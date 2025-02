La nouvelle approche d’OpenAI face aux contenus sensibles

Trois catégories de contenus à encadrer

contenu interdit : concerne exclusivement les contenus sexuels impliquant des mineurs, dont la génération reste strictement proscrite. Toutefois, l'assistant peut en discuter dans des contextes éducatifs ou non graphiques, notamment dans le cadre d'anecdotes sur des préjudices personnels ;

concerne exclusivement les contenus sexuels impliquant des mineurs, dont la génération reste strictement proscrite. Toutefois, l'assistant peut en discuter dans des contextes éducatifs ou non graphiques, notamment dans le cadre d'anecdotes sur des préjudices personnels ; contenu restreint : inclut des informations potentiellement dangereuses (comme la fabrication d'armes ou de substances illicites) ainsi que des données personnelles sensibles (telles que les adresses ou informations privées d'individus), dont la génération est interdite ;

inclut des informations potentiellement dangereuses (comme la fabrication d'armes ou de substances illicites) ainsi que des données personnelles sensibles (telles que les adresses ou informations privées d'individus), dont la génération est interdite ; contenu sensible : comprend l'érotisme et le gore, qui ne peuvent être générés que dans des contextes spécifiques tels que l'éducation, la médecine, l'histoire ou lorsqu'ils sont issus d’un contenu fourni par l'utilisateur.

Entre éthique et marché : OpenAI peut-il vraiment tout modérer ?



