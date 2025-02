Envoyé par Google Envoyé par À partir d'aujourd'hui, Gemini peut désormais se souvenir de vos discussions passées pour vous fournir des réponses plus utiles. Que vous posiez une question sur un sujet dont vous avez déjà discuté ou que vous demandiez à Gemini de résumer une conversation précédente, Gemini utilise désormais les informations des chats pertinents pour élaborer une réponse.



La nouvelle fonctionnalité voit le jour quelques semaines après que Google a annoncé la sortie de Gemini 2.0 , son nouveau « modèle d'IA pour l'ère agentique », doté de capacités multimodales avancées et qui se veut plus rapide et plus intelligent.La récente mise à jour de Gemini, disponible à partir de ce 13 février 2025, permet aux utilisateurs de faire référence à des discussions antérieures ou de demander des résumés de chats sans avoir à rechercher d'anciens fils de conversation. Les utilisateurs peuvent ainsi continuer à travailler sur des projets ou des conversations antérieurs en toute transparence.Le contrôle de l'historique des conversations est maintenu, puisque les utilisateurs peuvent revoir, supprimer ou définir des préférences de conservation pour leurs données de conversation. De plus, l'activité de Gemini Apps peut être désactivé dans les réglages de Mon Activité. Lorsque les conversations passées influencent les réponses, Gemini peut l'indiquer dans ses sources et dans le contenu associé.Initialement disponible en anglais pour les abonnés Gemini Advanced dans le cadre du plan Google One AI Premium, la fonctionnalité est accessible via le web et l'application mobile. Google prévoit d'étendre le déploiement à d'autres langues et aux clients de Google Workspace Business et Enterprise dans les semaines à venir.Le contenu du communiqué annonçant la nouvelle fonctionnalité est disponible ci-dessous :Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous qu'il s'agit d'une fonctionnalité utile et intéressante ?Selon vous, quelles sont les implications potentielles sur la vie privée du stockage et de l'utilisation par Gemini des données des discussions passées pour améliorer la qualité des interactions avec les utilisateurs ?