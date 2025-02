Des futurologues prédisent que les robots sexuels pilotés par l'IA remplaceront les relations humaines

L'un des plus grands fabricants chinoise de poupées sexuelles s'attend à une augmentation de 30 % de ses ventes

Une expérience plus immersive et personnalisée

Les poupées alimentées par LLM devraient coûter entre 100 et 200 USD de plus que les versions existantes

Un marché en pleine expansion

Conclusion

Les futurologues prédisent désormais que les humains n'auront bientôt peut-être plus besoin d'autres humains pour avoir des relations sexuelles . Ils estiment que les interactions avec l'IA deviendraient aussi satisfaisantes que les interactions dans la vie réelle et que les robots sexuels pilotés par l'IA pourraient bientôt remplacer les partenaires humains. En 2019, une entreprise appelée AI-AItech a inventé un robot sexuel humanoïde doté de "cavités thoraciques" afin d'imiter la façon dont un humain respire, de sorte que le robot ne semble pas insensible. Elle a baptisé son robot "Emma" et lui a donné la possibilité de contrôler ses membres comme une personne réelle.Ian Pearons, un futurologue, a prédit que d'ici 2050, les relations sexuelles entre les humains et les robots prendront le pas sur les relations sexuelles entre humains . Et les futurologues ne sont pas les seuls à le dire. S'appuyant sur l'argument de Pearson, un autre futurologue, Tracey Follows, a déclaré : « au Japon, un grand nombre de jeunes hommes préfèrent déjà avoir des relations avec leurs assistants numériques, leurs avatars ou leurs petites amies holographiques, plutôt que de faire face à la complexité des relations dans la vie réelle. Et cette tendance ne fait que s'accentuer ». Les mêmes tendances auraient été observées par YouGov aux États-Unis.WMDoll, l'un des plus grands fabricants chinois de poupées sexuelles, s'attend à une augmentation de 30 % de ses ventes cette année, l'adoption par l'entreprise de modèles d'intelligence artificielle (IA) générative en source ouverte ayant contribué à améliorer l'expérience utilisateur de ses produits. Selon Liu Jiangxia, fondateur et directeur général de WMDoll, les réactions ont été généralement bonnes après l'intégration de grands modèles de langage (LLM, la technologie qui sous-tend les services d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT) dans ses nouveaux jouets sexuels anthropomorphes.« Cela rend les poupées plus réactives et interactives, ce qui offre aux utilisateurs une meilleure expérience », a déclaré Liu dans une récente interview.WMDoll, dont le siège se trouve à Zhongshan, une ville de la province méridionale de Guangdong, intègre la dernière série MetaBox de l'entreprise avec un module d'IA, qui est connecté à des services de cloud computing hébergés dans des centres de données sur différents marchés, où les LLM traitent les informations provenant de chaque jouet.Selon l'entreprise, elle a adopté plusieurs LLM à code source ouvert, notamment les modèles d'IA Llama de Meta Platforms, qui peuvent être affinés et déployés n'importe où.La principale innovation des poupées sexuelles de 2025 réside dans leur capacité à interagir avec les utilisateurs d'une manière plus humaine grâce à l'IA. Grâce aux algorithmes avancés de génération de texte et de reconnaissance vocale, ces poupées peuvent désormais répondre à des commandes vocales, engager des conversations et même modifier leur comportement en fonction des interactions. Liu Jiangxia explique que ces avancées permettent de créer une expérience plus immersive et personnalisée, répondant mieux aux attentes des consommateurs.Les poupées sexuelles de nouvelle génération (qui reposent toujours sur un squelette métallique et ont un extérieur en silicone ou en élastomère thermoplastique) reflètent l'ouverture d'esprit de l'industrie en matière d'innovation pour améliorer la satisfaction des clients. En comparaison, les poupées sexuelles traditionnelles se limitent à des réponses simples et n'ont