En mai 2024, OpenAI a dévoilé le Model Spec , une initiative visant à enrichir le débat public sur les attentes en matière de comportement des modèles d'IA. Ce document présente leur approche pour définir le comportement souhaité des modèles.L’assouplissement des restrictions de ChatGPT concernant la génération de contenu érotique et gore marque une évolution notable dans la manière dont OpenAI conçoit le rôle de ses modèles d’intelligence artificielle. Cette transition, bien que saluée par certains comme un pas vers un dialogue plus adulte et moins paternaliste, soulève également des questions sur la cohérence des politiques de modération et sur la pertinence d’une telle ouverture dans des domaines où la créativité humaine, notamment en matière de fiction et d’érotisme, semble difficilement remplaçable par une IA.Le gore est un sous-genre du cinéma d'horreur qui se distingue par des scènes particulièrement sanglantes et explicites, visant à provoquer chez le spectateur du dégoût, de la peur, du divertissement ou même du rire.Si certains utilisateurs se réjouissent de voir les barrières tomber, d’autres perçoivent cette évolution comme une tentative tardive de répondre aux critiques qui ont accompagné la rigidité morale et technique des modèles précédents. L’enjeu ne se limite pas à la permissivité : il s’agit aussi de savoir dans quelle mesure l’IA peut réellement produire du contenu engageant sans tomber dans une forme de « vallée de l’étrange » littéraire, où l’écriture automatique manque d’authenticité et de sensibilité humaine.De plus, l’ouverture progressive de ChatGPT aux demandes d’érotisme et de fiction personnalisée met en lumière une réalité économique : la génération automatisée de ce type de contenu ne menace-t-elle pas certains créateurs indépendants ? Ou, à l’inverse, l’IA ne se contente-t-elle pas de répondre à une demande qui n’était auparavant satisfaite que de manière artisanale et marginale ? En fin de compte, cette inflexion de la politique d’OpenAI pose une question plus large : jusqu’où une IA doit-elle aller pour concilier liberté d’expression, responsabilité éthique et valeur ajoutée pour ses utilisateurs ?Cette évolution était en discussion depuis mai 2024, lorsque le premier Model Spec mentionnait qu’OpenAI explorait la possibilité de permettre la génération responsable de contenu NSFW via l’API et ChatGPT, en fonction de l’âge et du contexte.Désormais, les nouvelles directives précisent que « l’érotisme ou le sang » peuvent être générés, mais uniquement dans des circonstances bien définies. OpenAI stipule que « l'assistant ne doit pas produire d’érotisme explicite, de représentations d’actes sexuels illégaux ou non consentis, ni d’horreur extrême, sauf dans des contextes scientifiques, historiques, journalistiques, créatifs ou autres où un tel contenu est pertinent ». Cette règle s’applique aussi bien aux descriptions textuelles qu’aux contenus sonores (ex. : bruits viscéraux érotiques ou violents) et visuels.Des tests menés par des utilisateurs suggèrent déjà un assouplissement des filtres de ChatGPT, certains réussissant à générer des scénarios explicites sans déclenchement d’avertissements. OpenAI rappelle néanmoins que ses règles d’utilisation restent en vigueur, interdisant notamment la création d’outils d’IA destinés aux mineurs incluant des contenus à caractère sexuel.Autrefois, ChatGPT limitait ses réponses en adoptant une approche que l’on pourrait qualifier de « savoir ce qui est le mieux pour l’utilisateur », une forme de paternalisme courante dans le domaine de l’IA.Au-delà de la simple restriction de la création de contenus pornographiques, ce paternalisme pouvait empêcher certains professionnels d’exploiter ChatGPT pour des usages légitimes, comme l’analyse de descriptions de scènes de crime par les forces de l’ordre, la rédaction d’articles de presse sensibles, l’examen de documents juridiques contenant des références à la violence ou au contenu sexuel, et même l’interprétation de textes médicaux. Face à ces limitations, de nombreux utilisateurs ont réclamé au fil du temps une version moins censurée, voire totalement non censurée, de ChatGPT.OpenAI a reconnu cette demande dans son Model Spec, expliquant :« À la suite de la publication initiale du Model Spec (mai 2024), de nombreux utilisateurs et développeurs ont exprimé leur soutien à l’activation d’un “mode adulte”. Nous explorons les moyens permettant aux développeurs et aux utilisateurs de générer de l’érotisme et du sang dans des contextes adaptés à l’âge via l’API et ChatGPT, tout en maintenant des interdictions strictes sur les usages potentiellement nuisibles, tels que les deepfakes sexuels et la pornodivulgation. »Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, avait lui aussi évoqué publiquement la nécessité d’un « mode adulte » par le passé. Toutefois, plutôt qu’un mode spécifique à activer, il s’agit désormais d’une nouvelle politique universelle offrant une plus grande flexibilité aux utilisateurs de ChatGPT.Bien entendu, des modèles de langage non censurés existent déjà depuis plusieurs années, notamment au sein de communautés en ligne qui les développent pour divers usages, allant de la création de récits érotiques sur mesure à une opposition plus large contre toute forme de censure paternaliste.En juillet 2023, nous rapportions déjà un recul du nombre d’utilisateurs de ChatGPT, coïncidant avec un renforcement des restrictions imposées par OpenAI en réponse aux critiques du public et des législateurs. À cette époque, certains utilisateurs se sont tournés vers des chatbots non censurés, souvent accessibles gratuitement sous forme de modèles à poids ouverts et pouvant fonctionner localement.Le Model Spec établit des règles précises pour limiter ou autoriser la génération de contenus sensibles tout en respectant les directives d'OpenAI. Ces contenus ont été classés en trois niveaux de gravité décroissante :Cette classification vise à équilibrer l'accessibilité à certains types de contenus tout en préservant un cadre d'utilisation responsable et sécurisé.La décision d'OpenAI d'assouplir les règles sur le contenu érotique et le gore tout en maintenant des interdictions strictes sur les contenus illégaux marque une évolution significative de sa politique. Ce changement reflète une prise en compte plus nuancée des besoins des utilisateurs, tout en cherchant à équilibrer responsabilité et accessibilité.L'un des points les plus notables de cette mise à jour est la reconnaissance implicite qu’un modèle unique et paternaliste de modération ne répond pas aux attentes des utilisateurs. De nombreux professionnels – journalistes, écrivains, chercheurs – se heurtaient auparavant à des restrictions excessives lorsqu'ils tentaient d'exploiter l'IA pour des sujets sensibles. Désormais, la possibilité de générer du contenu dans des contextes appropriés leur offre une plus grande liberté d'utilisation.Cependant, plusieurs interrogations demeurent. D'une part, la catégorisation bureaucratique des contenus – entre interdit, restreint et sensible – bien qu’elle fournisse un cadre utile, reste arbitraire et sujette à interprétation. Les contradictions dans la politique d'OpenAI, notamment son approche plus permissive sur des sujets d’actualité ou médicaux par rapport à la fiction, soulignent une cohérence encore perfectible.D'autre part, l’ouverture de ChatGPT à ces nouveaux usages pourrait raviver des débats sur la régulation des contenus générés par IA. L’assouplissement des restrictions pourrait conduire à des usages inattendus, notamment sur des plateformes où le filtrage et la modération restent limités.Enfin, le débat sur la place des LLM dans la création artistique et littéraire prend une nouvelle dimension. Si l’IA permet d’explorer de nouveaux styles et formats, elle ne remplace pas pour autant la créativité humaine – en témoigne le fait que, malgré cette évolution, les écrivains spécialisés dans l’érotisme conservent une valeur intrinsèque que la génération automatique peine à égaler.En somme, cette évolution constitue une avancée pragmatique, bien que tardive, vers un modèle d’IA plus flexible et mieux adapté aux attentes des utilisateurs adultes. Toutefois, le défi d’OpenAI sera d’assurer une mise en œuvre équilibrée, sans basculer dans une permissivité incontrôlée ni une régulation trop rigide.Sources : OpenAI (1, Dans quelle mesure cette ouverture de ChatGPT à l'érotisme et au gore respecte-t-elle réellement les principes éthiques d'OpenAI en matière de contenu sensible ?L'assouplissement des règles sur l'érotisme et le gore pourrait-il favoriser l'exploitation de l'IA dans des contextes nuisibles, comme la propagation de contenu choquant ou inapproprié ?Le modèle d'IA est-il capable de produire des récits érotiques ou gore de manière engageante et authentique, ou ces productions risquent-elles de manquer de profondeur émotionnelle et de sensibilité ?L'assouplissement des restrictions sur des sujets sensibles remet-il en question la capacité de ChatGPT à respecter des normes de sécurité et de protection pour les utilisateurs vulnérables ?Qu'en est il de Grok et de Deepseek ? Voulez vous une AI censurée ou le contraire ?