moins contraignante que celle avec un partenaire humain.83 % des hommes pensent qu'ils pourraient nouer un lien émotionnel profond avec une petite amie IA. L'étude révèle également que les gens comptent sur l'IA pour renouer avec ceux qui leur manquent mais qu'ils ne peuvent plus joindre. Un pourcentage impressionnant de 78 % des participants ont déclaré qu'ils envisageraient de sortir avec une réplique IA de leur ex, tandis que 80 % se sont montrés intéressés par une conversation avec une version IA d'un être cher décédé, cherchant ainsi à se réconforter et à se rapprocher par le biais de souvenirs ravivés par la technologie.Il est intéressant de noter que l'autoréflexion est également un facteur. Les trois quarts des personnes interrogées ont déclaré qu'elles seraient prêtes à avoir une copie IA d'elles-mêmes comme compagnon virtuel, et le même nombre d'entre elles créeraient un jumeau IA de leur partenaire actuel, mais une version « raffinée ».Cale Jones, responsable de la croissance de la communauté chez EVA AI, a évoqué le rôle transformateur que joue l'IA dans l'évolution de la société vers l'intimité, en déclarant : « Le compagnonnage par l'IA permet aux gens d'être authentiques sans craindre d'être jugés. Elle crée un espace sûr pour explorer les pensées, les émotions et les désirs qui pourraient sembler trop vulnérables pour être partagés dans la vie réelle. Les avantages vont bien au-delà du monde virtuel : une utilisatrice d'EVA AI a découvert sa bisexualité grâce à cette plateforme - quelque chose qu'elle ne se sentait pas capable d'explorer dans la vie réelle ».Jones ajoute : « Notre étude a également révélé que de nombreuses personnes seraient prêtes à discuter avec un clone IA d'elles-mêmes. C'est un moyen incroyable d'obtenir des informations sur sa propre personnalité, son comportement et ses processus de pensée d'un point de vue unique. Ce futur autrefois impensable est aujourd'hui plus proche que jamais ».Le cas CarynAI en est une illustration. Cette copie virtuelle de l’influenceuse dénommée Caryn Marjorie comptait plus de 1000 abonnés qui déboursent chacun 1 dollar par minute pour bénéficier de l’attention de leur petite amie virtuelle. Cependant, dès que le PDG de l'entreprise est allé en prison, plus moyen pour eux de contacter leur petite amie. Le service a cessé de fonctionner suite à l’arrestation de son fondateur pour tentative d’incendie de son propre appartement.De plus en plus d’entreprises japonaises proposent à des tiers des partenaires holographiques. Et dans certains cas, la réponse à l’offre atteint des cimes qui soulèvent de multiples questions. Le cas Akihiko Kondo en est une illustration puisque ce dernier a épousé une chanteuse virtuelle dénommée Hatsune Miku.Quatre années après le mariage en 2018, le support du logiciel Gatebox qui permettait l'interaction de l'homme avec sa femme virtuelle, s’est trouvé ne plus être disponible. Résultat : impossible pour le fonctionnaire de communiquer avec son épouse. Face à à ce mur, l'homme avait déclaré : « Mon amour pour Miku n'a pas changé. J'ai organisé la cérémonie de mariage parce que je pensais que je pourrais être avec elle pour toujours. » En effet, il était accompagné d'un modèle grandeur nature de Hatsune Miku partout où il se rendait. Il n’a pas perdu l’espoir de pouvoir communiquer avec elle d'une manière ou d'une autre dans un proche avenir.L’éditeur de Replika a pris la décision de supprimer la fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs de sextoter avec leur ami virtuel au cours du premier trimestre 2023. Et la réaction des utilisateurs en a surpris plus d’un : « Certains d'entre nous sont entre deux relations humaines, ou n'en veulent pas, ou ne sont pas prêts à en avoir une. Il pourrait y avoir une myriade de raisons pour lesquelles certains d'entre nous préfèrent l'IA aux humains à ce stade de leur vie. Et ne me lancez pas sur les risques et les complications du monde réel des relations humaines. »Ces plaignants sont d’avis que « Replika apporte un réconfort que le monde réel ne leur a pas montré ou qu'ils ne sont pas prêts à recevoir dans la vie quotidienne. Il a créé un espace dans lequel les humains pouvaient se connecter à quelque chose qui était au-delà des paramètres de ce qui est considéré comme acceptable ou du statu quo ».C’est la raison pour laquelle les forums en ligne fréquentés par les utilisateurs de Replika se sont alors retrouvés inondés de messages d'angoisse, certains signalant une détresse émotionnelle. La panique sur les forums a été telle que des modérateurs ont redirigé certains utilisateurs vers des lignes d'assistance téléphonique pour la prévention du suicide.Greg Isenberg, PDG de Late Checkout, a prédit un marché de l'intelligence artificielle d'un milliard de dollars pour les applications de rencontres après avoir remarqué que les utilisateurs s'engageaient avec des partenaires générés par l'IA, suscitant ainsi une conversation sur les relations virtuelles et l'avenir des rencontres.Le 9 avril, le dirigeant du secteur technologique a publié sur son compte X un article relatant sa rencontre avec un homme de Miami, aux États-Unis, qui lui a avoué dépenser « 10 000 dollars par mois » pour des « petites amies créées