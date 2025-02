Larry Ellison veut entraîner l'IA sur votre dossier médical et vos données génomiques

Une vaste base de données pouvant être le précurseur d'un système de surveillance

Larry Ellison érige en exemple l'infrastructure de surveillance mise en place en Chine

Larry Ellison et le business des données favorisé par la grande infrastructure cloud d'Oracle

Larry Ellison fait partie des dirigeants du secteur technologique qui prennent part au Sommet mondial des gouvernements (World Government Summit) à Dubaï. Le sommet réunit des leaders d'opinion, des experts et des décideurs du monde entier pour identifier des solutions innovantes pour relever les défis à venir. Intervenant lors du sommet, le président d'Oracle, Larry Ellison, a appelé à une collaboration à l'échelle mondiale dans le domaine de l'IA.Dans le cadre de cette collaboration internationale, Larry Ellison, appelle les gouvernements du monde entier à ouvrir toutes les bases de données nationales de leurs pays aux entreprises d'IA. Le milliardaire a déclaré que la centralisation de ces données permettrait à l'IA d'atteindre son plein potentiel.« Je dois donner au modèle autant d'informations que possible sur mon pays. Nous devons unifier toutes les données nationales, les mettre dans une base de données facilement exploitable par le modèle d'IA et lui poser ensuite toutes les questions qu'il souhaite. C'est le chaînon manquant », a déclaré Larry Ellison.« Les ensembles fragmentés de données relatives à la santé de la population, à l'agriculture, aux infrastructures, aux marchés publics et aux frontières devraient être regroupés dans une base de données unique et sécurisée à laquelle les modèles d'IA pourraient accéder », a ajouté le président d'Oracle.Selon Larry Ellison, il s'agit d'une étape indispensable si les gouvernements veulent que l'IA améliore les services et la sécurité de leurs citoyens. Par exemple, il affirme que les pays disposant de riches ensembles de données démographiques, tels que le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis, pourraient réduire les coûts et améliorer les services publics, en particulier les soins de santé, grâce à cette approche. Cependant, les risques sont énormes.Selon Larry Ellison, la modernisation de l'infrastructure numérique du gouvernement pourrait également permettre d'identifier les gaspillages et les fraudes. « Les systèmes informatiques utilisés par le gouvernement américain sont si primitifs qu'il est difficile d'identifier « d'énormes quantités de fraudes », a-t-il ajouté, soulignant les efforts déployés par l'équipe d'Elon Musk au sein du département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) pour les éliminer.Selon Larry Ellison, les retombées de l'unification des bases de données nationales comprendront de meilleurs soins de santé, grâce à des traitements adaptés aux individus, et la possibilité pour les gouvernements d'augmenter la production alimentaire en prédisant mieux les rendements des cultures. Un autre scénario évoqué par Larry Ellison consiste à analyser les terres afin de conseiller les agriculteurs sur l'épandage d'engrais ou l'augmentation de l'irrigation.« Tant que les pays mettront leurs données - toutes leurs données - en un seul endroit, nous pourrons utiliser l'IA pour aider à gérer les soins de tous les patients et de la population en général », a déclaré Larry Ellison, ajoutant qu'il pense que l'IA peut gérer d'autres services sociaux et éliminer la fraude.Bien entendu, un système de base de données aussi gigantesque pourrait aussi être le précurseur d'une vaste infrastructure de surveillance omniprésente. C'est une idée que Larry Ellison a émise l'année dernière . Il juge cette surveillance nécessaire et aimerait qu'Oracle contribue à faciliter sa mise en œuvre.« La surveillance constante en temps réel des populations, analysée par des produits d'apprentissage automatique alimentés par Oracle, permettrait à chacun de se comporter au mieux », a déclaré Larry Ellison lors d'une conférence d'analystes financiers d'Oracle en septembre 2024.Cela nous rappelle PRISM de la NSA. PRISM est un programme américain de surveillance électronique par la collecte de renseignements à partir d'Internet et d'autres fournisseurs de services électroniques. Ce programme classé offrait à la NSA un système avancé et inédit de surveillance de masse.PRISM permettait à la NSA d'accéder aux communications de nombreux utilisateurs en collaborant avec des entreprises technologiques