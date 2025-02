Incohérence dans les coûts de l'abonnement X Premium+



Suite à la sortie de Grok 3, le modèle d'IA d'Elon Musk a fait l'objet d'une attention particulière en raison de ses performances. Bien que le lancement du modèle ait été retardé au-delà de la date initialement prévue, xAI affirme que la première itération de Grok 3 domine le Chatbot Arena , surpassant ses rivaux DeepSeek R1 et o1 d'OpenAI.La page d'aide de la plateforme de médias sociaux détaille les différents plans Premium de X et les avantages qu'ils incluent, ainsi que leurs coûts respectifs. Aux États-Unis, l'abonnement mensuel à la formule Premium+ est passé à 50 dollars et le coût annuel à 350 dollars.Grok 3 fait déjà parler de lui et ses fonctionnalités attireront les abonnés, mais il s'agit de la deuxième hausse de prix en l'espace de quelques mois. Juste avant le début de l'année, l'ancienne plateforme Twitter a augmenté le plan Premium+ de 16 à 22 dollars par mois.Ainsi, les abonnés paient désormais plus du double pour le même niveau par rapport aux coûts de novembre, mais l'entreprise mettra probablement en avant les avancées du produit Grok pour expliquer en partie cette hausse.Elon Musk a déclaré dans la vidéo livestream de lancement du modèle d'IA Grok 3 que ce dernier était dix fois plus puissant que la version précédente.« Grok 3 est un ordre de grandeur plus performant que Grok 2 », a déclaré le magnat milliardaire. « C'est une IA qui recherche au maximum la vérité, même si cette vérité est parfois en contradiction avec ce qui est politiquement correct. »xAI monétise davantage le nouveau développement avec certaines des fonctionnalités avancées de Grok 3 qui sont enfermées derrière un paywall. Des outils tels que la « recherche en profondeur » et le « raisonnement » sont accessibles dans le cadre du plan SuperGrok de l'application native.Certains rapports ont fait état d'une incohérence dans les prix réels appliqués au plan d'abonnement X Premium+, avec des sources indiquant un coût de 39,83 $ par mois (477,95 $ par an), alors que l'étape finale de paiement affichait un coût annuel de 395,00 $.Cette récente hausse des prix souligne un changement plus large dans la manière dont X affirme son contrôle sur la plateforme. Récemment, la société a fait valoir dans un dossier juridique que tous les comptes X/Twitter appartiennent en fin de compte à Elon Musk , et non aux utilisateurs individuels. L'argument a d'ailleurs été utilisé par l'entreprise pour bloquer la tentative de The Onion d'acquérir Infowars, l'organe de presse conspirationniste dirigé par Alex Jones. Un rappel frappant qu'à l'ère du numérique, on ne possède pas vraiment ce que l'on croit posséder.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de X pertinente et cohérente ?