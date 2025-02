L'automatisation : certaines communautés plus menacées que d'autres ?

L'automatisation touche plus les personnes qui n'ont pas accès à Internet

Les bootcamps dans le secteur informatique : des programmes controversés

apprentissage superficiel : en raison de leur durée limitée, ces programmes peuvent ne pas couvrir en profondeur les concepts fondamentaux de l'informatique, limitant ainsi la compréhension globale des participants ;



: en raison de leur durée limitée, ces programmes peuvent ne pas couvrir en profondeur les concepts fondamentaux de l'informatique, limitant ainsi la compréhension globale des participants ; intensité du programme : le rythme soutenu des bootcamps peut être éprouvant, nécessitant une capacité à assimiler rapidement de grandes quantités d'informations, ce qui peut ne pas convenir à tous les apprenants ;



: le rythme soutenu des bootcamps peut être éprouvant, nécessitant une capacité à assimiler rapidement de grandes quantités d'informations, ce qui peut ne pas convenir à tous les apprenants ; coût élevé : les frais d'accès aux bootcamps peuvent être substantiels malgré leur courte durée, représentant un investissement financier important pour les participants ;



: les frais d'accès aux bootcamps peuvent être substantiels malgré leur courte durée, représentant un investissement financier important pour les participants ; perspectives d'emploi limitées : avec l'évolution rapide de la technologie, notamment l'essor de l'IA, la demande pour des développeurs juniors issus de bootcamps a diminué, rendant le marché de l'emploi plus compétitif pour ces diplômés ;



: avec l'évolution rapide de la technologie, notamment l'essor de l'IA, la demande pour des développeurs juniors issus de bootcamps a diminué, rendant le marché de l'emploi plus compétitif pour ces diplômés ; manque de préparation aux défis réels : les projets réalisés au sein des bootcamps peuvent ne pas refléter la complexité des situations rencontrées en entreprise, laissant les diplômés insuffisamment préparés aux défis du monde professionnel.



