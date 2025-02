L'ancien PDG affirme que l'IA remplacera les travailleurs externalisés dès 2025

Plusieurs études ont conclu que l'IA ne remplacera pas les programmeurs de sitôt

L'avenir résiderait dans la collaboration entre les programmeurs humains et l'IA

créativité humaine et résolution de problèmes : le génie logiciel ne consiste pas seulement à écrire du code. Il s'agit d'aborder des problèmes complexes de manière créative, de concevoir des systèmes efficaces et de prendre en compte l'expérience de l'utilisateur et l'évolutivité. L'IA peut suivre des modèles, mais elle n'a pas la capacité d'innovation et d'adaptation qu'apportent les humains ;

Emad Mostaque est cofondateur et ancien PDG de la startup Stability AI. Il a démissionné de son poste ainsi que de son siège au conseil d’administration de Stabilité AI en mars 2024 alors que la startup traversait une période de turbulence. Emad Mostaque avait déclaré que cette décision lui permettrait de consacrer pleinement ses efforts au développement d'une IA décentralisée, un domaine qu'il considère comme « crucial » pour l'avenir de la technologie.Emad Mostaque a joué un rôle central dans le lancement de l'outil de génération d’images Stable Diffusion de Stability AI. Lors d'une récente interview, il s'est exprimé sur les progrès rapides de l'IA et son impact potentiel sur le marché de l'emploi. Il s'est particulièrement attardé sur le sort des travailleurs externalisé.« L'IA est meilleure que n'importe quel programmeur indien externalisé à l'heure actuelle. 2025 verra la destruction complète du marché de l'externalisation des processus d'affaires », a déclaré Emad Mostaque lors de l'émission Moonshots avec Peter Diamandis, fondateur de la Fondation XPRIZE. « Le fait d'être présent en personne sera bénéfique pour votre emploi à l'heure actuelle, car tout ce qui est à distance sera le premier à disparaître », a-t-il ajouté.Emad Mostaque a prédit que les économies telles que l'Inde seront les premières victimes de la vague d'adoption de l'IA. L'inde et le Mexique font partie des principaux pays où les géants de la technologie externalisent les emplois. « Les prochains touchés seront les travailleurs à distance aux États-Unis », a-t-il ajouté.Mais certains ont souligné : « le fait d'être présent en personne ne vous protégera pas non plus d'une IA suffisamment avancée. Une fois que les IA seront suffisamment performantes, le fait de vous avoir comme employé ne sera qu'un gaspillage d'espace et d'argent que l'entreprise ferait mieux d'allouer à autre chose ». En outre, les propos de Emad Mostaque suscitent également des interrogations sur les coûts d'adoption de l'IA par rapport à l'externalisation.Salim Ismail, entrepreneur et stratège technologique, qui participait également à l'émission, partage l'avis d'Emad Mostaque. Mais les déclarations de Emad Mostaque sont critiquées dans la communauté. Certains affirment notamment que son raisonnement est absurde. « L'affirmation selon laquelle l'IA est déjà meilleure que n'importe quel programmeur indien externalisé d'un autre pays est absurde, sinon ils seraient au chômage », a écrit un critique.Les discussions battent leur plein à propos de l'IA dans le domaine du génie logiciel. Un sujet central : son impact dans la filière. La technologie divise. Par exemple, Linus Torvalds considère l'IA comme un simple outil qui n'a rien de révolutionnaire comparativement aux compilateurs Par contre, selon le PDG de Nvidia, Jensen Huang, « apprendre à programmer sera inutile à l'avenir ». Il affirme que l'IA fera de tous des programmeurs au travers du langage naturel. Il y a également des témoignages de programmeurs selon lesquels « jusqu'à 90 % du code peut être généré par l'IA ».Cependant, plusieurs études montrent que l'IA est loin d'être apte à remplacer les programmeurs. Devin, l'IA qui menace de rendre les ingénieurs logiciels obsolètes coûte 500 $/mois, mais les tests ont révélé que l'outil souffre de nombreuses limites et les experts affirment que ces capacités sont exagérées. D'après les commentaires, Devin n'excelle que dans « les tâches répétitives et basées sur des modèles ». Et il pourrait ne pas faire mieux à l'avenir.Cela pourrait faire gagner du temps aux ingénieurs et leur permettre de se concentrer sur la résolution créative de problèmes. Mais l'ingénierie logicielle implique une conception complexe, des considérations liées à l'expérience utilisateur et une résolution unique des problèmes, qui relèvent résolument du domaine humain. Ceux qui parviennent à trouver un équilibre entre l'efficacité de l'IA et la prise de décision stratégique axée sur l'humain s'épanouiront.Emad Mostaque a prédit qu'il n'y aura plus de programmeurs dans cinq ans. Mais les conclusions de plusieurs études indiquent que l'IA générative ne remplacera pas les développeurs de sitôt , d'après des chercheurs, car le développement de logiciels va bien au-delà des tâches basiques de complétion de code.Les assistants d'IA de codage ont considérablement progressé en peu de temps. Et de nouveaux agents d'IA apparaissent régulièrement. Mais quant à la question de savoir si les outils tels que Devin peuvent remplacer de bout en bout les développeurs de logiciels, beaucoup répondent par la négative. Selon les critiques, les affirmations selon lesquelles l'IA remplacera les développeurs humains exagèrent les capacités de l'IA et constituent un battage médiatique.« Je pense que l'avenir réside dans la collaboration entre l'IA et les développeurs humains plutôt que dans le remplacement de ces derniers. Dans quelques années, je pense que l'IA sera aussi courante dans nos flux de travail que la logique de programmation l'est aujourd'hui. Tous ceux qui travaillent dans la technologie auront besoin d'au moins une compréhension de base des outils d'IA pour améliorer leur potentiel et leur productivité », a déclaré un critique.« Travailler avec ces agents d'IA aujourd'hui est un bon point de départ », peut-on lire dans les commentaires. Si l'IA de Devin peut contribuer au développement de logiciels, il est peu probable qu'il remplace les ingénieurs, et ce pour plusieurs raisons :Selon les experts, l'IA transforme l'ingénierie logicielle en améliorant le rôle d'ingénieur plutôt qu'en le remplaçant. En prenant en charge les tâches répétitives, l'IA permet aux ingénieurs de se concentrer sur des tâches de plus haut niveau, telles que la planification stratégique et l'innovation. Les ingénieurs qui utilisent l'IA peuvent gagner en efficacité en s'attaquant à des problèmes complexes pendant que l'IA s'occupe de tâches de codage plus simples.Dans un avenir proche, les ingénieurs pourraient être amenés à former, personnaliser et gérer des outils d'IA tels que Devin. Au fur et à mesure que la technologie progresse, comprendre comment collaborer avec l'IA deviendra une compétence précieuse. Les ingénieurs qui savent comment tirer parti de l'IA seront très demandés, car ils apporteront une combinaison unique d'expertise technique et de connaissances en matière d'IA.Source : Emad Mostaque, cofondateur et ancien PDG de Stability AIQuel est votre avis sur le sujet ?L'ancien PDG de Stability AI affirme que l'IA détruira le marché de l'externalisation en 2025. Qu'en pensez-vous ?Il déclare que l'IA est désormais meilleure que les programmeurs externalisés. Que pensez-vous de cette affirmation ?Selon vous, les entreprises qui s'appuient sur l'externalisation peuvent-elles renoncer à cette main d'œuvre au profit de l'IA ?L'adoption de l'IA va-t-elle revenir moins cher aux entreprises que l'externalisation des tâches ?