pas les capacités d'expression nécessaires pour dialoguer avec un être humain.L'open source donne un accès public au code source d'un programme, ce qui permet aux développeurs de logiciels tiers de modifier ou de partager sa conception, de réparer les liens défectueux ou d'augmenter ses capacités. Les technologies open source ont largement contribué à l'essor de l'industrie technologique chinoise au cours des dernières décennies.Peu après qu'OpenAI a lancé ChatGPT en novembre 2022 et déclenché une vague d'investissements liés à l'IA dans le monde entier, WMDoll a commencé à étudier comment la technologie pourrait révolutionner l'industrie des jouets sexuels, selon son fondateur Liu.Après un an de développement, l'entreprise a envoyé en 2024 plus de 100 prototypes de sa série MetaBox alimentée par LLM à des clients d'Amérique du Nord et d'Europe, ses principaux marchés.Comme les versions précédentes, la nouvelle série de poupées sexuelles reproduit non seulement les caractéristiques physiques des humains, comme la peau douce et les organes génitaux, mais elle peut également émettre différents sons lorsqu'on la touche. Grâce à l'intégration de l'IA, les dernières poupées sexuelles sont plus intelligentes (elles offrent un choix de huit « personnalités » différentes) et peuvent poursuivre une conversation entamée quelques jours plus tôt avec un utilisateur.Les poupées alimentées par LLM devraient coûter entre 100 et 200 USD de plus que les versions existantes, qui sont actuellement vendues entre 500 et 2 000 USD. Les clients seront également facturés pour l'utilisation des jetons sur une base mensuelle après la première année de connectivité, selon M. Liu. Un jeton est une unité fondamentale de données qui est traitée par des algorithmes d'IA générative.Pour répondre aux préoccupations en matière de protection de la vie privée, WMDoll a ajouté une fonction qui permet aux utilisateurs de supprimer les données archivées en un seul clic sur les poupées dotées d'IA. « Toutes les données sont stockées localement dans le pays [où les poupées sont utilisées] et nous n'y avons pas accès », a déclaré Liu.Elle a ajouté que l'entreprise réfléchissait encore à l'adoption des modèles d'IA de DeepSeek, car ceux-ci ne sont pas pris en charge dans des pays comme l'Italie DeepSeek, dont le siège est à Hangzhou, a déclenché une vague de déploiements de l'IA dans le secteur chinois de la fabrication de haute technologie (y compris les ordinateurs personnels, les robots et les véhicules électriques) après que l'entreprise se soit imposée comme le nouveau symbole du pays pour avoir surmonté les sanctions américaines.Selon Liu, WMDoll est l'un des premiers acteurs de l'industrie chinoise des jouets sexuels et a toujours mis l'accent sur l'innovation, ce qui lui donne confiance dans la course à l'adoption de l'IA. Par rapport aux marques étrangères, WMDoll a « l'avantage des coûts des matières premières et de la main-d'œuvre, qui sont tous deux relativement bas ».À Shenzhen, centre technologique du sud du pays, le fabricant de poupées sexuelles Starpery Technology a commencé l'année dernière à former ses propres LLM pour les produits mis à jour (disponibles sous forme masculine et féminine) afin qu'ils acquièrent de nouvelles capacités. Ses poupées sont alimentées par des modèles d'intelligence artificielle et équipées de capteurs pour améliorer l'expérience de l'utilisateur en se concentrant sur la connexion émotionnelle plutôt que sur les capacités de conversation de base. « Nous développons une poupée sexuelle de nouvelle génération capable d'interagir vocalement et physiquement avec les utilisateurs, dont les prototypes étaient attendus pour le mois d'août 2024. Il restait alors des défis technologiques à relever, notamment pour parvenir à une interaction humaine réaliste.Fondée en 2010 en tant que fabricant de mannequins, WMDoll ne s'est orientée vers les jouets pour adultes que deux ans plus tard, après avoir reçu une commande d'un sex-shop. En 2016, l'entreprise a commencé à rendre ses poupées sexuelles