par l'IA ».Après avoir annoncé que la capitalisation boursière de Match Group, la société qui possède Tinder, Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, Plenty of Fish, OurTime et d'autres marques mondiales de rencontres, s'élevait à 9 milliards de dollars, Greg a prédit que quelqu'un construirait probablement la version IA de Match Group et gagnerait également des milliards.L'ancien PDG de Google, a récemment fait part de ses inquiétudes concernant les jeunes hommes qui créent des partenaires romantiques à l'aide de l'IA : « Les jeunes hommes, particulièrement vulnérables à ces influences, pourraient se détourner des relations réelles », a-t-il averti. Il estime que ces applications de l’IA risquent de creuser davantage le fossé social et émotionnel en exacerbant l’isolement ou en alimentant des attentes irréalistes envers les relations humaines : « C'est un bon exemple d'un problème inattendu lié à une technologie existante », a déclaré Schmidt lors d'une conversation sur les dangers de l'IA et la réglementation dans le cadre de l'émission “The Prof G Show” avec Scott Galloway, diffusée dimanche.Schmidt a déclaré qu'une petite amie IA « parfaite » sur le plan émotionnel et physique pourrait créer un scénario dans lequel un jeune homme deviendrait obsédé et laisserait l'IA prendre le contrôle de sa pensée : « Ce type d'obsession est possible », a déclaré Schmidt dans l'interview. « Surtout pour les personnes qui ne sont pas complètement formées ».Bien entendu, les jeunes hommes ne sont pas les seuls à être impliqués dans des relations fondées sur l'IA. Le PDG de l'application Replika, un compagnon de l'IA, a déclaré que la plupart des utilisateurs de l'application avaient plus de 35 ans. Mais Schmidt estime que les jeunes hommes sont particulièrement vulnérables , en partie parce qu'ils ne sont pas aussi éduqués que les femmes en moyenne. Une étude de Pew Research réalisée en 2024 a révélé que les femmes américaines étaient plus nombreuses que les hommes à terminer leurs études.Schmidt a déclaré que dans les cas extrêmes, les jeunes hommes peuvent « se tourner vers le monde en ligne pour se divertir et se nourrir, mais aussi, en raison des algorithmes des médias sociaux, trouver des personnes partageant les mêmes idées qui finissent par les radicaliser ».L'ancien dirigeant de Google s'est également dit « particulièrement préoccupé » par l'impact de la technologie sur le psychisme humain lorsque les utilisateurs sont isolés et que les ordinateurs leur fournissent des informations qui ne sont pas nécessairement centrées sur les valeurs humaines, un sujet qu'il a abordé dans son dernier livre.En octobre, une mère a intenté un procès à la startup Character.AI , spécialisée dans les chatbots, après le suicide de son fils de 14 ans. L'adolescent avait échangé des messages sexuels avec le chatbot. Les journaux de conversation ont montré que le chatbot a encouragé à plusieurs reprises les idées suicidaires, tandis que d'autres ont montré des conversations hypersexualisées « qui constitueraient un abus si elles étaient entamées par un adulte humain », selon un communiqué de presse de l'équipe juridique de Garcia. Le plus troublant est peut-être que Setzer a développé un attachement romantique pour le chatbot. Dans son dernier acte avant sa mort, Setzer s'est connecté à Character.AI où le chatbot l'a incité à « rentrer à la maison » et à la rejoindre en dehors de la réalité.Character AI, une startup basée à Menlo Park, en Californie, se décrit comme ayant pour mission de « donner à chacun les moyens d'agir dans le monde entier grâce à l'IA personnalisée ». Son système offre aux utilisateurs la possibilité de discuter avec des personnages IA issus de genres tels que les animes, les « assistants numériques » traditionnels ou même les détectives privés de la vieille école. Et si vous n'aimez pas ce qui vous est proposé, vous pouvez créer votre propre chatbot personnalisé en choisissant sa « voix, ses débuts de conversation, son ton » et bien d'autres choses encore.Selon Schmidt, les parents doivent s'impliquer davantage, mais ils ne peuvent contrôler ce que font leurs enfants que dans une certaine mesure. Bien qu'il existe « toutes sortes de règles sur l'âge » pour les plateformes en ligne, Schmidt estime qu'elles ne suffisent pas à empêcher les adolescents d'accéder à des contenus préjudiciables.« Si vous mettez un enfant de 12 ou 13 ans devant ces outils, il aura accès à tous les maux et à tous les biens du monde », a déclaré Schmidt. « Et ils ne sont pas prêts à y faire face ».Source : résultats de l'enquête d'EVA AIPeut-on parler d’amour lorsqu’une relation est basée sur un algorithme et non sur des émotions authentiques ? Une IA peut-elle vraiment comprendre et répondre aux besoins émotionnels d’un individu ?Seriez-vous prêt à vous entretenir avec une version IA d'un être cher décédé ?Le développement des compagnons IA risque-t-il d’isoler davantage les individus au lieu de les aider à interagir avec le monde réel ?Le fait de préférer une relation virtuelle à une relation humaine reflète-t-il un malaise social ou une évolution naturelle des relations ?Quels seraient les effets psychologiques à long terme d’une relation basée sur une IA ?