La réceptionniste en question, Valerie Gills, 32 ans, a partagé son histoire avec Fortune. « Je savais que les entreprises essayaient toujours d'améliorer leur efficacité, mais il me semblait que la technologie nous privait de certaines opportunités », a-t-elle déclaré. Elle a expliqué avoir trouvé des emplois temporaires, mais rien d'aussi stable que son emploi dans l'hôtellerie. Valerie Gills a ajouté que « l'automatisation frappe de plein fouet son secteur d'activité ».« Mes problèmes d'emploi ont pesé sur ma santé mentale et m'ont rappelé à quel point les travailleurs comme moi peuvent être faibles lorsque les industries automatisent tout », affirme-t-elle. Son cas n'est pas isolé. Plusieurs restaurants et hôtels ont remplacé leur personnel par l'IA ces dernières années Les emplois dépendent de plus en plus de la technologie. Et Goldman Sachs rapporte que les systèmes d'IA générative comme ChatGPT pourraient avoir un impact sur 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde . Toutefois, de nouvelles données indiquent qu'il pourrait avoir des disparités dans la façon dont l'IA impacte les différentes communautés de travailleurs. Les Latinos, par exemple, pourraient subir beaucoup plus les affres de l'automatisation.Selon un rapport rédigé par des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles, « certains travailleurs latinos pourraient être laissés pour compte en raison d'un manque de compétences numériques exacerbé par un manque d'accessibilité ». Selon eux, les Latinos font toujours partie intégrante des emplois dans l'agriculture, la construction, le commerce de détail et les services alimentaires, mais ces emplois sont fortement menacés par l'automatisation.Ainsi, certains Latinos ne sont pas préparés à un rôle changeant qui repose davantage sur la technologie. L'analyse montre que les Latinos sont surreprésentés dans les domaines menacés par l'automatisation. Le rapport fournit également des suggestions sur la manière d'améliorer la mobilité économique des Latinos.« Ce rapport met en lumière une réalité cruciale, mais souvent négligée : l'automatisation n'est pas seulement une question technologique, mais aussi une question d'équité », a déclaré Misael Galdámez, coauteur du rapport intitulé « On the Frontlines: Automation Risks for Latino Workers in California ».Quant à la question ci-dessus, il a répondu par l'affirmative. « Les travailleurs latinos sont en première ligne du risque d'automatisation, confrontés à des obstacles tels que la maîtrise limitée de l'anglais, le faible accès au numérique et les lacunes en matière d'éducation », a déclaré Misael Galdámez.La réceptionniste Valerie Gills, qui fait partie de la communauté latine, a été confrontée à une nouvelle réalité dans sa quête d'un nouvel emploi : elle devait acquérir de nouvelles compétences pour garder une longueur d'avance. En fin de compte, elle a pu obtenir un stage en tant que rédactrice de blogue. Mais elle recherche activement un programme d'études techniques en analyse de données et en développement de logiciels, dont des bootcamps en ligne.Selon elle, ces mesures devraient lui permettre d'être une candidate compétitive. Ramiro Cavazos, président-directeur général de la Chambre de commerce hispanique des États-Unis, a déclaré que si l'automatisation déplace les personnes aux compétences limitées, elle peut aussi créer de nouveaux rôles, offrir de meilleures conditions de travail et prévenir l'épuisement professionnel. La reconversion des anciens employés reste toutefois un problème majeur.Ramiro Cavazos explique : « l'automatisation touche les personnes qui n'ont pas accès à Internet. Les Latinos, qui sont traditionnellement les plus touchés, ont fait de grands progrès en devenant plus éduqués et plus qualifiés ». Il œuvre pour qu'ils soient davantage à familier à l'outil Internet.Ramiro Cavazos affirme que la Chambre de commerce hispanique travaille avec plus de 500 fondations pour s'assurer que les entreprises contribuent à la mise en place des formations sur les différents types de compétences dont les Latinos ont besoin pour être compétitifs sur le marché du travail actuel.Il a constaté de nombreux investissements visant à garantir que les travailleurs latinos possèdent les compétences dont ils ont besoin pour réussir. Cependant, des rapports soulignent que ces initiatives sont menacées par la réduction des programmes de diversité, d'équité et d'inclusion dans les entreprises.Diana Caba, vice-présidente chargée du développement communautaire et économique de l'organisation à but non lucratif Fédération hispanique, a déclaré qu'à mesure que le monde devient plus numérique, cela peut devenir un énorme obstacle pour les Latinos qui n'ont pas de compétences numériques. Elle s'est donc associée à plus de 50 organisations communautaires afin de réduire la fracture numérique en offrant aux Latinos des formations.Les bootcamps proposant des formations dans le secteur informatique se multiplient. Carlos Vasquez, fondateur de Miami Ed Tech, une organisation à but non lucratif axée sur l'apport de compétences dont les étudiants latinos ont besoin pour une mobilité ascendante, a déclaré que les formations sont extrêmement favorables aux Latinos, car il s'agit d'emplois rémunérés dès le premier jour avec une promesse de formation de la part d'une organisation.Miami Ed Tech propose deux formations dans les domaines de l'IA, de la science des données et de la conception de sites Web. Dylan Pravia a commencé comme stagiaire à Miami Ed Tech, qui lui a donné l'occasion d'utiliser des ordinateurs et de se familiariser avec l'IA et la programmation. Dylan Pravia est maintenant en mesure d'utiliser ce qu'il a appris à Miami Ed Tech en tant qu'étudiant en génie mécanique à l'Université internationale de Floride.Cependant, la controverse autour des bootcamps dans le secteur informatique s'est fortement intensifiée ces dernières années . Bien que ces programmes offrent une voie rapide vers une carrière dans les métiers technologiques, de nombreux problèmes et limitations leur sont associés :L'industrie des bootcamps s'est considérablement développée. Mais bien qu'ils offrent une opportunité d'acquérir rapidement des compétences en informatique, ils ont des limites et cette voie ne correspond pas toujours aux aspirations des apprenants, avec un taux d'employabilité souvent plus faible que prévu.Quel est votre avis sur le sujet ?Les travailleurs issus de la communauté latine semblent plus vulnérables à l'automatisation. Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous des bootcamps proposant des formations en informatique ? Ces programmes sont-ils fiables ?Les recommandez-vous aux personnes menacées par l'automatisation et en quête de nouvelles compétences ?