conversationnelles en se connectant aux bases de données de Baidu et d'iFlyTek. Les réponses des poupées étaient toutefois limitées et peu naturelles, selon Liu.Ses produits sont commercialisés sous les noms de WMDoll, AngelKiss, Galatea, JKDoll et Jinsandoll à l'étranger. Environ 90 % de ses ventes se font en dehors de la Chine continentale, les expéditions vers les États-Unis représentant la moitié du volume d'exportation de l'entreprise.Liu a déclaré que la récente augmentation des droits de douane imposée par l'administration Trump a affecté son activité. « Dans certains cas, nous avons simplement demandé les 10 % de taxes supplémentaires aux distributeurs locaux ; dans d'autres cas, chaque partie a payé 5 % de plus », a-t-elle déclaré.WMDoll travaille actuellement sur un dispositif portable qui permettrait à un jouet sans IA d'accéder à ses LLM. Elle fait également équipe avec la start-up Mind with Heart Robotics, basée à Shenzhen, pour construire des poupées dotées d'expressions faciales réalistes, telles que le clignement des yeux et le sourire. Il est également prévu de développer des mouvements corporels.La demande pour ces poupées « intelligentes » a considérablement augmenté, et les fabricants comme WMDoll prévoient une forte croissance des ventes en 2025. L'intégration de l'IA dans ces produits a permis d'attirer un public plus large, allant des célibataires aux personnes en quête de compagnons interactifs. Le marché des poupées sexuelles intelligentes se diversifie également en raison des différents modèles et options disponibles, offrant des choix personnalisés pour chaque utilisateur.Cependant, cette avancée technologique soulève aussi des questions d'ordre sociales. Si certains considèrent ces poupées comme une évolution positive, offrant une alternative aux relations humaines complexes, d'autres s'inquiètent des implications de cette technologie sur la perception des relations et de l'intimité humaines. Le débat sur l’impact des poupées sexuelles « intelligentes » sur les normes sociales et les comportements humains continue de faire rage, entre ceux qui y voient un progrès technologique et ceux qui estiment qu’elles pourraient exacerber l’isolement social.L'année 2025 marque un tournant dans l'industrie des poupées sexuelles, avec des innovations technologiques qui redéfinissent les relations humaines et les interactions avec des objets inanimés. Les progrès de l'IA ont permis à des entreprises comme WMDoll de se démarquer et d’offrir une expérience plus riche et plus interactive. Toutefois, cette évolution rapide nécessite également une réflexion sur les conséquences sociétales qu’elle pourrait engendrer à long terme.Source : WMDollL'intégration de l'IA dans les poupées sexuelles pourrait-elle redéfinir la manière dont nous percevons les relations humaines et l'intimité ?Les progrès technologiques dans la conception de poupées sexuelles intelligentes risquent-ils de favoriser l'isolement social et d'altérer les normes de communication et de relations humaines ?Quel est l'impact de l'IA sur l'évolution des désirs et des attentes des utilisateurs de poupées sexuelles ? Est-ce un phénomène de consommation ou un changement profond des besoins émotionnels ?Peut-on considérer ces poupées « intelligentes » comme une solution acceptable pour ceux qui rencontrent des difficultés relationnelles, ou sont-elles un substitut malsain à des interactions humaines véritables ?L’intelligence artificielle dans les poupées sexuelles pourrait-elle amener à des scénarios où les utilisateurs commencent à privilégier l'interaction avec des intelligences artificielles plutôt qu’avec des personnes réelles ?Les fabricants de poupées sexuelles doivent-ils assumer une responsabilité morale en ce qui concerne l'impact de leurs produits sur la société et les individus ? Si oui, comment ?Les poupées sexuelles intelligentes pourraient-elles devenir un outil thérapeutique pour aider des individus souffrant de troubles sociaux ou émotionnels, ou existe-t-il des risques inhérents à cette approche ?