majeures telles que Microsoft, Google, Apple, Facebook et Yahoo. Edward Snowden a révélé l'existence de ce programme en 2013 et a provoqué un scandale mondial.La Chine est reconnue comme leader mondial en matière d’adoption des technologies de reconnaissance faciale. Les autorités s’en servent pour une panoplie d’usages. La police chinoise s’en sert pour scanner les foules à la recherche de suspects . C’est en s’appuyant sur cette technologie qu’elle a pu mettre la main sur un fugitif. L’homme de 31 ans était recherché pour des crimes économiques sur lesquels les autorités n’ont pas fait dans le détail.La Chine est le pays qui, à date, incarne le mieux le personnage de fiction Big Brother du roman Nineteen Eighty-Four (1984) de l'écrivain anglais Georges Orwell. Dans la société décrite par Georges Orwell dans son roman, chaque citoyen est sous la surveillance constante de l’autorité (Big Brother), principalement par des dispositifs (dans les domiciles privés) qui fonctionnent à la fois comme des télévisions, caméras de sécurité et microphones.Ceci rappelle sans cesse au peuple que Big Brother les observe : « Big Brother is watching you ». Larry Ellison est d’avis qu'un tel tableau offre l’avantage de pouvoir amener les citoyens à un meilleur comportement. En réalité, Larry Ellison et Oracle ne sont pas étrangers aux technologies de surveillance de masse.« Oracle a violé la vie privée de milliards de personnes à travers le monde. Il s'agit d'une entreprise classée au Fortune 500 qui a pour mission dangereuse de suivre les déplacements et les activités de chaque personne dans le monde. Nous intentons cette action pour arrêter la machine de surveillance d'Oracle », souligne Le Dr Johnny Ryan, membre senior de l'Irish Council for Civil Liberties, dans le cadre d'une plainte contre le géant technologique. La plainte accuse Oracle d'avoir mis en place et entretenu un système de surveillance mondiale . Elle fait suite à la publication de rapports selon lesquels Oracle commercialise des logiciels pour permettre à la Chine de parfaire la surveillance de sa population. Le rapport, publié en 2021 par Mara Hvistendahl du magazine en ligne d'investigation The Intercept, accuse Oracle d'avoir aidé la police chinoise à collecter une montagne d'informations sur les Chinois.Pourtant, aux États-Unis à l'époque, l'administration Trump forçait la société chinoise ByteDance à vendre l'activité américaine de TikTok par crainte que l'application transmette les données des Américains à Pékin. La police de la province du Liaoning en Chine serait assise sur des monticules de données collectées par des moyens invasifs : dossiers financiers, informations de voyage, immatriculations de véhicules, etc. Tout ceci mis en place par Oracle.Larry Ellison n'est pas seulement un techno-optimiste. C'est aussi un cadre supérieur et un actionnaire qui a réalisé d'importants investissements dans l'IA, ainsi que dans une société de bases de données. Il a donc déclaré au public du sommet de Dubaï qu'Oracle est prêt à aider les nations à réaliser ses visions de l'IA mentionnées ci-dessus. Oracle est déjà un contractant important du gouvernement et de l'armée aux États-Unis et dans d'autres pays.« Oracle est en train de construire un centre de données de 2,2 GW dont le coût de construction se situe entre 50 et 100 milliards de dollars », a déclaré M. Ellison, soulignant que c'est dans des sites de ce type que les modèles d'IA surpuissants seront entraînés. « Parce que ces modèles sont si coûteux, vous ne construirez pas les vôtres en règle générale. Il n'y aura qu'une poignée de ces modèles », a déclaré le milliardaire lors du sommet.Les propres installations d'Oracle en feront probablement partie. Oracle a également rejoint le projet Stargate , qui prévoit d'investir 500 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA aux États-Unis au cours des quatre prochaines années. Le projet Stargate fait toutefois l'objet de plusieurs critiques.Il est important de souligner qu' Oracle est lié à la faillite de la plus grande autorité locale d'Europe , le conseil municipal de Birmingham. L'augmentation démesurée des coûts d'adoption du logiciel Oracle Fusion a ruiné le conseil municipal de Birmingham. Les autorités locales cherchent toujours une solution.Source : Larry Ellison, président d'OracleQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la proposition de Larry Ellison ? Cette approche est-elle souhaitable ?Que pensez-vous des risques liés à cette approche ? Constitue-t-elle les prémisses d'un système de surveillance de masse ?